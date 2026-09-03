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Илияна Йотова: Изкуственият интелект ще засегне голяма част от класическите професии

Илияна Йотова: Изкуственият интелект ще засегне голяма част от класическите професии

3 Септември, 2026 14:22 324 12

  • илияна йотова-
  • аурии-
  • изкуствен интелект

Президентът проведе среща за перспективите и предизвикателствата пред развитието на ИИ у нас

Илияна Йотова: Изкуственият интелект ще засегне голяма част от класическите професии - 1
Снимка: Пресцентър на Президентството на Република България
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Перспективите и предизвикателствата пред развитието на изкуствения интелект в България обсъди президентът Илияна Йотова на среща на „Дондуков“ 2 с представители на управителния съвет на Алианса за устойчиво развитие на изкуствения интелект (АУРИИ).

Националното сдружение е създадено в края на юли тази година и към момента обединява 19 членове от сферата на бизнеса и науката. АУРИИ запозна президента с визията си за устойчиво и сигурно внедряване на изкуствения интелект в областта на бизнеса и в обществената сфера.

Държавният глава постави акцент върху необходимостта наред с възможностите, които изкуственият интелект създава, да бъдат отчетени и рисковете, свързани с достоверността на информацията и сигурността на гражданите при нейното ползване.

Илияна Йотова открои и социалната страна на процеса. "Изкуственият интелект ще засегне голяма част от класическите професии, което налага преквалификация на кадрите. Необходим е анализ на най-рисковете професии, за да не се окажем неподготвени", посочи президентът.

Обща беше позицията за необходимостта от активно взаимодействие и координация по въпросите на изкуствения интелект между бизнеса, академичните среди и държавата. Откроена беше значимата роля на образованието – още от училище децата трябва да бъдат обучавани как да работят с информация, да се развиват критично мислене и умения за отговорно използване на изкуствения интелект.

Във фокуса на разговора бе водещото място на България в региона и потенциалът на страната ни да се превърне в конкурентен център за изкуствен интелект. Във връзка с това Илияна Йотова припомни, че България е една от шестте държави в Европейския съюз, в която се планира да се създаде фабрика за изкуствен интелект.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 например политиците

    8 0 Отговор
    са напълно ненужни в България изкуствения интелект 100% ще се справи по добре от нашенските крадливи некадърници!

    Коментиран от #6

    14:24 03.09.2026

  • 2 По добре да каже

    5 0 Отговор
    на колко руски шпиона даде българско гражданство да си щъкат из Европа?

    14:24 03.09.2026

  • 3 Тая !

    4 0 Отговор
    Оправи Всичко !

    Та Вече Стана Специалист !

    И По ИИ !

    Интерестно !

    Какво ли и е казала Тимева ?

    14:24 03.09.2026

  • 4 Дядо Йоцо гледа

    3 0 Отговор
    Опичайте си акъла на изборите, че Мунчовица ви готви заместител, само държавните калинки са защитени.

    14:24 03.09.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    държавните служители няма-ако ще и господ да прати ангели да ги заместят

    14:25 03.09.2026

  • 6 Със Сигурност !

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "например политиците":

    Зависи !

    Как Е Програмиран !

    Коментиран от #7

    14:25 03.09.2026

  • 7 трябва да е програмиран

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Със Сигурност !":

    да унищожи България за да е по зле от нашенските доказани крадливи некадърници...

    14:29 03.09.2026

  • 8 малко истински факти

    2 0 Отговор
    Ха ха , русофилскияпудел да говори за интелект - жива трагикомедийка .

    14:29 03.09.2026

  • 9 Трол

    4 0 Отговор
    Ще засегне и професията президент.

    14:29 03.09.2026

  • 10 Роки

    6 0 Отговор
    Удивително е как държавата е затънала в проблеми, хората нямат пари да си платят храна, сметки и лекарства, а тия масоно-сектанти ми обсъждат бля-бля, дето и второкласник ще им го съчини като текст.

    14:29 03.09.2026

  • 11 Дано да "засегне"

    3 0 Отговор
    твоята безполезна "професия".Дърта кокошка!

    14:31 03.09.2026

  • 12 вай вай

    2 0 Отговор
    Ми то тая , ако имаше интелект ,нямаше да бъде мунчовата секретарка толкова години , много е смехотворна .

    14:32 03.09.2026

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