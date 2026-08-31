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Андрей Гюров обявява утре кандидатурата си за президент

Андрей Гюров обявява утре кандидатурата си за президент

31 Август, 2026 11:50 938 64

  • андрей гюров-
  • президент-
  • номинация-
  • избори

Президентските избори ще се проведат на 25 октомври

Андрей Гюров обявява утре кандидатурата си за президент - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент, съобщава БНР.

Той поясни, че днес в покана до медиите ще бъде уточнено къде ще се проведе събитието.

Очаква се при обявяване на номинацията заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вицепрезидент - бившия главен секретар на МВР Георги Кандев.

Припомняме, че подкрепа за кандидатпрезидентската двойка досега са дали две парламентарни формации - ДБ и ПП.

Президентските избори ще се проведат на 25 октомври.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗиЛ131

    32 14 Отговор
    Няма смисъл от Пудела защото Йотова ще спечели а дори избирателите на герб биха предпочели нея от Пудела!

    Коментиран от #12, #14, #18, #51

    11:52 31.08.2026

  • 2 И какво?

    26 1 Отговор
    Роско 2.0

    11:52 31.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    30 6 Отговор
    Гюров е протеже на Дими Паница -българският Епщайн.

    Коментиран от #10

    11:53 31.08.2026

  • 4 Делю Хайдутин

    23 1 Отговор
    Да я обяви на 26 ти октомври.

    11:53 31.08.2026

  • 5 Питане

    28 1 Отговор
    Що ли се сетих за Цецка Цачева ?

    11:54 31.08.2026

  • 6 лама Иво Калушев

    23 2 Отговор
    Браво! Това е нашия кандидат. Всички лами ще фърляме за него както Васко Мазгата хвърли 200 бинки на сметката на Ивей, да треска тулковците

    Коментиран от #19

    11:55 31.08.2026

  • 7 Няма да го бъде

    24 1 Отговор
    Вече е преценено че е слаб родолюбец
    Факт

    11:55 31.08.2026

  • 8 Оня под Коня

    16 4 Отговор
    Да издигнем паметник на ИбанКостиофф, голям колкото на Садам от Ирак. Символ на перехода от комунизъм през демогогия капитализъм към нищото.

    11:56 31.08.2026

  • 9 Туман

    23 2 Отговор
    Не мислех да гласувам не тези президенски избори, но ще отида, само за да гласувам срещу този смешник. Браво, докато се появи и обедини българите.

    Коментиран от #17, #28

    11:56 31.08.2026

  • 10 Зукин,

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    "Паница"-та от твоя инвентар ли е ?

    11:56 31.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сигурен ли си

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЗиЛ131":

    Хората може да са ви насъбрали за вдигнатите данъци, винетки, глоби. Даване на по-голяма свобода на олигарсите да определят гражданската отговорност, сега доволно потриват крадливите си ръчички.

    Коментиран от #16

    11:57 31.08.2026

  • 13 Но е силен

    13 3 Отговор
    мъже любец, а в еврасткия съюз това е най-важното качество

    11:58 31.08.2026

  • 14 Толкова просто

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "ЗиЛ131":

    И после се чудим защо прехода не свършва ...?

    11:59 31.08.2026

  • 15 НАЦИОНАЛИСТ

    5 2 Отговор
    ОХ, НАЙ-ПОСЛЕ ИДВА РЯД КО ТО ЩА $ТИ€, УТРЕ ВЕЧЕ ЗАПЕКЪТ ЩЕ МИ ПРЕМИНЕ!
    ДАВАЙ ан др€й, ти "Н€" $и г € й!
    ан др€й-р€зид€нт - FILM END!

    11:59 31.08.2026

  • 16 Пенсиите

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сигурен ли си":

    Сега и над вторите пенсии наточихте лиги. Разорана от олигархията и мафията държава.

    12:00 31.08.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Туман":

    Не смяташ ли, че "другарката" (ИДИ).... не е от същия цирк, но с друг номер за изпълнение ???

    12:00 31.08.2026

  • 18 Европеец

    14 6 Отговор

    До коментар #1 от "ЗиЛ131":

    Сега не съм с коментара ти.... Умно красивите Много си повярваха, а гюрата е същото жество като мъжът на бившата синоптичка... Това че рита топка и се бръсне в премиерския кабинет говори много за това мекотело.... Тоя е безинтересен.... Интересни са Възраждане дали ще издигна с Костадинов и Волгин, те единствено са сигурни за балотаж, А за по-натам зависи от много други неща....

    Коментиран от #23

    12:00 31.08.2026

  • 19 Оня под Коня

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "лама Иво Калушев":

    Подкрепям идеята. Напъълно основателна, ама Лама Мирчева да бе кандидатка, да дифелира рядом до йОтова. Пък Това Андрейка Гюр до Роската Жел като алтернатива на нероден Петко от БСП.

    12:02 31.08.2026

  • 20 Зеления

    12 3 Отговор
    Едно е от Възраждане да обявяват, че имат 5 кандидати за президент и избират между тях кой да предложат, съвсем друго е Атанасов, Мирчев, Василев, Радан Кънев да декламират по медиите от месеци, че дават подкрепа за Андрей Гюров, но "той трябва да реши дали иска да е кандидат".
    Всичко опира до страха на Гюров, че няма да спечели. А той е самовлюбен инфлуенсър и това е от голямо значение за него.
    А да гласуваш за човек, който изпитва страх, да стане главнокомандващ на армията са две несъвместими понятия.

    12:02 31.08.2026

  • 21 Лустрация

    2 19 Отговор
    Гюров го обичат хората има визия и качества

    Коментиран от #46, #47

    12:02 31.08.2026

  • 22 Продължаваме педофилията

    14 3 Отговор
    Нашият кандидат умник Гюро.

    12:03 31.08.2026

  • 23 Европеец

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "Европеец":

    Съгласен съм с коментара ти.... Умно красивите Много си повярваха, а гюрата е същото нищожество като мъжът на бившата синоптичка... Това че рита топка и се бръсне в премиерския кабинет говори много за това мекотело.... Тоя е безинтересен.... Интересни са Възраждане дали ще издигнат Костадинов и Волгин, те единствено са сигурни за балотаж, А за по-натам зависи от много други неща....

    12:03 31.08.2026

  • 24 фен на сидеров

    11 2 Отговор
    най му приляга да е портиер, може и на банков клон .

    12:04 31.08.2026

  • 25 Нали

    10 2 Отговор
    днеска щеше? Какво стана? Успал се е понеделнишки ли?

    12:05 31.08.2026

  • 26 София майна

    11 3 Отговор
    Аз няма да гласувам за ПП Де Бил!

    12:05 31.08.2026

  • 27 О, Морес

    9 4 Отговор
    Гюровица и Кандевица да замесят и опекат погачи за кадем ! В Брюксел да се ударят камбаните за кадем! Урсула да дръпне едно похвално слово-за кадем! Снимка на двойката за предизборен плакат- пред разрушения МОЧ.Духовата музика свири "Туш" ! И накрая- нищо и четвърт.

    12:06 31.08.2026

  • 28 Оня под Коня

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Туман":

    Аз ще подкрепя кандидата на Възражд. защото Костя от Максуда да ми пусне новини на ромски, както ИбанКостиофф циганина пусна на турски. Това серьозно, без майтап, Това ще направя, ако успея да гласувам.

    12:06 31.08.2026

  • 29 Боко ще му хариже ГЕРБ

    4 2 Отговор
    с отвращение, а Гюро ще приеме също с отвращение!

    🤣

    12:06 31.08.2026

  • 30 14/88

    8 0 Отговор
    "Андрей Гюров утре ще обяви дали ще се кандидатира за президент
    30 Август, 2026"

    12:07 31.08.2026

  • 31 Дядо ви Курти от село пиперково

    16 3 Отговор
    Този украински клоун няма да получи и 2% подкрепа.
    Всъщност ,дори жълтопаветните изкукуригали урконацистти не му вярват.

    12:08 31.08.2026

  • 32 Най сетне

    11 1 Отговор
    Направете му питка със мед,ръченица задължително,и духов оркестър.От кога я чакахме тази блага вест.

    12:08 31.08.2026

  • 33 И кво от това

    11 2 Отговор
    Не ни занимавайте с куци коне

    12:09 31.08.2026

  • 34 Тетка

    6 0 Отговор
    Хайде - Кен и Кендимен. Любимец на педдроханци и теетки

    12:12 31.08.2026

  • 35 Оня под Коня

    6 1 Отговор
    Какво мислите за Ген Гном президент? Оня Ненчо Ненчев или нещо подобно беше също се кандидатирал за президент. Ще ме изкефи Андрейка да хване 6 процента, спора да бъде между йОтова Възражд.

    12:14 31.08.2026

  • 36 Ванката

    11 2 Отговор
    Този трябва да се кандидатира за президент на Украйна.

    12:14 31.08.2026

  • 37 ташунко

    8 1 Отговор
    Сега пък утре, нали днес щеше . Най добре на 26 октомври да обяви и без това няма никакъв шанс дори за балотаж .

    Коментиран от #49

    12:15 31.08.2026

  • 38 ПпуДпу

    8 1 Отговор
    Виж им кандидата да им видиш акъл-сурата. Тези персони са абсолютно неадекватни.

    12:16 31.08.2026

  • 39 Надрусаният пуяк

    5 2 Отговор
    И 3% няма да има даже ама сигурно им дават някакви пари на кандидатите.

    12:18 31.08.2026

  • 40 Зеления

    7 2 Отговор
    Бъдещия президентски екип на ППДБ:
    -Андрей Гюров кандидат за президент
    -Кандев кандидат за вицепрезидент
    -Кокорчо кандидат за първа дама
    -Спецов кандидат за придружител на първата дама
    -Сабрутев носи куфарите с пеньоарите на първата дама по време на международни срещи и събития.

    12:19 31.08.2026

  • 41 az СВО Победа 81

    3 3 Отговор
    Абе, що се занимава с глупости тоя!

    Днеска/утре, все тая!

    Фигура с отпаднала необходимост, мястото му е на Източния фронт да защитава евроатлантизЪма! 🤣🤣🤣

    12:19 31.08.2026

  • 42 Как От Нищо ?

    3 0 Отговор
    Да Избереш ?

    Нещо ?

    Каква е Тая !

    Поругана !

    Земя ?

    12:20 31.08.2026

  • 43 Анонимни

    4 2 Отговор
    Гюров срещу теб не се ли водят дела в Европа и защо Йотова те назначи за сружебник като не спазваше конституцията а сега накъде си тръгнал

    12:20 31.08.2026

  • 44 ГЕРБ ПОБЕДА ВИНАГИ

    2 0 Отговор
    Падна мита че Бойко Борисов е крадец и ограбил държавата и народа за 15 години! Новият премиер Румен Георгиев Радев го доказа! Преди изборите за пред наивниците говореше за конфискации и разследване грабежа на предишните управляващи. От 19 април за 4 месеца и половина няма нито едно разследване към тях. Напротив- както заяви СГП ( Софийска градска прокуратура) няма нито един подаден сигнал за разследване към тях и от премиер и от настоящи министри. Оказа се че Борисов, Пеевски и останалите не са ощетили страната и гражданите и с едно евро. Другият вариант е да има сключено споразумение между настоящето правителство и предишните да се покрият с времето злоупотребите като и олигарсите на Радев бъдат сложени на софрата в ущърб на народа. Ако е вторият вариант става ясно защо за 4 месеца и половина обикновените хора бяха ударени толкова тежко с драстично увеличени цени, данъци ,осигуровки и застраховки и се взеха нови милиардни заеми.

    12:22 31.08.2026

  • 45 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Йотовица бивола метресата на ДС генералите от 6-то управление ,метресата на крадеца Гергов ,на генерал Сотир Ушев и съпругата му Весела Лечева ,Ушев съден за кражби в особено големи размери ,Лечеви с острови в Гърция, всички тези имат общи снимки с крадеца мунчо на сватбата на сина й Марин Йотов в Правец за 1.6 млн.лв. е обречена. Малко цифри - на изборите на 14 ноември 2021 г.мунчо кРадев беше подкрепен от ПП които спечелиха парламентарните избори с 657 хил.гласа ,от БСП с 9.8% ,от ИТН с 9.1% ,от ДБ със 7.3% ,отделно общественици от инициативният му комитет като д-р Цветеслава Гълъбова ,Осман Октай и други. Всички тези партии изброени по горе имаха по 4-ма представители в инициативният му комитет ,помним слогана на ПП (Продължаваме промяната ) - "С вас сме г-н президент" ,помним и слоганите на ИТН и БСП. ГЕРБ издигна един неизвестен човек проф. Герджиков и въпреки тази подкрепа от спечелилата изборите ПП, ИТН ,БСП ,ДБ мунчо не достигна 50% на първи тур ,на втори спечели с по малко гласове от първия. В момента вече всички са разкрили кРадев и искат ареста му за грабежа. И ПП,ДБ ,ИТН а почти всички от инициативният му комитет се отрекоха също от него. Ето резултата на мунчо с цялата тази подкрепа на 1-ви тур на 14 ноември 2021 г.-
    6 - Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова
    ИК за Румен Радев и Илияна Йотова
    1 322 385
    49.22

    12:23 31.08.2026

  • 46 лама Гюров

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Лустрация":

    обича крапка мъжка ласка в калника + това е ром с недъзи

    12:23 31.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Тити на Кака

    1 1 Отговор
    ППетрохан е твърдо зад теб, голфър Гюро!

    12:26 31.08.2026

  • 49 Оня под Коня

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "ташунко":

    Целият живот им е лъжа... Лъжи, лъжи, лъжи... Многоликият Янус ряпа да яде... Шампиони по демагогия са ПП дБ.

    12:27 31.08.2026

  • 50 кркффккр

    4 0 Отговор
    тоя пет пъти кза че ще се кандидатира, кво ще ми чака във вторник!!! дедовя ли?? разбрахме го още преди седмици

    12:27 31.08.2026

  • 51 Кой ще гласува за биволицата

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЗиЛ131":

    При средно 3 млн.гласували 22% за пиги йотовица са над 660 хиляди гласа. О откъде ще дойдат тези гласове? От тези на които мунчо вдигна винетки с 30% и направи дизела най скъп в историята ни - 1.82 евро!? От тези на които вдигна ток,парно и вода от 1 юли или от тези на които от август вдига цигари със 17% и природния газ с 60% от септември? От тези на които намалява минималната работна заплата и от тези на чийто гръб взе за 4 месеца 6.3 милиарда евро нов дълг и планира още 10.5 милиарда. От тези на които вдигна застраховката и за 4 месеца хранителни продукти с 20% нагоре. Йотовица е с около 200 хиляди гласа колкото ще купят олигарсите зад мунчо!

    12:30 31.08.2026

  • 52 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    Това манифестацията на края на тази коалицийка ли е сега? Тия нямат никакъв шанс... Никакъв.

    12:30 31.08.2026

  • 53 Снимка на фона на чуждо знаме

    5 1 Отговор
    Рядко урсулско и проукраинско ла. й. но! По добре да се кандидатира за изборите в 404! Там ще има голям шанс.

    12:32 31.08.2026

  • 54 Иван

    1 1 Отговор
    По добре Йотова ..жена президент ..на тия зализаните изобщо им нямам доверие

    12:33 31.08.2026

  • 55 Много грозна е тая

    1 1 Отговор
    Първа дама Гюрулайката убачи. Поне една перука да си беше сложила като на рундювицата

    12:33 31.08.2026

  • 56 Мара телеграфката

    0 0 Отговор
    Бабет, напъни се малко повече!

    12:34 31.08.2026

  • 57 Кучето

    0 0 Отговор
    е без паспорт и чип. Не четете ли?

    12:38 31.08.2026

  • 58 Да де

    0 0 Отговор
    Само на мен ли ми се превижда но като видяГюров се сещам за Васко Терзиев.Като сиамски близнаци са.

    12:38 31.08.2026

  • 59 Оня под Коня

    0 0 Отговор
    Аз Андрейката съм най красиво, по красиво от Азис, Лили Иванофа, Софчето Маринкова. Всички ме обичат, след мене Тичат, за моя автограф мечтает, но само Мирчева от прайда розовите ми мечти в реалност осъществи.

    12:38 31.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Радан Кънев

    1 0 Отговор
    Предлагам архимандрит никаниор за вицепрезидент

    12:40 31.08.2026

  • 62 ППДБ/ЛГБТ

    0 1 Отговор
    Българите не искаме nomak за президент!

    12:41 31.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

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