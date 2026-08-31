Андрей Гюров обявява утре кандидатурата си за президент

Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент, съобщава БНР.

Той поясни, че днес в покана до медиите ще бъде уточнено къде ще се проведе събитието.

Очаква се при обявяване на номинацията заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вицепрезидент - бившия главен секретар на МВР Георги Кандев.

Припомняме, че подкрепа за кандидатпрезидентската двойка досега са дали две парламентарни формации - ДБ и ПП.

Президентските избори ще се проведат на 25 октомври.