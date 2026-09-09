Радев заминава за Париж за Международната среща на върха по космическите въпроси

Министър-председателят Румен Радев заминава за Париж, където днес и утре ще участва в Международната среща на върха по космическите въпроси. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Премиерът ще бъде гост и на официалния прием, даван от френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

В присъствието на Румен Радев и Еманюел Макрон днес ще бъде подписан меморандум за разбирателство между българската космическа компания „ЕндуроСат“ и френската „Арианспейс“.

От българска страна документа ще подпише главният изпълнителен директор на „ЕндуроСат“ Райчо Райчев, а от страна на „Арианспейс“ - главният изпълнителен директор Давид Каваолес.

По време на визитата си в Париж министър-председателят ще проведе и редица двустранни срещи. Той ще посети и центъра за данни на „Eclairion“.

Международната среща на върха по космическите въпроси се провежда в Париж на 9 и 10 септември.

На форума са поканени представители на 120 държави. Русия, Иран и Северна Корея не са сред поканените.

Срещата ще се проведе под стъкления покрив на „Гран Пале“ във френската столица.