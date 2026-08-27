Зеленски благодари на Илияна Йотова

Украинският президент Володимир Зеленски изрази официална благодарност към българския държавен глава Илияна Йотова за нейната последователна подкрепа и приятелски отношения към украинския народ. В официалния си профил в социалната мрежа Екс (X), Зеленски цитира думите на Йотова и подчерта сериозния потенциал за развитие на двустранното сътрудничество между двете държави.
Повод за реакцията на украинския лидер стана официалният поздравителен адрес, който президентът Илияна Йотова изпрати лично на украински език по случай 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. „Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова, че стоите до нашия народ“, написа Зеленски в социалната платформа. Той допълни, че задълбочаването на връзките в редица ключови области ще донесе сериозни ползи и за двете страни.
В изпратеното писмо българският президент акцентира върху няколко основни приоритета за сигурността и регионалното развитие:
- Водеща роля на дипломацията: Йотова категорично посочва, че преговорите и международното право трябва да бъдат в основата на намирането на траен и справедлив мир.
- Следвоенно възстановяване: България заявява пълна готовност да сподели своя експертен опит в сфери като енергетиката, строителството и инфраструктурата.
- Защита на българското малцинство: Специално внимание е отделено на запазването на идентичността, езика и културата на историческата българска общност в Украйна, определяна като „естествен мост на приятелство“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН
Коментиран от #18
06:34 27.08.2026
2 Сигурно е едно
Коментиран от #8
06:36 27.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тоз и видя
06:40 27.08.2026
6 Една категория са
Добре че доц. Георги Димов издигна кандидатурата си за Президент.
Да има опозиция на Блатото в Територията, много отрицателна селекция на политически лидери..
06:41 27.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Всъщност
До коментар #2 от "Сигурно е едно":Тя , Йотова ще е следващия президент . А за Мунчовица не се знае : в сравнение с другите кандидати , ако се кандидатира , и тя има голям шанс .
06:41 27.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мдаа!🤔
До коментар #4 от "Леле - леле ! 🤔":Доста съмнителна чест, да те поздравява фюрерът на нацистката хунта!
06:42 27.08.2026
11 Да де
До коментар #4 от "Леле - леле ! 🤔":Ама успешно изби над милион ватенки.
Още толкова остави без ръце,крака и очи.
Слава ВСУ!!!
Коментиран от #16
06:43 27.08.2026
12 иван костов
06:44 27.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Механик
Щото от една страна, похвала от фашиста Зеленски си е доста утежняващо вината обстоятелство, но от друга страна, тя я може да не е казала нищо такова, за Зели да е позлван да и навреди в нашите очи. Макар че съм повече от сигурен, че похвалата не е била без нищо, де.
06:48 27.08.2026
16 Тези
До коментар #11 от "Да де":ватенки ти дадоха държава за да може де-били като теб да си изливат простотиите.
06:49 27.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Жалко
До коментар #1 от "ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН":От средно обър актьор, в треторазряден президент..унищожител на народа си..
06:51 27.08.2026
19 Хахахаахаха
06:57 27.08.2026
20 Дзак
06:59 27.08.2026
21 ?????
Решил е да помогне на ПП-тата на предстоящите избори.
Ако Йотова вземе че му благодари е влязла в капана.
07:00 27.08.2026
22 Нормално е да ѝ благодари
07:01 27.08.2026
23 Леле - леле ! 🤔
07:02 27.08.2026