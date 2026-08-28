Дрон с взрив е бил обезвреден край Созопол

Вчера край островите Свети Иван и Свети Петър край Созопол е бил обезвреден дрон, който е имал прикрепено към себе си взривно устройство, пишат в социалните мрежи от групата Каяци Созопол.
Хората, открили машината, веднага са подали сигнал, след което служители от Българска армия са пристигнали на място и са взривили дрона, уточни "Фокус".
"Бъдете внимателни, дроновете не са играчки! При наличие на такава машина, подайте сигнал към съответните институции", апелират намерилите безпилотния летателен апарат.
Всички дронове, които към момента са открити и вчера, и днес, а и доста преди това, не носят бойни припаси, каза на 26 август министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му откритите по българското Черноморие дронове са разузнавателни или дронове-примамки и не представляват опасност заради наличие на боеприпаси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 риторичен въпрос
Коментиран от #9
07:10 28.08.2026
2 Тити
07:11 28.08.2026
3 Митьо СМСа
07:12 28.08.2026
4 въпросче
07:13 28.08.2026
5 Естествено е русофилите
Коментиран от #6, #10
07:14 28.08.2026
6 мдаа
До коментар #5 от "Естествено е русофилите":Естествено е за укрофилите да кесят по форумите денонощно, за да подкрепят украинския си господар, вместо да отидат на фронта и да победят омразните им руснаци. Укрофилите много приличат на некрофилите.
Коментиран от #7
07:17 28.08.2026
7 на мен укрoфилитe
До коментар #6 от "мдаа":повече ми приличат на петроханските педофили
07:20 28.08.2026
8 Баламата
07:25 28.08.2026
9 длъжни сме им на у-крите за всичко
До коментар #1 от "риторичен въпрос":длъжен си помагаш ! длъжен си да превеждаш по една месечна заплата на у-крите ви каза тагаренко,, моля да се спазва превеждането на заплатата
киро с кривата уста да не се забравя че ви даде пример , той също преведе една заплата
длъжни сте да търпите щото у-крите ви защитават от лошите руснаци ви каза усрулана-вещицата
07:28 28.08.2026
10 защо не си на фронта?
До коментар #5 от "Естествено е русофилите":вземаш мешката под мишница и бягай да биеш лошите руснаци бе келееш!
07:29 28.08.2026
11 оня с коня
07:30 28.08.2026