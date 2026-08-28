Корнелия Нинова: Румен Радев показа истинското си лице

Всеки ден Радев показва истинското си лице. Днес разби на пух и прах лъжливия си образ на човек от народа. Арестуваха жена, активистка, доброволката Гергана Петрова, само защото се е доближила без лична карта до божеството. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

Какво стана с човека, който преди изборите, уж влизаше в селския магазин, без охрана, загрижен за тефтера с версиите на бедните? Къде е народната шкода за фотосесии? Колко кордона вече пазят Румен Радев и от кого? От народната любов? Олигархичен бюджет, дългове, привилегии, охрани, кордони, раздаване на държавните активи, социален фризер, тормоз над обикновения човек!

Излъга над милион българи, че е един от тях. Време е тези хора да прогледнат за истината. Искат да мълчим. Искат да се страхуваме. Искат да слушаме. Няма да стане! Няма! И ставаме все повече. Не прекланяйте глава пред наглостта, агресията, несправедливостта, злоупотребите и самодоволството на пълзящия режим.