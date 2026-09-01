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Продължава разследването на убийството на жена в столичния квартал "Бъкстон"

Продължава разследването на убийството на жена в столичния квартал "Бъкстон"

1 Септември, 2026 07:39 520 17

  • убийство-
  • софия-
  • бъкстон

За престъплението е задържан украински гражданин на 24 години

Продължава разследването на убийството на жена в столичния квартал "Бъкстон" - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава разследването на убийството на млада жена в столичния квартал "Бъкстон".

За престъплението е задържан украински гражданин на 24 години. Софийската градска прокуратура вече му повдигна обвинение за умишлено убийство.

Според източници на NOVA жертвата е японка, с която той живеел на семейни начала, а в жилището са открити украински знамена със свастики по тях.

По първоначална информация мъжът редовно е злоупотребявал с алкохол, посягал и към дрогата. Към момента водещата версия за убийството е битов скандал, пише Нова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    4 2 Отговор
    какво е "Бъкстон"

    07:41 01.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АЗОВСКОНАЦИ

    8 0 Отговор
    УБИ ЕЦА БИЛ УКРоНаЦ ИСТ ИЗРИСУВАН СЪС СВА С ТИКИ.....НЕ МИНАВА ДЕН БЕЗ ТЯХНА ПРОЯВА

    07:51 01.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Некой си

    3 1 Отговор
    Украинецът ще да е бил троен агент на беларуското, руското и монголските разузнавания.
    Щото няма как украинец със свастики. Нали драги жълтопаветни, развяващи жълтосиния моп в центъра на София и вряскащи слава 404!

    07:58 01.09.2026

  • 11 Преди няколко години имаше проучване

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Некой си":

    Над 80% от младите японци попълниха анкета, че бомбите над Хирошима и Нагазаки са пуснати от Русия.

    07:58 01.09.2026

  • 12 сигурно и незнаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Безделието ражда пороци":

    че е пълно с такива в българия … и данс нямат право да ги закачат!

    07:59 01.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 бандери и азовци пълно е стях тук!

    0 0 Отговор
    типичен нацист наркоман алкохолик нагъл и тъп украиенц ! но какво е търсиля японка в българия ми е чудно и то на 18г. явно майка и е получила някакво налазание за да я екстрадират в тази кочина

    08:04 01.09.2026

  • 17 Пич

    0 0 Отговор
    И кво...?!
    Когато изкажем мнения, и се възмутим от един убиец, мненията се премахват, защото убиеца е украински.......?!
    Не е важно що за "журналисти" сте, важното е - що за хора сте...?!

    08:05 01.09.2026

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