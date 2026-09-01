Продължава разследването на убийството на жена в столичния квартал "Бъкстон"

Продължава разследването на убийството на млада жена в столичния квартал "Бъкстон".

За престъплението е задържан украински гражданин на 24 години. Софийската градска прокуратура вече му повдигна обвинение за умишлено убийство.

Според източници на NOVA жертвата е японка, с която той живеел на семейни начала, а в жилището са открити украински знамена със свастики по тях.

По първоначална информация мъжът редовно е злоупотребявал с алкохол, посягал и към дрогата. Към момента водещата версия за убийството е битов скандал, пише Нова.