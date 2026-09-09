Новини
България »
Радев заминава за Париж за Международната среща на върха по космическите въпроси

Радев заминава за Париж за Международната среща на върха по космическите въпроси

9 Септември, 2026 13:04 591 40

  • румен радев-
  • париж-
  • космически въпроси

Премиерът ще бъде гост и на приема, даван от Макрон

Радев заминава за Париж за Международната среща на върха по космическите въпроси - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев заминава за Париж, където днес и утре ще участва в Международната среща на върха по космическите въпроси. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Премиерът ще бъде гост и на официалния прием, даван от френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

В присъствието на Румен Радев и Еманюел Макрон днес ще бъде подписан меморандум за разбирателство между българската космическа компания „ЕндуроСат“ и френската „Арианспейс“.

От българска страна документа ще подпише главният изпълнителен директор на „ЕндуроСат“ Райчо Райчев, а от страна на „Арианспейс“ - главният изпълнителен директор Давид Каваолес.

По време на визитата си в Париж министър-председателят ще проведе и редица двустранни срещи. Той ще посети и центъра за данни на „Eclairion“.

Международната среща на върха по космическите въпроси се провежда в Париж на 9 и 10 септември.

На форума са поканени представители на 120 държави. Русия, Иран и Северна Корея не са сред поканените.

Срещата ще се проведе под стъкления покрив на „Гран Пале“ във френската столица.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужас!!!

    22 8 Отговор
    Рундьо и космически въпроси!

    Коментиран от #8, #11, #20

    13:08 09.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Радио Елто

    25 8 Отговор
    Истината е че сме Космическа нация ! Благодарение на СССР. СЕГА СМЕ НЕСПОСОБНИ ДА СИ ПРОИЗВЕДЕМ ДОМАТИ!!!!

    Коментиран от #34

    13:10 09.09.2026

  • 4 честен ционист

    14 8 Отговор
    Мошко Радев космонавт.

    Коментиран от #7, #14

    13:11 09.09.2026

  • 5 КОМУНИ$Т

    17 6 Отговор
    Ч€$ТИТ ПРАЗНИК (9-ти СЕПТЕМВРИ) НА Вожда И Учит€ля- другаря р "ум€н" БО(га)ТАШ!
    УРА ДРУГАРИ!
    УРААААААААА, И Д€$И ЗА К . Ра МЕ ХВАНА!:))

    13:11 09.09.2026

  • 6 Юрош

    15 3 Отговор
    на гювеча ! Ганьо гърби и плаща !

    13:12 09.09.2026

  • 7 Ганчо

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    И смотаняху водолаз. И ти голям праз. Ще паднеш от раз.

    13:12 09.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 На дедо си

    14 7 Отговор
    Космоса ли ще търси там!?

    13:14 09.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Голям ужас!

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ужас!!!":

    Борисов и Пеевски са на свобода, а Радев тръгнал към космоса. Първо и двамата бандити да се озоват в затвора и слад това Радев да си митка из Европа.

    Коментиран от #33

    13:14 09.09.2026

  • 12 Симпозиум на уфолозите

    9 2 Отговор
    Ресторант Келари има Старгейт портал към друго време и пространство

    13:15 09.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АА АМЕТ ДОГАН Е ПРЕДИ НЕГО

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    ЩЕШЕ ДА СИ КУПУВА ЛЕТЯЩА ЧИНИЯ.СЕГА МОЖЕ НАСЛЕДНИКА МУ ДА Я Е ЧОПНАЛ , АМА Е МАЛКО ТЕЖЪК И МОЖЕ ДА ПАДНЕ С НЕЯ

    13:15 09.09.2026

  • 15 На добър час!

    3 17 Отговор
    Нека да се продължи участието на България в космическите програми !

    Коментиран от #32

    13:16 09.09.2026

  • 16 !!!?

    20 1 Отговор
    Никой не го кани, но той ходи да си напрани селфи за спомен...дали и Деси ще вземе, че напоследък само до Истанбул ходи !?

    13:16 09.09.2026

  • 17 Макоу--мник

    12 2 Отговор
    Ще обсъждат икономическото положение на извънземните

    13:16 09.09.2026

  • 18 мдааааа

    16 1 Отговор
    Оправи България , сега ще оправи и космическите въпроси .. Абе , сега иво христов пак почва да смята %-те ...

    13:17 09.09.2026

  • 19 браво

    15 2 Отговор
    Премиер да си в таз прокълната държава , то стриди , то шампанско в Елисейския дворец.

    13:17 09.09.2026

  • 20 Радио Елто

    8 14 Отговор

    До коментар #1 от "Ужас!!!":

    Кой да пратим? Умник Гюро дето е работил на голф игрище или доказан боен пилот като Радев?! Кой бе ...кой? Кажи бе .айно!

    Коментиран от #23, #31

    13:18 09.09.2026

  • 21 Радев Космическият

    12 4 Отговор
    Ту-туууу....

    13:18 09.09.2026

  • 22 От Париж ДАВАН

    13 3 Отговор
    Диван сменяй чаршафите фатмака идва със самолеДа Ф16 и чорапи с щампа на 100€.
    И да питам другаря фатмак кога ще ходи на семинар на заварчиците в Сащ.

    13:20 09.09.2026

  • 23 честен ционист

    9 3 Отговор

    До коментар #20 от "Радио Елто":

    И как се е доказал като боен пилот като реално във военни действия не е участвал? И аз на Кънтър Страйка им слагам само хедшоти.

    Коментиран от #28

    13:20 09.09.2026

  • 24 българската космическа компания

    13 2 Отговор
    „ЕндуроСат“ е атлантическа пирамида бре. Чиста измама е.. и е толкова българска колкото и Калифорния

    13:21 09.09.2026

  • 25 меморандум за разбирателство

    6 2 Отговор
    Между две частни компании.... хахахаха..... тва да не ви е арбитраж бре смешници ?

    13:23 09.09.2026

  • 26 въпросче

    9 3 Отговор
    Пак ли ще пращаме в Космоса македонец. Един провален политик ги говореше тези неща, но не успя да си осъществи замисъла. Явно работата по този въпрос не е спирала и сега Радев най-накрая ще го изпрати.

    13:23 09.09.2026

  • 27 Рундю Простакелков

    11 2 Отговор
    Ши развива туризма на Франция ми се струва...Друго няма да е !

    13:24 09.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Оставка!

    9 1 Отговор
    Представям си свитата селяци вече са стегнали куфарите за безплатна почивка във Франция , като се върнат ще ни занимават дали да се вдигне минималната с 20 евро или не.

    13:27 09.09.2026

  • 30 Космодрума Бай Ку Нур у Враждебна

    6 2 Отговор
    Ши е най големият мега як рундювски провал! Ама на 101%

    13:27 09.09.2026

  • 31 Алтафини ,

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Радио Елто":

    Тука ли си ,ве ?😁

    13:29 09.09.2026

  • 32 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "На добър час!":

    А пари откъде бе..... Взимаме заеми заплащане на пенсии и бюджетни заплати и сме на път към дълговата спирала, някой говориш за космос.......

    13:30 09.09.2026

  • 33 Евроатлантик

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Голям ужас!":

    Трай бабо за хубост! Нека приключи процеса на смяна на съдебната система! Следва нов ВСС, нов главен прокурор и нови висши съдии! Сегашните са назначения на Пеевски- Борисов, няма как да си ги съдят !!! Нека мине поне една година след нов ВСС и тогава ще видим дали ше има възмездие и справедливост!

    Коментиран от #40

    13:30 09.09.2026

  • 34 да питам

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Радио Елто":

    Е , какво ти пречи да отглеждаш домати ? 🤔

    13:31 09.09.2026

  • 35 Студопор

    3 0 Отговор
    Какви космически въпроси пък имаме ние да обсъждаме??

    13:37 09.09.2026

  • 36 Радев се отдалечава от народа.

    4 0 Отговор
    Което не е добре.

    13:40 09.09.2026

  • 37 Крадлив мафиот

    4 0 Отговор
    Шапкар какво става цените защо ги изтървахте?

    13:40 09.09.2026

  • 38 123456

    1 0 Отговор
    Съветската окупация на България на 9-септември 1944 г. е най-черното и трагично събитие в българската история, сравнима само с влизането на османлиите в Търново през 1393 година!!!

    13:41 09.09.2026

  • 39 Исторически парк

    2 0 Отговор
    България повежда Европа с Ендуросат - български сателити за наблюдение и информация

    13:42 09.09.2026

  • 40 Няма да има

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Евроатлантик":

    гарантирам ти го . Ако ще съдии и прокурори от Марс да дойдат , пак ще си бъде същото , защото и те ще работят по същите закони . Нали не мислиш , че новите няма да спазват закона или те ще си карат по Мунчовски защото на теб така ти се е приискало .

    13:46 09.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове