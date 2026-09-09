Радев заминава за Париж за Международната среща на върха по космическите въпроси

Министър-председателят Румен Радев заминава за Париж, където днес и утре ще участва в Международната среща на върха по космическите въпроси. Това съобщиха от правителствената пресслужба.
Премиерът ще бъде гост и на официалния прием, даван от френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец.
В присъствието на Румен Радев и Еманюел Макрон днес ще бъде подписан меморандум за разбирателство между българската космическа компания „ЕндуроСат“ и френската „Арианспейс“.
От българска страна документа ще подпише главният изпълнителен директор на „ЕндуроСат“ Райчо Райчев, а от страна на „Арианспейс“ - главният изпълнителен директор Давид Каваолес.
По време на визитата си в Париж министър-председателят ще проведе и редица двустранни срещи. Той ще посети и центъра за данни на „Eclairion“.
Международната среща на върха по космическите въпроси се провежда в Париж на 9 и 10 септември.
На форума са поканени представители на 120 държави. Русия, Иран и Северна Корея не са сред поканените.
Срещата ще се проведе под стъкления покрив на „Гран Пале“ във френската столица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ужас!!!
Коментиран от #8, #11, #20
13:08 09.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Радио Елто
Коментиран от #34
13:10 09.09.2026
4 честен ционист
Коментиран от #7, #14
13:11 09.09.2026
5 КОМУНИ$Т
УРА ДРУГАРИ!
УРААААААААА, И Д€$И ЗА К . Ра МЕ ХВАНА!:))
13:11 09.09.2026
6 Юрош
13:12 09.09.2026
7 Ганчо
До коментар #4 от "честен ционист":И смотаняху водолаз. И ти голям праз. Ще паднеш от раз.
13:12 09.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 На дедо си
13:14 09.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Голям ужас!
До коментар #1 от "Ужас!!!":Борисов и Пеевски са на свобода, а Радев тръгнал към космоса. Първо и двамата бандити да се озоват в затвора и слад това Радев да си митка из Европа.
Коментиран от #33
13:14 09.09.2026
12 Симпозиум на уфолозите
13:15 09.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 АА АМЕТ ДОГАН Е ПРЕДИ НЕГО
До коментар #4 от "честен ционист":ЩЕШЕ ДА СИ КУПУВА ЛЕТЯЩА ЧИНИЯ.СЕГА МОЖЕ НАСЛЕДНИКА МУ ДА Я Е ЧОПНАЛ , АМА Е МАЛКО ТЕЖЪК И МОЖЕ ДА ПАДНЕ С НЕЯ
13:15 09.09.2026
15 На добър час!
Коментиран от #32
13:16 09.09.2026
16 !!!?
13:16 09.09.2026
17 Макоу--мник
13:16 09.09.2026
18 мдааааа
13:17 09.09.2026
19 браво
13:17 09.09.2026
20 Радио Елто
До коментар #1 от "Ужас!!!":Кой да пратим? Умник Гюро дето е работил на голф игрище или доказан боен пилот като Радев?! Кой бе ...кой? Кажи бе .айно!
Коментиран от #23, #31
13:18 09.09.2026
21 Радев Космическият
13:18 09.09.2026
22 От Париж ДАВАН
И да питам другаря фатмак кога ще ходи на семинар на заварчиците в Сащ.
13:20 09.09.2026
23 честен ционист
До коментар #20 от "Радио Елто":И как се е доказал като боен пилот като реално във военни действия не е участвал? И аз на Кънтър Страйка им слагам само хедшоти.
Коментиран от #28
13:20 09.09.2026
24 българската космическа компания
13:21 09.09.2026
25 меморандум за разбирателство
13:23 09.09.2026
26 въпросче
13:23 09.09.2026
27 Рундю Простакелков
13:24 09.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Оставка!
13:27 09.09.2026
30 Космодрума Бай Ку Нур у Враждебна
13:27 09.09.2026
31 Алтафини ,
До коментар #20 от "Радио Елто":Тука ли си ,ве ?😁
13:29 09.09.2026
32 Европеец
До коментар #15 от "На добър час!":А пари откъде бе..... Взимаме заеми заплащане на пенсии и бюджетни заплати и сме на път към дълговата спирала, някой говориш за космос.......
13:30 09.09.2026
33 Евроатлантик
До коментар #11 от "Голям ужас!":Трай бабо за хубост! Нека приключи процеса на смяна на съдебната система! Следва нов ВСС, нов главен прокурор и нови висши съдии! Сегашните са назначения на Пеевски- Борисов, няма как да си ги съдят !!! Нека мине поне една година след нов ВСС и тогава ще видим дали ше има възмездие и справедливост!
Коментиран от #40
13:30 09.09.2026
34 да питам
До коментар #3 от "Радио Елто":Е , какво ти пречи да отглеждаш домати ? 🤔
13:31 09.09.2026
35 Студопор
13:37 09.09.2026
36 Радев се отдалечава от народа.
13:40 09.09.2026
37 Крадлив мафиот
13:40 09.09.2026
38 123456
13:41 09.09.2026
39 Исторически парк
13:42 09.09.2026
40 Няма да има
До коментар #33 от "Евроатлантик":гарантирам ти го . Ако ще съдии и прокурори от Марс да дойдат , пак ще си бъде същото , защото и те ще работят по същите закони . Нали не мислиш , че новите няма да спазват закона или те ще си карат по Мунчовски защото на теб така ти се е приискало .
13:46 09.09.2026