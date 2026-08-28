Дрон с взрив е бил обезвреден край Созопол

Вчера край островите Свети Иван и Свети Петър край Созопол е бил обезвреден дрон, който е имал прикрепено към себе си взривно устройство, пишат в социалните мрежи от групата Каяци Созопол.

Хората, открили машината, веднага са подали сигнал, след което служители от Българска армия са пристигнали на място и са взривили дрона, уточни "Фокус".

"Бъдете внимателни, дроновете не са играчки! При наличие на такава машина, подайте сигнал към съответните институции", апелират намерилите безпилотния летателен апарат.

Всички дронове, които към момента са открити и вчера, и днес, а и доста преди това, не носят бойни припаси, каза на 26 август министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му откритите по българското Черноморие дронове са разузнавателни или дронове-примамки и не представляват опасност заради наличие на боеприпаси.