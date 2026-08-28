Бик рани тежко мъж край Вакарел, с опасност за живота е

Около 19 часа вчера в РУ-Ихтиман постъпил сигнал за мъж, нападнат от бик в землището на село Вакарел. На място веднага са изпратени полицейски служители, съобщиха от полицията.

Установено е, че 51-годишният мъж е пострадал по време на напояване на стадо от около 35 животни.

Транспортиран е в болница от отговорника на обекта и е настанен в реанимация с множество травми, с опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство, като действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.