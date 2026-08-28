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Дрон с взрив е бил обезвреден край Созопол

Дрон с взрив е бил обезвреден край Созопол

28 Август, 2026 07:02 680 11

  • дрон-
  • созопол-
  • взрив

Хората, открили машината, веднага са подали сигнал

Дрон с взрив е бил обезвреден край Созопол - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчера край островите Свети Иван и Свети Петър край Созопол е бил обезвреден дрон, който е имал прикрепено към себе си взривно устройство, пишат в социалните мрежи от групата Каяци Созопол.

Хората, открили машината, веднага са подали сигнал, след което служители от Българска армия са пристигнали на място и са взривили дрона, уточни "Фокус".

"Бъдете внимателни, дроновете не са играчки! При наличие на такава машина, подайте сигнал към съответните институции", апелират намерилите безпилотния летателен апарат.

Всички дронове, които към момента са открити и вчера, и днес, а и доста преди това, не носят бойни припаси, каза на 26 август министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му откритите по българското Черноморие дронове са разузнавателни или дронове-примамки и не представляват опасност заради наличие на боеприпаси.


Созопол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 риторичен въпрос

    18 2 Отговор
    Украински ли е бил дронът или да? Това вече се случва по 2-3 пъти дневно. И не е вярно, че дроновете примамки не носят взрив, това лесно може да бъде проверено. Ще бъде ли привикана нейно велико безподобие Илашчук за обяснение или тя е на почивка на Малдивите? Черно море стана опасно за корабоплаване, а дизелът стигна 2 евро литъра. Докога безподобието си мисли, че ще търпим всички тези безобразия, като в това число включвам и Баба Алино, и украинската престъпност у нас. Правителството трябва да си даде сметка, че в обществото ни се нагнетява сериозно напрежение, което всеки момент може да доведе до ситуация, в която народът взема установяването на реда в страната в собствените си ръце.

    Коментиран от #9

    07:10 28.08.2026

  • 2 Тити

    9 1 Отговор
    За това таратора е 8 евра не всеки ден има гледка с дронове

    07:11 28.08.2026

  • 3 Митьо СМСа

    8 0 Отговор
    Обезвреден = самовзривил се по погрешка.

    07:12 28.08.2026

  • 4 въпросче

    5 3 Отговор
    И за кого е било предназначено това дронче носещо взривче. За някой отявлен укрофил ли? Проверете кой е застрашен и му осигурете охрана.

    07:13 28.08.2026

  • 5 Естествено е русофилите

    2 10 Отговор
    да защитават руския си господар , роба си е роб до гроб, той няма реална преценка за ритниците по задните си части, за него са си милувки , верна е статистиката за дебелите в България!

    Коментиран от #6, #10

    07:14 28.08.2026

  • 6 мдаа

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Естествено е русофилите":

    Естествено е за укрофилите да кесят по форумите денонощно, за да подкрепят украинския си господар, вместо да отидат на фронта и да победят омразните им руснаци. Укрофилите много приличат на некрофилите.

    Коментиран от #7

    07:17 28.08.2026

  • 7 на мен укрoфилитe

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "мдаа":

    повече ми приличат на петроханските педофили

    07:20 28.08.2026

  • 8 Баламата

    0 2 Отговор
    С лампови диоди,руски,нали?

    07:25 28.08.2026

  • 9 длъжни сме им на у-крите за всичко

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "риторичен въпрос":

    длъжен си помагаш ! длъжен си да превеждаш по една месечна заплата на у-крите ви каза тагаренко,, моля да се спазва превеждането на заплатата

    киро с кривата уста да не се забравя че ви даде пример , той също преведе една заплата

    длъжни сте да търпите щото у-крите ви защитават от лошите руснаци ви каза усрулана-вещицата

    07:28 28.08.2026

  • 10 защо не си на фронта?

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Естествено е русофилите":

    вземаш мешката под мишница и бягай да биеш лошите руснаци бе келееш!

    07:29 28.08.2026

  • 11 оня с коня

    0 0 Отговор
    Да изгниетe на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    07:30 28.08.2026

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