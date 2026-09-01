Продължава разследването на убийството на жена в столичния квартал "Бъкстон"

Продължава разследването на убийството на млада жена в столичния квартал "Бъкстон".
За престъплението е задържан украински гражданин на 24 години. Софийската градска прокуратура вече му повдигна обвинение за умишлено убийство.
Според източници на NOVA жертвата е японка, с която той живеел на семейни начала, а в жилището са открити украински знамена със свастики по тях.
По първоначална информация мъжът редовно е злоупотребявал с алкохол, посягал и към дрогата. Към момента водещата версия за убийството е битов скандал, пише Нова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
07:41 01.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 АЗОВСКОНАЦИ
07:51 01.09.2026
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10 Некой си
Щото няма как украинец със свастики. Нали драги жълтопаветни, развяващи жълтосиния моп в центъра на София и вряскащи слава 404!
07:58 01.09.2026
11 Преди няколко години имаше проучване
До коментар #9 от "Некой си":Над 80% от младите японци попълниха анкета, че бомбите над Хирошима и Нагазаки са пуснати от Русия.
07:58 01.09.2026
12 сигурно и незнаеш
До коментар #4 от "Безделието ражда пороци":че е пълно с такива в българия … и данс нямат право да ги закачат!
07:59 01.09.2026
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16 бандери и азовци пълно е стях тук!
08:04 01.09.2026
17 Пич
Когато изкажем мнения, и се възмутим от един убиец, мненията се премахват, защото убиеца е украински.......?!
Не е важно що за "журналисти" сте, важното е - що за хора сте...?!
08:05 01.09.2026