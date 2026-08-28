Корнелия Нинова: Румен Радев показа истинското си лице

Всеки ден Радев показва истинското си лице. Днес разби на пух и прах лъжливия си образ на човек от народа. Арестуваха жена, активистка, доброволката Гергана Петрова, само защото се е доближила без лична карта до божеството. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:
Какво стана с човека, който преди изборите, уж влизаше в селския магазин, без охрана, загрижен за тефтера с версиите на бедните? Къде е народната шкода за фотосесии? Колко кордона вече пазят Румен Радев и от кого? От народната любов? Олигархичен бюджет, дългове, привилегии, охрани, кордони, раздаване на държавните активи, социален фризер, тормоз над обикновения човек!
Излъга над милион българи, че е един от тях. Време е тези хора да прогледнат за истината. Искат да мълчим. Искат да се страхуваме. Искат да слушаме. Няма да стане! Няма! И ставаме все повече. Не прекланяйте глава пред наглостта, агресията, несправедливостта, злоупотребите и самодоволството на пълзящия режим.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Парпърляк
Коментиран от #7, #10, #18
16:36 28.08.2026
2 Ай стига глупости, лелче
16:36 28.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тая лъжлива ско-чубра
16:40 28.08.2026
5 В квартала
16:41 28.08.2026
6 биволицата от крушовица
16:41 28.08.2026
7 Ами Овчарника !
До коментар #1 от "Парпърляк":Е Такъв !
Коментиран от #11
16:41 28.08.2026
8 Анонимен
16:41 28.08.2026
9 Хан Крум
16:41 28.08.2026
10 С решителния
До коментар #1 от "Парпърляк":тласък на Румбата!
16:42 28.08.2026
11 За Сега !
До коментар #7 от "Ами Овчарника !":Поздравления !
Поне Успя Да Даде !
Точна !
Оценка !
16:42 28.08.2026
12 Хе хе
16:42 28.08.2026
13 А ти
16:44 28.08.2026
14 Голям смях
16:44 28.08.2026
15 Радев
16:44 28.08.2026
16 СЛАВА УКРАИНУ
16:45 28.08.2026
17 Гост
16:47 28.08.2026
18 Слави
До коментар #1 от "Парпърляк":Величие и Меч,кой съсипа?
16:47 28.08.2026
19 Всичко е точно, но това за личната карта
16:47 28.08.2026
20 миме
16:47 28.08.2026
21 Няма лошо.
16:47 28.08.2026
22 Дедо
Коментиран от #24, #28
16:48 28.08.2026
23 Рундьо стана президент
16:51 28.08.2026
24 Пропуснал си
До коментар #22 от "Дедо":другата партия на мафията ПП и ДБ!
16:53 28.08.2026
25 Млъкни Импексовице
16:53 28.08.2026
26 Георги
16:54 28.08.2026
27 Подлогите рундьови
16:55 28.08.2026
28 Анонимен
До коментар #22 от "Дедо":22 по гнили от теб и такива като теб няма 22 Радев нали беше със шкодичка хахахахаха Сега се е обградил от кордони нсо ОТ кого толкова се страхува Оставка е
Коментиран от #32
16:56 28.08.2026
29 Асенизатор
16:58 28.08.2026
30 Перо
17:00 28.08.2026
31 бесепар
17:00 28.08.2026
32 С тролене
До коментар #28 от "Анонимен":изглеждаш глупаво
17:01 28.08.2026
33 Когато издигнеш на власт военен
17:04 28.08.2026
34 Хохо Бохо
Коментиран от #38
17:05 28.08.2026
35 Иван Пловдивски
17:06 28.08.2026
36 Да бе ,да ! 🤔
Коментиран от #41
17:07 28.08.2026
37 Арестуваната жена
Петима полицаи я задържали, оковали с белезници, бутали и я карали да седне в полицейска кола.
17:07 28.08.2026
38 Сега прокопиев
До коментар #34 от "Хохо Бохо":и направи партия. Затова тролеите на ПП и ДБ се грижат за плюсчета и минусчета.
17:08 28.08.2026
39 гумен боташ крадев
17:08 28.08.2026
40 Корни
17:08 28.08.2026
41 Кво да става, питай Румбата
До коментар #36 от "Да бе ,да ! 🤔":Износъкт на оръжия за 404 и в момента си върви с пълна сила!
17:08 28.08.2026