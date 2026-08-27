Проф. Емил Гачев: Промените в климата увеличават риска от екстремни природни събития

Промените в климата и повишаването на температурите увеличават риска от екстремни природни събития. Това заяви проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН в „Интервюто на NOVA” по повод опустошителното бедствие в Непал.
По думите му една от основните причини за подобни бедствия във високопланинските райони на Хималаите е ролята на вечната замръзналост – така нареченият „пермафрост”. Тя споява планинските масиви, но с повишаването на температурите започва да се топи, което нарушава тяхната структура и стабилност.
„Те спояват цялата планина. Когато температурите се повишават, този пермафрост се топи и неговата структура се нарушава”, обясни проф. Гачев.
Според експерта това може да доведе до дестабилизиране на големи ледникови маси. Той уточни, че в конкретния случай става дума за висящ ледник, чийто долен сектор се е откъснал.
„Той изгубва тази механична връзка с горната си част. Наклонът е много голям - 1200 метра, и това нещо слиза надолу. През това време се омесва с каменна маса и почва. Под него има пълноводна река. Получава се голяма ударна вълна, която изблъсква и самата речна вода”, каза специалистът.
Проф. Гачев подчерта, че ранното предупреждение за подобни явления е изключително трудно, тъй като Хималаите са труднодостъпен и изолиран район. По негови думи е необходимо да се наблюдават ранните признаци на нестабилност, но те невинаги могат да бъдат проследени своевременно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
Коментиран от #4
21:41 27.08.2026
2 Пич
Но, никъде в древната история не съм чел за такива аномални пожарища, и такова сгъстяване на природните катастрофи!!!
Чували сте - Рим, един Помпей има!!!
Та, или е човешката дейност - ветропаркове, хидропаркове, солари.......
Или поредната конспирация ще излезе вярна - някой тераформора планетата!!!
21:41 27.08.2026
3 Амейзинг
Зелените,
защо поддържате войните? А не занете ли милиарди пушеци, отрови газове и изпарения- това са причините за глобалното затопляне последните 4-5 години.
Парви сте затоплянята са от човеска дейност и една от главните причини са зелените.
21:44 27.08.2026
4 генерал Боко Толупа
До коментар #1 от "Яшар":Какъв професор е този клошар? Тия титли се дават на промоция.
22:26 27.08.2026
5 Kaлпазанин
22:28 27.08.2026
6 глух
22:47 27.08.2026
7 35°!!!
Зелените терористи:
Всички ще се идпържим, щото крйвите, от които получаваме мляко (за индоктринираните - обезмаслено😁)
с което ни правят ФРАПУЧИНО АЙС ЛАТЕ
та тия крави... като се нахранят, били, с ивинение, пърдели.
И това => предстоящ "пърдящ" катаклизъм, крещат в кресчендо терористите, сръбващи тяхното мока-фрапу-айс-чино.
22:49 27.08.2026