Министър Георги Пеев: „Български пощи“ имат потенциал за промяна,

Състоянието на „Български пощи“ изисква последователни усилия за по-ефективно използване на ресурсите, внедряване на нови технологии и подобряване на условията на труд. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев след изненадващо посещение в Българския разменно-сортировъчен център в София. Това е най-големият разпределителен център на „Български пощи“. Министърът се срещна със служители, запозна се с работата на центъра и посети пощенската станция в Челопеч.
„Дружеството има добри съоръжения, които не се използват ефективно. Хората са прекрасни професионалисти и имах възможност да си поговоря с тях. Това, което се вижда, е, че те са демотивирани – заради ниските заплати и липсата на устойчивост. Служителите работят при условия, които смятам за ненормални. С ръчен труд се извършват дейности, за които в XXI век технологиите могат много да помагат“, посочи министърът. Той бе категоричен, че дружеството трябва да полага допълнителни усилия за привличане на клиенти и генериране на собствени приходи.
„Български пощи“ разполагат с хиляди имоти, които се управляват неефективно и част от тях могат да бъдат отдавани под наем. Не може единственият отговор винаги да бъде, че трябва да се увеличи субсидията“, каза още Георги Пеев.
По време на срещата със служителите в разменно-сортировъчния център бяха обсъдени конкретни мерки за подобряване на работата. Сред посочените от тях решения са внедряването на ПОС терминали в пощенските станции и използването на по-съвременни баркод четци. Беше поставен и въпроса за необходимостта от достатъчно персонал и увеличение на възнагражденията.
Служителката в пощенската станция в Челопеч разказа, че пощата в населеното място има значение не само като място за получаване и изпращане на пратки, но и като център за социални контакти. Тя посочи, че графиците за ранното изплащане на пенсиите вече са готови. Освен пенсионните услуги, пощенската станция обслужва и множество фирми в района, които изпращат и получават класическа кореспонденция – писма.
Внезапното посещение в разменно-сортировъчния център и пощенската станция в Челопеч е част от подготовката на конкретни стъпки за повишаване на ефективността, модернизацията и качеството на услугите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Те просто Са останали !
17:13 01.09.2026
2 Беро
След изпирането на бг. лева дейността им
е сведена до пълна ликвидация!
Колко е загубата за държавата от тях за последните години, Гошко и това едва ли знае? Одита им по времето на Симеончо, струваше колосалните 500,... хайде, Гошко, или и това не знаеш?
17:16 01.09.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #12
17:20 01.09.2026
4 Да прав си
Единият подписа 10-годишно споразумение за сигурност с Украйна, което предизвика сериозен политически спор за поетите от България дългосрочни ангажименти. Друг напусна ръководството на МВР с думите, че не желае да носи отговорност за решения, които не взема и че е разбрал „посланието“.
На този фон виждаме все по-сериозни предизвикателства пред сигурността — войната непосредствено до Черноморския регион, дронове, хибридни заплахи и случаи, които поставят въпроси за способността на институциите да реагират навреме.
И тогава въпросът е съвсем естествен: това ли е изборът, който България заслужава?
За върховен главнокомандващ не би трябвало да търсим просто известна медийна или политическа фигура. България има генерали, висши офицери, дипломати и експерти по национална сигурност с десетилетия професионален опит.
Президентът не командва армията всекидневно като генерал, но когато държавата е изправена пред криза, обществото трябва да има увереност, че върховният главнокомандващ разбира отбраната, националната сигурност и цената на решенията, които взема.
17:21 01.09.2026
5 Чичо от село
17:23 01.09.2026
6 Училище !
17:24 01.09.2026
7 Пощите
17:26 01.09.2026
8 Дид
17:27 01.09.2026
9 аааа
17:34 01.09.2026
10 Факт
17:43 01.09.2026
11 Тепърва
17:59 01.09.2026
12 Ицо
До коментар #3 от "Сатана Z":Може би по-правилно е да се каже "да досъсипе" Български пощи! Той беше министър преди няколко години, а тази институция се съсипва от десетилетия. Идеален пример как се затрива едно печелившо държавно предприятие, за да може частния сектор да погълне бизнеса. Май сега наред е БДЖ.
18:09 01.09.2026