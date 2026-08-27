Зеленски благодари на Илияна Йотова

Украинският президент Володимир Зеленски изрази официална благодарност към българския държавен глава Илияна Йотова за нейната последователна подкрепа и приятелски отношения към украинския народ. В официалния си профил в социалната мрежа Екс (X), Зеленски цитира думите на Йотова и подчерта сериозния потенциал за развитие на двустранното сътрудничество между двете държави.

Повод за реакцията на украинския лидер стана официалният поздравителен адрес, който президентът Илияна Йотова изпрати лично на украински език по случай 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. „Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова, че стоите до нашия народ“, написа Зеленски в социалната платформа. Той допълни, че задълбочаването на връзките в редица ключови области ще донесе сериозни ползи и за двете страни.

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В изпратеното писмо българският президент акцентира върху няколко основни приоритета за сигурността и регионалното развитие:

Водеща роля на дипломацията: Йотова категорично посочва, че преговорите и международното право трябва да бъдат в основата на намирането на траен и справедлив мир.

Йотова категорично посочва, че преговорите и международното право трябва да бъдат в основата на намирането на траен и справедлив мир. Следвоенно възстановяване: България заявява пълна готовност да сподели своя експертен опит в сфери като енергетиката, строителството и инфраструктурата.

България заявява пълна готовност да сподели своя експертен опит в сфери като енергетиката, строителството и инфраструктурата. Защита на българското малцинство: Специално внимание е отделено на запазването на идентичността, езика и културата на историческата българска общност в Украйна, определяна като „естествен мост на приятелство“.