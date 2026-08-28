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Корнелия Нинова: Румен Радев показа истинското си лице

Корнелия Нинова: Румен Радев показа истинското си лице

28 Август, 2026 16:35 1 057 41

  • корнелия нинова-
  • румен радев

Колко кордона вече пазят Румен Радев и от кого? От народната любов? - пита тя

Корнелия Нинова: Румен Радев показа истинското си лице - 1
Снимка: Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Всеки ден Радев показва истинското си лице. Днес разби на пух и прах лъжливия си образ на човек от народа. Арестуваха жена, активистка, доброволката Гергана Петрова, само защото се е доближила без лична карта до божеството. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

Какво стана с човека, който преди изборите, уж влизаше в селския магазин, без охрана, загрижен за тефтера с версиите на бедните? Къде е народната шкода за фотосесии? Колко кордона вече пазят Румен Радев и от кого? От народната любов? Олигархичен бюджет, дългове, привилегии, охрани, кордони, раздаване на държавните активи, социален фризер, тормоз над обикновения човек!

Излъга над милион българи, че е един от тях. Време е тези хора да прогледнат за истината. Искат да мълчим. Искат да се страхуваме. Искат да слушаме. Няма да стане! Няма! И ставаме все повече. Не прекланяйте глава пред наглостта, агресията, несправедливостта, злоупотребите и самодоволството на пълзящия режим.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Парпърляк

    30 16 Отговор
    Поздравления за Корни че успя да съсипе БСП-то

    Коментиран от #7, #10, #18

    16:36 28.08.2026

  • 2 Ай стига глупости, лелче

    24 21 Отговор
    Това си е чисто активно мероприятие каквито лгДБ знаят как да организират, защото всички са бозали от червената ненка

    16:36 28.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тая лъжлива ско-чубра

    22 20 Отговор
    унищожила цяла партия се показа без срам!

    16:40 28.08.2026

  • 5 В квартала

    25 4 Отговор
    всеки ден гонят баби с магданоз и джоджен!

    16:41 28.08.2026

  • 6 биволицата от крушовица

    20 17 Отговор
    много неприятно и крадливо създание

    16:41 28.08.2026

  • 7 Ами Овчарника !

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Парпърляк":

    Е Такъв !

    Коментиран от #11

    16:41 28.08.2026

  • 8 Анонимен

    18 18 Отговор
    Нинова сега ли се сети че Радев е точно такъв

    16:41 28.08.2026

  • 9 Хан Крум

    17 16 Отговор
    Корни ,изпадна от софрата унищожи БСП. Лошо, лошо Седларова.

    16:41 28.08.2026

  • 10 С решителния

    10 8 Отговор

    До коментар #1 от "Парпърляк":

    тласък на Румбата!

    16:42 28.08.2026

  • 11 За Сега !

    18 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ами Овчарника !":

    Поздравления !

    Поне Успя Да Даде !

    Точна !

    Оценка !

    16:42 28.08.2026

  • 12 Хе хе

    12 19 Отговор
    Злобна баба в менопауза. Лично мнение хе хе хе

    16:42 28.08.2026

  • 13 А ти

    9 17 Отговор
    показа дебелото си дпе

    16:44 28.08.2026

  • 14 Голям смях

    13 16 Отговор
    От кога активист журналист се разхожда без документи. Не може да докаже КОЙ е.

    16:44 28.08.2026

  • 15 Радев

    15 10 Отговор
    пое страната на ръба на пропаста и направи решителна крачка напред!

    16:44 28.08.2026

  • 16 СЛАВА УКРАИНУ

    13 10 Отговор
    Ка.унски безчинства. Личния пример на идола им Пут.лер е заразителен.

    16:45 28.08.2026

  • 17 Гост

    11 19 Отговор
    Куурни, този път в злобата си окончателно се оля и изплиска легена. Въпросната дама, най-елементарно е била без лични документи и журналистическа карта, ако наистина е журналистка, пък и някой да я беше разпознал? А държанието и - нагла демонстрация ! Накрая- НИЩО: предупредителен протокол за липсата на лични документи!

    16:47 28.08.2026

  • 18 Слави

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Парпърляк":

    Величие и Меч,кой съсипа?

    16:47 28.08.2026

  • 19 Всичко е точно, но това за личната карта

    23 3 Отговор
    не е вярно. В пълното видео се чува, че си е предоставила личната карта на крадевите ушаци, преди да бъде закопчана с белезници.

    16:47 28.08.2026

  • 20 миме

    12 8 Отговор
    ми кво искате от рундьо бе, нали си е натофски фатмак , кво друго да направи ?при бай тошо по времето на соца това нямаше как да се случи

    16:47 28.08.2026

  • 21 Няма лошо.

    4 13 Отговор
    По-добре човекът лицето да си покаже отколкото нещо друго!

    16:47 28.08.2026

  • 22 Дедо

    8 16 Отговор
    Срещу Радев са Дубайския Нерез Дебелян, Банкянския Винету, Пискливия Копейкин, Мургавия Рудолф, Учинанадолакия Зулус и цялата им кохорта от гангстери, Ракита, Амита, Джуджета прокурори, Широки и Очи от Несебър, платени провокатори "журналисти" и медийни експерти дежурни по всяка телевизия. Цялата гнила прослойка на статуквото на Двете прасета е срещу Радев .

    Коментиран от #24, #28

    16:48 28.08.2026

  • 23 Рундьо стана президент

    13 5 Отговор
    по пътеката: Гергов, агент Гоце, йоца, крушовица. Ако това е истинското лице рундьово, Нинова кое лице му е видяла като го домъкна президент да го прави?

    16:51 28.08.2026

  • 24 Пропуснал си

    8 9 Отговор

    До коментар #22 от "Дедо":

    другата партия на мафията ПП и ДБ!

    16:53 28.08.2026

  • 25 Млъкни Импексовице

    7 12 Отговор
    Ти и твоите мъжлета сте ощетили държавата и хората в не малко размери. Не се прави на света вода ненапита. Ти си змия, ссссс. Съскай си там колкото искаш, но си същото корумпирано човече. Ти, Овчаров, Гергов, Симов, Зарков и още много които гравитират около вас с Радев!

    16:53 28.08.2026

  • 26 Георги

    8 4 Отговор
    тая какво се прави на лyдa? Те така си го посока и за президентските избори. Не е нещо ново за чичо румен.

    16:54 28.08.2026

  • 27 Подлогите рундьови

    13 3 Отговор
    счупиха злобомера! Оставка грозилище!

    16:55 28.08.2026

  • 28 Анонимен

    7 5 Отговор

    До коментар #22 от "Дедо":

    22 по гнили от теб и такива като теб няма 22 Радев нали беше със шкодичка хахахахаха Сега се е обградил от кордони нсо ОТ кого толкова се страхува Оставка е

    Коментиран от #32

    16:56 28.08.2026

  • 29 Асенизатор

    4 4 Отговор
    В качеството на КАКВА ТОЧНО се изказва крушовската мома? Тя е само един бивш политик с отпаднала необходимост. А пък това "ставаме все повече" трогва до сълзи. Че то, ако е така партията ти ще е 2-3 милиона, милф.

    16:58 28.08.2026

  • 30 Перо

    5 1 Отговор
    Кой го вкара във властта?

    17:00 28.08.2026

  • 31 бесепар

    1 5 Отговор
    Корни,Урсузова си почесва едното нещо с ПУТИН.Ти се почесваш с Румбата.Вие мъже намате ли си?

    17:00 28.08.2026

  • 32 С тролене

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    изглеждаш глупаво

    17:01 28.08.2026

  • 33 Когато издигнеш на власт военен

    4 3 Отговор
    Очаквай да получиш хунта.

    17:04 28.08.2026

  • 34 Хохо Бохо

    1 3 Отговор
    Арестуваха член на НПО, от ДБилните за хулигански прояви. Жената получа а пари от НПО за провокации. Тоя път прекали и затова я арестуваха, защото заплю шефа на басейнова дирекция, а го направи защото и плащат!!! КурНела от кога брани нпо псетата на ДБилните???

    Коментиран от #38

    17:05 28.08.2026

  • 35 Иван Пловдивски

    2 2 Отговор
    Когато е права е права!

    17:06 28.08.2026

  • 36 Да бе ,да ! 🤔

    1 2 Отговор
    А кво стана с износа на оръжия за Зиленски , дето уж го беше забранила ? Някой осъден оръжеен олигарх дето е изнасял към киевския режим има ли ?

    Коментиран от #41

    17:07 28.08.2026

  • 37 Арестуваната жена

    2 1 Отговор
    показвала недъзите на управлението и била критичка на Радев.
    Петима полицаи я задържали, оковали с белезници, бутали и я карали да седне в полицейска кола.

    17:07 28.08.2026

  • 38 Сега прокопиев

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Хохо Бохо":

    и направи партия. Затова тролеите на ПП и ДБ се грижат за плюсчета и минусчета.

    17:08 28.08.2026

  • 39 гумен боташ крадев

    2 0 Отговор
    Давай Корнелия , ние сме с тебе

    17:08 28.08.2026

  • 40 Корни

    2 0 Отговор
    Ти му даде начална скорост на Радев бе Корни ... ся секси си ама така си е иначе мога те любя много да знаеш.

    17:08 28.08.2026

  • 41 Кво да става, питай Румбата

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Да бе ,да ! 🤔":

    Износъкт на оръжия за 404 и в момента си върви с пълна сила!

    17:08 28.08.2026

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