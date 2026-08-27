Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Проф. Емил Гачев: Промените в климата увеличават риска от екстремни природни събития

Проф. Емил Гачев: Промените в климата увеличават риска от екстремни природни събития

27 Август, 2026 21:31 514 7

  • проф. емил гачев-
  • бедствия-
  • климат

По думите му една от основните причини за подобни бедствия във високопланинските райони на Хималаите е ролята на вечната замръзналост – така нареченият „пермафрост”

Проф. Емил Гачев: Промените в климата увеличават риска от екстремни природни събития - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Промените в климата и повишаването на температурите увеличават риска от екстремни природни събития. Това заяви проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН в „Интервюто на NOVA” по повод опустошителното бедствие в Непал.

По думите му една от основните причини за подобни бедствия във високопланинските райони на Хималаите е ролята на вечната замръзналост – така нареченият „пермафрост”. Тя споява планинските масиви, но с повишаването на температурите започва да се топи, което нарушава тяхната структура и стабилност.

„Те спояват цялата планина. Когато температурите се повишават, този пермафрост се топи и неговата структура се нарушава”, обясни проф. Гачев.

Според експерта това може да доведе до дестабилизиране на големи ледникови маси. Той уточни, че в конкретния случай става дума за висящ ледник, чийто долен сектор се е откъснал.

„Той изгубва тази механична връзка с горната си част. Наклонът е много голям - 1200 метра, и това нещо слиза надолу. През това време се омесва с каменна маса и почва. Под него има пълноводна река. Получава се голяма ударна вълна, която изблъсква и самата речна вода”, каза специалистът.

Проф. Гачев подчерта, че ранното предупреждение за подобни явления е изключително трудно, тъй като Хималаите са труднодостъпен и изолиран район. По негови думи е необходимо да се наблюдават ранните признаци на нестабилност, но те невинаги могат да бъдат проследени своевременно.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    10 1 Отговор
    ПроФесоРе ..тоз климат и промените и преди парниковия ,сега друг ефект кат тоалет хартия ги ползвате ! Моят съвет е не се занимавайте с природата , тя се саморегулира ...когато има вятър брули сухи листа,клони и дървета,разнася пясъци и растения ...когато пече се пекат и змите и мишките, когато вали се радват рибите и крокодилите ...та трагедия за хората ,но да говориш за топлене и трагедии е непрофесионал ..мантра

    Коментиран от #4

    21:41 27.08.2026

  • 2 Пич

    3 1 Отговор
    Твърди се, че горещо - студено е вечен цикъл! Нормален цикъл!
    Но, никъде в древната история не съм чел за такива аномални пожарища, и такова сгъстяване на природните катастрофи!!!
    Чували сте - Рим, един Помпей има!!!
    Та, или е човешката дейност - ветропаркове, хидропаркове, солари.......
    Или поредната конспирация ще излезе вярна - някой тераформора планетата!!!

    21:41 27.08.2026

  • 3 Амейзинг

    5 1 Отговор
    Еатествено, че увеличват.
    Зелените,
    защо поддържате войните? А не занете ли милиарди пушеци, отрови газове и изпарения- това са причините за глобалното затопляне последните 4-5 години.

    Парви сте затоплянята са от човеска дейност и една от главните причини са зелените.

    21:44 27.08.2026

  • 4 генерал Боко Толупа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Какъв професор е този клошар? Тия титли се дават на промоция.

    22:26 27.08.2026

  • 5 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Аман от вашия урсулиански климат ,такива промени в климата е имало винаги от как земята е съществува ,па ледниковия период е имал късмет че тогава още не са съществувала вещицата ,че и него щеше да стопи от раз

    22:28 27.08.2026

  • 6 глух

    1 0 Отговор
    Още един зелен терорист на соросовата хранилка.Аман от продали се калинки в България кирияк сефчофци.Разкарайте го БАН сорос му плаща достатъчно да съсипва страната.

    22:47 27.08.2026

  • 7 35°!!!

    0 0 Отговор
    През летните месеци юли и август максималните температури у на достигат 33-35-36°🤔

    Зелените терористи:

    Всички ще се идпържим, щото крйвите, от които получаваме мляко (за индоктринираните - обезмаслено😁)
    с което ни правят ФРАПУЧИНО АЙС ЛАТЕ

    та тия крави... като се нахранят, били, с ивинение, пърдели.

    И това => предстоящ "пърдящ" катаклизъм, крещат в кресчендо терористите, сръбващи тяхното мока-фрапу-айс-чино.

    22:49 27.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове