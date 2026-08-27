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Нови части от дронове откриха в морето край Каварна и Черноморец

Нови части от дронове откриха в морето край Каварна и Черноморец

27 Август, 2026 16:39 467 5

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Откритите по българското Черноморие дронове са разузнавателни или дронове-примамки

Нови части от дронове откриха в морето край Каварна и Черноморец - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Военноморските сили са изпълнили две задачи по разузнаване и неутрализиране на обекти, открити в морето, съобщиха от Министерството на отбраната.

Екип от Военноморска база – Варна изпълни задача по разузнаване и идентифициране на безпилотно летателно средство, открито в морето на 8 морски мили южно от Каварна. Специалистите са установили, че обектът е част от опашката на дрон.

След подаден сигнал за предмет, забелязан във водите на Черно море в к. к. Камчия, друг специализиран екип го разузна и констатира, че това е безпилотен летателен апарат, който не носи взривно вещество на борда. И двата екипа са транспортирали идентифицираните обекти до Военноморска база – Варна, при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Специалисти от Военноморска база – Бургас са задействани по сигнал за забелязан обект на около 1000-1500 м. навътре в морето, при град Черноморец, община Созопол.

Военнослужещите действат след разпореждания на началника на отбраната и по заповеди на командира на Военноморските сили.

Всички дронове, които към момента са открити и вчера, и днес, а и доста преди това, не носят бойни припаси, каза на 26 август министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му откритите по българското Черноморие дронове са разузнавателни или дронове-примамки и не представляват опасност заради наличие на боеприпаси.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 4 Отговор
    кабинета на мунчо неудачника каза че е нормално

    свиквйте

    16:40 27.08.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 2 Отговор
    Но за съжаление все още не са ни засипали с ракети. 🦧🚀😪🚀🦧

    16:41 27.08.2026

  • 3 Пич

    1 2 Отговор
    Какво говори това...?!
    Това показва, че нас Украйна ни е бомбардирала повече от Полша, Румъния и Турция взети заедно, но нашите военни нито са чули, нито са видели, нито са разбрали!!!

    16:57 27.08.2026

  • 4 Ами да ги събират

    1 0 Отговор
    като са нови части, могат да сглобят някой друг дрон 2-ра употреба... То и държавата ни вече е втора употреба...

    17:02 27.08.2026

  • 5 Местя си ЛаКура

    2 0 Отговор
    За ЕС.Бомби яко, че да видим как бягат хлебарките от парламента с овчарят им Румбака.

    17:09 27.08.2026

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