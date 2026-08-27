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Зеленски благодари на Илияна Йотова
  Тема: Украйна

Зеленски благодари на Илияна Йотова

27 Август, 2026 06:29, обновена 27 Август, 2026 06:32 692 23

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  • украйна-
  • българия

Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България в тежък исторически момент

Зеленски благодари на Илияна Йотова - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски изрази официална благодарност към българския държавен глава Илияна Йотова за нейната последователна подкрепа и приятелски отношения към украинския народ. В официалния си профил в социалната мрежа Екс (X), Зеленски цитира думите на Йотова и подчерта сериозния потенциал за развитие на двустранното сътрудничество между двете държави.

Повод за реакцията на украинския лидер стана официалният поздравителен адрес, който президентът Илияна Йотова изпрати лично на украински език по случай 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. „Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова, че стоите до нашия народ“, написа Зеленски в социалната платформа. Той допълни, че задълбочаването на връзките в редица ключови области ще донесе сериозни ползи и за двете страни.

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В изпратеното писмо българският президент акцентира върху няколко основни приоритета за сигурността и регионалното развитие:

  • Водеща роля на дипломацията: Йотова категорично посочва, че преговорите и международното право трябва да бъдат в основата на намирането на траен и справедлив мир.
  • Следвоенно възстановяване: България заявява пълна готовност да сподели своя експертен опит в сфери като енергетиката, строителството и инфраструктурата.
  • Защита на българското малцинство: Специално внимание е отделено на запазването на идентичността, езика и културата на историческата българска общност в Украйна, определяна като „естествен мост на приятелство“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН

    24 1 Отговор
    Няма да изкара зимата.

    Коментиран от #18

    06:34 27.08.2026

  • 2 Сигурно е едно

    21 7 Отговор
    Мунчовица няма да бъде повече "президент".

    Коментиран от #8

    06:36 27.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тоз и видя

    17 6 Отговор
    сметката на Йотова! Точно сега не е най-подходящия момент зелената еуглена да благодари на Йотова за подкрепата... Ако хората четат новините, то доста народ ще отдръпне от подкрепата си за нея на изборите...

    06:40 27.08.2026

  • 6 Една категория са

    7 4 Отговор
    ордени ще си подаряват, ще се поздравяват.
    Добре че доц. Георги Димов издигна кандидатурата си за Президент.
    Да има опозиция на Блатото в Територията, много отрицателна селекция на политически лидери..

    06:41 27.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Всъщност

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Сигурно е едно":

    Тя , Йотова ще е следващия президент . А за Мунчовица не се знае : в сравнение с другите кандидати , ако се кандидатира , и тя има голям шанс .

    06:41 27.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мдаа!🤔

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Леле - леле ! 🤔":

    Доста съмнителна чест, да те поздравява фюрерът на нацистката хунта!

    06:42 27.08.2026

  • 11 Да де

    1 11 Отговор

    До коментар #4 от "Леле - леле ! 🤔":

    Ама успешно изби над милион ватенки.
    Още толкова остави без ръце,крака и очи.
    Слава ВСУ!!!

    Коментиран от #16

    06:43 27.08.2026

  • 12 иван костов

    8 2 Отговор
    Няма разлика между Гюров и Йотова - злостни соросоиди!

    06:44 27.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Механик

    3 3 Отговор
    Да де, ама напишете какво точно му е писала Йотова, че да преценим какво да правим с нея.
    Щото от една страна, похвала от фашиста Зеленски си е доста утежняващо вината обстоятелство, но от друга страна, тя я може да не е казала нищо такова, за Зели да е позлван да и навреди в нашите очи. Макар че съм повече от сигурен, че похвалата не е била без нищо, де.

    06:48 27.08.2026

  • 16 Тези

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Да де":

    ватенки ти дадоха държава за да може де-били като теб да си изливат простотиите.

    06:49 27.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Жалко

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН":

    От средно обър актьор, в треторазряден президент..унищожител на народа си..

    06:51 27.08.2026

  • 19 Хахахаахаха

    4 1 Отговор
    "Чудесна реклама" за ДC-БKП-сoрoс биволицата на Рундьото.

    06:57 27.08.2026

  • 20 Дзак

    2 1 Отговор
    Ако не на Български, нормално да поздрави на международен език!

    06:59 27.08.2026

  • 21 ?????

    0 3 Отговор
    Уф.
    Решил е да помогне на ПП-тата на предстоящите избори.
    Ако Йотова вземе че му благодари е влязла в капана.

    07:00 27.08.2026

  • 22 Нормално е да ѝ благодари

    4 0 Отговор
    Съвременните фашисти т.нар. неолиберали се подкрепят и Рундата на Рундьото е точно нолиберален фашистки продукт.

    07:01 27.08.2026

  • 23 Леле - леле ! 🤔

    1 0 Отговор
    Това е подливане на вода преди президентските избори срещу Йотова . Никой не е желал благодарности от зеленото Джудже , дето подари държавата си на натото (англосаксонците , евреите и турците) , и прогони половината си население !

    07:02 27.08.2026

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