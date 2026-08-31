Трифонов към Демерджиев: Накрая ще кажете всичко за случая „Петрохан“, защото не можете да си измислите фактите

Лидерът на ИТН Слави Трифонов публикува на страницата си във фейсбук поредното писмо, което е изпратил до вътрешния министър Демерджиев по случая "Петрохан". Ето какво казва в него шоуменът:
Господин Демерджиев,
нашата кореспонденция продължава, разбира се, едностранно, но аз вярвам, че можете да четете и рано или късно Вие ще дадете отговори и ще изнесете пълната информация за случая „Петрохан“, защото така е редно и защото, в крайна сметка, Вие нямате избор. Накрая Вие ще кажете всичко за случая „Петрохан“, защото не можете да си измислите фактите. Те са такива, каквито са.
Сега, от друга страна, аз Ви разбирам. Вие напоследък сте доста ангажиран. Хванахте един заглушител, който се оказа акумулатор с кабели. Изпуснахте един тиктокър с гривна, която не работи, Вие го търсите, а той всеки ден Ви се подиграва на живо в ТикТок. Арестувате журналисти. Сигурно не Ви е лесно, но нямате избор. А може би нямате и календар, затова ще Ви подсетя и ще Ви кажа, че днес е 31-ви август, а Вие съвсем отговорно заявихте преди около месец, че в края на месец август ще дадете информацията за разследването на случая „Петрохан“. Днес е краят на месец август и става ясно, че Вие не си държите на думата. Или пък може би си държите на думата, но сте дали дума, явно, на ППДБ и ги прикривате. Само че, ако това е вярно, то няма да Ви доведе до нищо добро.
Не знам. Аз гадая. Защото Вие си траете.
Но аз няма да си трая, господин Демерджиев. Ако си мислите, че ще спра, че рано или късно ще ми писне - няма. Няма значение колко време ще ми отнеме. А и Вие няма да сте вечно министър на вътрешните работи.
Затова ще Ви цитирам Сенека: „Veritatem dies aperit“. Това означава „Времето разкрива истината“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Любители и търсачи на семенна течност !!!
16:00 31.08.2026
2 МОКЪР СТАНИСЛАВР
Коментиран от #13
16:04 31.08.2026
3 Истината
Без значение какви експертизи се направят и до какви заключения водят, Славчо иска да чуе конспиративна екшън история..!!! За съжаление има още много като него.....
16:06 31.08.2026
4 Прочетох заглавието
Тоя чалгар като какъв се пъти!
Коментиран от #30
16:07 31.08.2026
5 ТОДОРОВ СТАНИСЛАВЕ
Коментиран от #15
16:07 31.08.2026
6 честен ционист
16:08 31.08.2026
7 нашмъркан чалгар
16:11 31.08.2026
8 Има ни пак
16:11 31.08.2026
9 Тодорово
Кога плешивата му побеляла глава ще разбере,че Прокуратурата е Господар на процеса в тази фаза?
До кога ще чука на грешна врата?
Ясно е ,че правото се оказа голяма лъжица и че не е ,като Тайсън кючек!
16:13 31.08.2026
10 Красимир Петров
Коментиран от #26
16:13 31.08.2026
11 Хмм
16:15 31.08.2026
12 донко
16:16 31.08.2026
13 КМЕТА НА ТВА СЕЛО НЕ МОЖА ЛИ
До коментар #2 от "МОКЪР СТАНИСЛАВР":Да я ПРИПОЗНАЙ ТАЯ ДЖУРНАЛИСТКА
НАЛИ Е МЕСТНА .... И ДА СА РВШИ ВЪПРОСА. ПРОСТО ТВА БЕ МВР КАПАН ЗАЛОЖЕН ЗА ТОЯ ДЕТО ГО УВУЛНИХА....
16:21 31.08.2026
14 Я се скрий
16:21 31.08.2026
15 Таки, ИТН
До коментар #5 от "ТОДОРОВ СТАНИСЛАВЕ":така му е казал да каже за заглушителя на c0лтaшaкa Ами
16:22 31.08.2026
16 12345
Коментиран от #29
16:22 31.08.2026
17 ГОСПОДА ПОЛИЦАЙ
16:22 31.08.2026
18 НИК
16:23 31.08.2026
19 Констатация
16:27 31.08.2026
20 Тикупи
16:33 31.08.2026
21 Тоя маркуч ша излезе
16:38 31.08.2026
22 Читател
16:38 31.08.2026
23 !!!?
Нека Гюров да обяви кандидатурата си и главния Милиционер на Мистър Кеш ще обяви Петрохангейт...ужким беше лидер на партия, а не знае как се прави преизборна кампания.
И Тошко чака в Зоопарка с нетърпение да научи жълтите новини !
16:41 31.08.2026
24 Чума
16:43 31.08.2026
25 Анонимен
16:59 31.08.2026
26 Голям смях
До коментар #10 от "Красимир Петров":И в КАКВО е прав. Не в правомощията да тръби са ПЕТРОХАН. Документите от 135 страници са при прокурора.
16:59 31.08.2026
27 Абсурдистан
17:03 31.08.2026
28 Глупостта е безплатна
17:03 31.08.2026
29 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
30 Ку-ку
До коментар #4 от "Прочетох заглавието":ПЪти се като гражданин, който плаща заплатата на Демерджията заедно с още няколко милиона работници, които с плащането на данъци осигуряват тлъстата заплата на подобни индивиди.... 🤣🤣🤣
17:18 31.08.2026
31 Неееее няма какво да казвам Дълъг
17:24 31.08.2026