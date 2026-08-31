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Трифонов към Демерджиев: Накрая ще кажете всичко за случая „Петрохан“, защото не можете да си измислите фактите

Трифонов към Демерджиев: Накрая ще кажете всичко за случая „Петрохан“, защото не можете да си измислите фактите

31 Август, 2026 15:54 1 202 31

  • слави трифонов-
  • иван демерджиев-
  • истина-
  • случая петрохан-
  • факти

Хванахте един заглушител, който се оказа акумулатор с кабели. Изпуснахте един тиктокър с гривна, която не работи, Вие го търсите, а той всеки ден Ви се подиграва на живо в ТикТок. Арестувате журналисти. Сигурно не Ви е лесно, но нямате избор, пише още Трифонов

Трифонов към Демерджиев: Накрая ще кажете всичко за случая „Петрохан“, защото не можете да си измислите фактите - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ИТН Слави Трифонов публикува на страницата си във фейсбук поредното писмо, което е изпратил до вътрешния министър Демерджиев по случая "Петрохан". Ето какво казва в него шоуменът:

Господин Демерджиев,
нашата кореспонденция продължава, разбира се, едностранно, но аз вярвам, че можете да четете и рано или късно Вие ще дадете отговори и ще изнесете пълната информация за случая „Петрохан“, защото така е редно и защото, в крайна сметка, Вие нямате избор. Накрая Вие ще кажете всичко за случая „Петрохан“, защото не можете да си измислите фактите. Те са такива, каквито са.
Сега, от друга страна, аз Ви разбирам. Вие напоследък сте доста ангажиран. Хванахте един заглушител, който се оказа акумулатор с кабели. Изпуснахте един тиктокър с гривна, която не работи, Вие го търсите, а той всеки ден Ви се подиграва на живо в ТикТок. Арестувате журналисти. Сигурно не Ви е лесно, но нямате избор. А може би нямате и календар, затова ще Ви подсетя и ще Ви кажа, че днес е 31-ви август, а Вие съвсем отговорно заявихте преди около месец, че в края на месец август ще дадете информацията за разследването на случая „Петрохан“. Днес е краят на месец август и става ясно, че Вие не си държите на думата. Или пък може би си държите на думата, но сте дали дума, явно, на ППДБ и ги прикривате. Само че, ако това е вярно, то няма да Ви доведе до нищо добро.
Не знам. Аз гадая. Защото Вие си траете.
Но аз няма да си трая, господин Демерджиев. Ако си мислите, че ще спра, че рано или късно ще ми писне - няма. Няма значение колко време ще ми отнеме. А и Вие няма да сте вечно министър на вътрешните работи.
Затова ще Ви цитирам Сенека: „Veritatem dies aperit“. Това означава „Времето разкрива истината“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    34 3 Отговор
    Сиво пепелявия вампир с цвят на препикан тебешир и гнусното джудже Късото нещо ....
    Любители и търсачи на семенна течност !!!

    16:00 31.08.2026

  • 2 МОКЪР СТАНИСЛАВР

    36 6 Отговор
    АРЕСТУВАНТА ДАМА НЕ Е АРЕСТУВАНА ДА ПОКАЖЕ ЗАПОВЕДТА ОТВЕДЕНА Е В РАЙОННОТО ЗАЩОТО НЯМАЛА ДОКОМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ СПРИ ДА ПЛЮЕШ . АКО ИМА ЗАПОВЕД ЗА ЗАДЪРЖАНЕ ЗА 24ч. ТИ ЩЕШИ ДА И СЪДЕЙСТВАШ ДА ВОДИ ДЕЛО. МНОГО СИ НАГЪЛ СТАНИСЛАВР.ПИШЕТИ БИВШ ПОЛИЦАЙ С МНОГО ОПИТ ОБОРИМЕ АКО НЕСЪМ ПРАВ.

    Коментиран от #13

    16:04 31.08.2026

  • 3 Истината

    24 4 Отговор
    За ТрифонОФФ винаги убийците ще са я сръбската мафия, я наркокарте или пък тайните служби......дървената мафия е скучно !!!
    Без значение какви експертизи се направят и до какви заключения водят, Славчо иска да чуе конспиративна екшън история..!!! За съжаление има още много като него.....

    16:06 31.08.2026

  • 4 Прочетох заглавието

    35 1 Отговор
    Девмерджиев е шеф на МВР.
    Тоя чалгар като какъв се пъти!

    Коментиран от #30

    16:07 31.08.2026

  • 5 ТОДОРОВ СТАНИСЛАВЕ

    36 3 Отговор
    ХУБАВО СЕ ПОДИГРАВАШ НА ПОЛИЦАЙТЕ ЗА ЗАГЛУШИТЕЛЯ АКО СЪМ НА ТЯХ ЩЕ ТЕ ПОДПУКАТ И ЩЕТИ ИЗКАРАМ ВСИЧКО МУТРЕНСКО НА ПОКАЗ МНОГО СИ НАГЪЛ.

    Коментиран от #15

    16:07 31.08.2026

  • 6 честен ционист

    11 0 Отговор
    Сенека е бил баш петроханец.

    16:08 31.08.2026

  • 7 нашмъркан чалгар

    27 1 Отговор
    ЧИБА!!!

    16:11 31.08.2026

  • 8 Има ни пак

    34 4 Отговор
    Този навляк в качеството си на какъв иска обяснения от вътрешния министър? Не е никакъв, за да му се дава отчет за каквото и да било. Отчет министрите дават на премиера и ако трябва се изнасят пред журналистите и обществото.

    16:11 31.08.2026

  • 9 Тодорово

    30 1 Отговор
    Кое от казаното от прокуратурата не разбира,този висок учендолец?
    Кога плешивата му побеляла глава ще разбере,че Прокуратурата е Господар на процеса в тази фаза?
    До кога ще чука на грешна врата?
    Ясно е ,че правото се оказа голяма лъжица и че не е ,като Тайсън кючек!

    16:13 31.08.2026

  • 10 Красимир Петров

    9 23 Отговор
    Колкото и да ми е антипатия Трифонов,за Петроханската секта е прав.

    Коментиран от #26

    16:13 31.08.2026

  • 11 Хмм

    24 2 Отговор
    и защо самият министър трябва да птговаря на този с нулевия процент

    16:15 31.08.2026

  • 12 донко

    21 3 Отговор
    Млъвай прокобо депесарска.

    16:16 31.08.2026

  • 13 КМЕТА НА ТВА СЕЛО НЕ МОЖА ЛИ

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "МОКЪР СТАНИСЛАВР":

    Да я ПРИПОЗНАЙ ТАЯ ДЖУРНАЛИСТКА
    НАЛИ Е МЕСТНА .... И ДА СА РВШИ ВЪПРОСА. ПРОСТО ТВА БЕ МВР КАПАН ЗАЛОЖЕН ЗА ТОЯ ДЕТО ГО УВУЛНИХА....

    16:21 31.08.2026

  • 14 Я се скрий

    18 1 Отговор
    Никой не ти обръща внимание

    16:21 31.08.2026

  • 15 Таки, ИТН

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "ТОДОРОВ СТАНИСЛАВЕ":

    така му е казал да каже за заглушителя на c0лтaшaкa Ами

    16:22 31.08.2026

  • 16 12345

    15 1 Отговор
    Този цитира Сенека, преди време баше цитирал и зулусите.......

    Коментиран от #29

    16:22 31.08.2026

  • 17 ГОСПОДА ПОЛИЦАЙ

    7 1 Отговор
    ЗАЩО НЕ ГО НАКАЦАТЕ МОКРИЯ ПОКРАЙ МОРЕТО КРИЯ И АФРИКАНСКИЯ ОТ С.ДЖИНОТ ЯМБОЛСКО НАКАРАЙТЕ ГИ ДА СИ ГОВОРЯТ САМИ .ГОСПОДА ПОЛИЦАЙ НА ТАКИВА ДУПЕТА ТАКИВА ЧУРЕЦИ.

    16:22 31.08.2026

  • 18 НИК

    11 3 Отговор
    Абе Славуц те хората вече го забравиха този случай, имат си по важни ежедневни проблеми за решаване, а не ги интересуват някакви сектанти и твоите ежеседмични напъни към министъра на МВР. Още повече, че има досъдебно производство, където прокурора е водещ и в този смисъл трябва прокуратурата да питаш, ако трябва нещо да ти отговаря.

    16:23 31.08.2026

  • 19 Констатация

    6 2 Отговор
    Абе Слачо, ти да не би да си от "Пасивните"...??? Абе много тъ "вълнувъ" казусъ "Петрохан"!!! Мъ вке немъ страшну, временатъ съ други, сега дори е модерну, затуй, признай си, бе, шъ ти олекне на душицатъ... -)))))))

    16:27 31.08.2026

  • 20 Тикупи

    1 1 Отговор
    Министъра ще отговаря само за което му е кеф на него.Защо да е чинистър иначе?

    16:33 31.08.2026

  • 21 Тоя маркуч ша излезе

    6 1 Отговор
    Най големия петроханец...за не стане така и тоя да е бил там...

    16:38 31.08.2026

  • 22 Читател

    5 1 Отговор
    Интересува ли се някой от неговото мнение ? Не чета.

    16:38 31.08.2026

  • 23 !!!?

    6 1 Отговор
    Ей, Чалгаджията няма търпение за "педофилски" разкрития...!
    Нека Гюров да обяви кандидатурата си и главния Милиционер на Мистър Кеш ще обяви Петрохангейт...ужким беше лидер на партия, а не знае как се прави преизборна кампания.
    И Тошко чака в Зоопарка с нетърпение да научи жълтите новини !

    16:41 31.08.2026

  • 24 Чума

    7 1 Отговор
    Местните разправят, че тая в Стумяни имала байпас на водомера и така крадяла водата! А за Педрохан да пита прокурора и НСлСлужба! Те се занимават с тежки престапления! Дермерджиев има право само да уволнява началниците! Запомнете! При демокрацията е много по удобно да си изпълнителски състав, нищо не правиш, имаш права, пенсията гарантирана! Началник да си е чисто кариерно самоубийство! Смени се правителството, а те последните години се сменят по често от пампери, айде - вън! По лошо от областен управител е! Питайте бившия полицай с 30 г. стаж и той ще ви признае, че е точно така!

    16:43 31.08.2026

  • 25 Анонимен

    4 0 Отговор
    Слави добре искаш отговори но модел Радев са недосегаеми

    16:59 31.08.2026

  • 26 Голям смях

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Красимир Петров":

    И в КАКВО е прав. Не в правомощията да тръби са ПЕТРОХАН. Документите от 135 страници са при прокурора.

    16:59 31.08.2026

  • 27 Абсурдистан

    1 1 Отговор
    Дългия отчаяна търси под вола теле. Теле няма да намери, но друго.... В такава позиция се оказват гласувалите за мамника - получават Дерменджиевци.

    17:03 31.08.2026

  • 28 Глупостта е безплатна

    1 1 Отговор
    Колко трябва да заплатят за да ти прочета статията? Телевизията ти е платена, всичко свързано с тебе е платено. За тебе, Демерджиев е убиеца от Петрохан.

    17:03 31.08.2026

  • 29 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 30 Ку-ку

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Прочетох заглавието":

    ПЪти се като гражданин, който плаща заплатата на Демерджията заедно с още няколко милиона работници, които с плащането на данъци осигуряват тлъстата заплата на подобни индивиди.... 🤣🤣🤣

    17:18 31.08.2026

  • 31 Неееее няма какво да казвам Дълъг

    0 0 Отговор
    Всичко е ясно ....има петорно самоубийство ....фактите казват , че малко са им помогнали ....ама все пак е САМОУБИЙЙСТВО !!!!!

    17:24 31.08.2026

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