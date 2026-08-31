Андрей Гюров обявява утре кандидатурата си за президент

Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент, съобщава БНР.
Той поясни, че днес в покана до медиите ще бъде уточнено къде ще се проведе събитието.
Очаква се при обявяване на номинацията заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вицепрезидент - бившия главен секретар на МВР Георги Кандев.
Припомняме, че подкрепа за кандидатпрезидентската двойка досега са дали две парламентарни формации - ДБ и ПП.
Президентските избори ще се проведат на 25 октомври.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗиЛ131
Коментиран от #12, #14, #18, #51
11:52 31.08.2026
2 И какво?
11:52 31.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #10
11:53 31.08.2026
4 Делю Хайдутин
11:53 31.08.2026
5 Питане
11:54 31.08.2026
6 лама Иво Калушев
Коментиран от #19
11:55 31.08.2026
7 Няма да го бъде
Факт
11:55 31.08.2026
8 Оня под Коня
11:56 31.08.2026
9 Туман
Коментиран от #17, #28
11:56 31.08.2026
10 Зукин,
До коментар #3 от "Последния Софиянец":"Паница"-та от твоя инвентар ли е ?
11:56 31.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сигурен ли си
До коментар #1 от "ЗиЛ131":Хората може да са ви насъбрали за вдигнатите данъци, винетки, глоби. Даване на по-голяма свобода на олигарсите да определят гражданската отговорност, сега доволно потриват крадливите си ръчички.
Коментиран от #16
11:57 31.08.2026
13 Но е силен
11:58 31.08.2026
14 Толкова просто
До коментар #1 от "ЗиЛ131":И после се чудим защо прехода не свършва ...?
11:59 31.08.2026
15 НАЦИОНАЛИСТ
ДАВАЙ ан др€й, ти "Н€" $и г € й!
ан др€й-р€зид€нт - FILM END!
11:59 31.08.2026
16 Пенсиите
До коментар #12 от "Сигурен ли си":Сега и над вторите пенсии наточихте лиги. Разорана от олигархията и мафията държава.
12:00 31.08.2026
17 АГАТ а Кристи
До коментар #9 от "Туман":Не смяташ ли, че "другарката" (ИДИ).... не е от същия цирк, но с друг номер за изпълнение ???
12:00 31.08.2026
18 Европеец
До коментар #1 от "ЗиЛ131":Сега не съм с коментара ти.... Умно красивите Много си повярваха, а гюрата е същото жество като мъжът на бившата синоптичка... Това че рита топка и се бръсне в премиерския кабинет говори много за това мекотело.... Тоя е безинтересен.... Интересни са Възраждане дали ще издигна с Костадинов и Волгин, те единствено са сигурни за балотаж, А за по-натам зависи от много други неща....
Коментиран от #23
12:00 31.08.2026
19 Оня под Коня
До коментар #6 от "лама Иво Калушев":Подкрепям идеята. Напъълно основателна, ама Лама Мирчева да бе кандидатка, да дифелира рядом до йОтова. Пък Това Андрейка Гюр до Роската Жел като алтернатива на нероден Петко от БСП.
12:02 31.08.2026
20 Зеления
Всичко опира до страха на Гюров, че няма да спечели. А той е самовлюбен инфлуенсър и това е от голямо значение за него.
А да гласуваш за човек, който изпитва страх, да стане главнокомандващ на армията са две несъвместими понятия.
12:02 31.08.2026
21 Лустрация
Коментиран от #46, #47
12:02 31.08.2026
22 Продължаваме педофилията
12:03 31.08.2026
23 Европеец
До коментар #18 от "Европеец":Съгласен съм с коментара ти.... Умно красивите Много си повярваха, а гюрата е същото нищожество като мъжът на бившата синоптичка... Това че рита топка и се бръсне в премиерския кабинет говори много за това мекотело.... Тоя е безинтересен.... Интересни са Възраждане дали ще издигнат Костадинов и Волгин, те единствено са сигурни за балотаж, А за по-натам зависи от много други неща....
12:03 31.08.2026
24 фен на сидеров
12:04 31.08.2026
25 Нали
12:05 31.08.2026
26 София майна
12:05 31.08.2026
27 О, Морес
12:06 31.08.2026
28 Оня под Коня
До коментар #9 от "Туман":Аз ще подкрепя кандидата на Възражд. защото Костя от Максуда да ми пусне новини на ромски, както ИбанКостиофф циганина пусна на турски. Това серьозно, без майтап, Това ще направя, ако успея да гласувам.
12:06 31.08.2026
29 Боко ще му хариже ГЕРБ
🤣
12:06 31.08.2026
30 14/88
30 Август, 2026"
12:07 31.08.2026
31 Дядо ви Курти от село пиперково
Всъщност ,дори жълтопаветните изкукуригали урконацистти не му вярват.
12:08 31.08.2026
32 Най сетне
12:08 31.08.2026
33 И кво от това
12:09 31.08.2026
34 Тетка
12:12 31.08.2026
35 Оня под Коня
12:14 31.08.2026
36 Ванката
12:14 31.08.2026
37 ташунко
Коментиран от #49
12:15 31.08.2026
38 ПпуДпу
12:16 31.08.2026
39 Надрусаният пуяк
12:18 31.08.2026
40 Зеления
-Андрей Гюров кандидат за президент
-Кандев кандидат за вицепрезидент
-Кокорчо кандидат за първа дама
-Спецов кандидат за придружител на първата дама
-Сабрутев носи куфарите с пеньоарите на първата дама по време на международни срещи и събития.
12:19 31.08.2026
41 az СВО Победа 81
Днеска/утре, все тая!
Фигура с отпаднала необходимост, мястото му е на Източния фронт да защитава евроатлантизЪма! 🤣🤣🤣
12:19 31.08.2026
42 Как От Нищо ?
Нещо ?
Каква е Тая !
Поругана !
Земя ?
12:20 31.08.2026
43 Анонимни
12:20 31.08.2026
44 ГЕРБ ПОБЕДА ВИНАГИ
12:22 31.08.2026
45 Сатана Z
6 - Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова
ИК за Румен Радев и Илияна Йотова
1 322 385
49.22
12:23 31.08.2026
46 лама Гюров
До коментар #21 от "Лустрация":обича крапка мъжка ласка в калника + това е ром с недъзи
12:23 31.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Тити на Кака
12:26 31.08.2026
49 Оня под Коня
До коментар #37 от "ташунко":Целият живот им е лъжа... Лъжи, лъжи, лъжи... Многоликият Янус ряпа да яде... Шампиони по демагогия са ПП дБ.
12:27 31.08.2026
50 кркффккр
12:27 31.08.2026
51 Кой ще гласува за биволицата
До коментар #1 от "ЗиЛ131":При средно 3 млн.гласували 22% за пиги йотовица са над 660 хиляди гласа. О откъде ще дойдат тези гласове? От тези на които мунчо вдигна винетки с 30% и направи дизела най скъп в историята ни - 1.82 евро!? От тези на които вдигна ток,парно и вода от 1 юли или от тези на които от август вдига цигари със 17% и природния газ с 60% от септември? От тези на които намалява минималната работна заплата и от тези на чийто гръб взе за 4 месеца 6.3 милиарда евро нов дълг и планира още 10.5 милиарда. От тези на които вдигна застраховката и за 4 месеца хранителни продукти с 20% нагоре. Йотовица е с около 200 хиляди гласа колкото ще купят олигарсите зад мунчо!
12:30 31.08.2026
52 Баце ЕООД
12:30 31.08.2026
53 Снимка на фона на чуждо знаме
12:32 31.08.2026
54 Иван
12:33 31.08.2026
55 Много грозна е тая
12:33 31.08.2026
56 Мара телеграфката
12:34 31.08.2026
57 Кучето
12:38 31.08.2026
58 Да де
12:38 31.08.2026
59 Оня под Коня
12:38 31.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Радан Кънев
12:40 31.08.2026
62 ППДБ/ЛГБТ
12:41 31.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.