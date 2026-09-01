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Министър Георги Пеев: „Български пощи“ имат потенциал за промяна,

Министър Георги Пеев: „Български пощи“ имат потенциал за промяна,

1 Септември, 2026 16:55 552 12

  • георги пеев-
  • български пощи

Необходими са инвестиции, технологии и по-добри условия за служителите, посочи той

Министър Георги Пеев: „Български пощи“ имат потенциал за промяна, - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Състоянието на „Български пощи“ изисква последователни усилия за по-ефективно използване на ресурсите, внедряване на нови технологии и подобряване на условията на труд. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев след изненадващо посещение в Българския разменно-сортировъчен център в София. Това е най-големият разпределителен център на „Български пощи“. Министърът се срещна със служители, запозна се с работата на центъра и посети пощенската станция в Челопеч.

„Дружеството има добри съоръжения, които не се използват ефективно. Хората са прекрасни професионалисти и имах възможност да си поговоря с тях. Това, което се вижда, е, че те са демотивирани – заради ниските заплати и липсата на устойчивост. Служителите работят при условия, които смятам за ненормални. С ръчен труд се извършват дейности, за които в XXI век технологиите могат много да помагат“, посочи министърът. Той бе категоричен, че дружеството трябва да полага допълнителни усилия за привличане на клиенти и генериране на собствени приходи.

„Български пощи“ разполагат с хиляди имоти, които се управляват неефективно и част от тях могат да бъдат отдавани под наем. Не може единственият отговор винаги да бъде, че трябва да се увеличи субсидията“, каза още Георги Пеев.

По време на срещата със служителите в разменно-сортировъчния център бяха обсъдени конкретни мерки за подобряване на работата. Сред посочените от тях решения са внедряването на ПОС терминали в пощенските станции и използването на по-съвременни баркод четци. Беше поставен и въпроса за необходимостта от достатъчно персонал и увеличение на възнагражденията.

Служителката в пощенската станция в Челопеч разказа, че пощата в населеното място има значение не само като място за получаване и изпращане на пратки, но и като център за социални контакти. Тя посочи, че графиците за ранното изплащане на пенсиите вече са готови. Освен пенсионните услуги, пощенската станция обслужва и множество фирми в района, които изпращат и получават класическа кореспонденция – писма.

Внезапното посещение в разменно-сортировъчния център и пощенската станция в Челопеч е част от подготовката на конкретни стъпки за повишаване на ефективността, модернизацията и качеството на услугите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те просто Са останали !

    9 0 Отговор
    В По - Миналото Столетие !

    17:13 01.09.2026

  • 2 Беро

    5 3 Отговор
    Още един празноглавец, който вижда бъдеще в несъществуващите българки пощи
    След изпирането на бг. лева дейността им
    е сведена до пълна ликвидация!
    Колко е загубата за държавата от тях за последните години, Гошко и това едва ли знае? Одита им по времето на Симеончо, струваше колосалните 500,... хайде, Гошко, или и това не знаеш?

    17:16 01.09.2026

  • 3 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Министър ЕКОНТ направи всичко възможно да съсипе български пощи за да не пречи на бизнеса му.Неслучайно той брои 500 К евро за поста министър на Кирчо Канадски за поста

    Коментиран от #12

    17:20 01.09.2026

  • 4 Да прав си

    1 2 Отговор
    Когато говорим за президент на Република България — човек, който по Конституция е и върховен главнокомандващ — защо изборът трябва да бъде между кандидати, около чиито действия и политически решения вече има сериозни обществени спорове, и кандидат с журналистическа биография, но без практически военен и команден опит?

    Единият подписа 10-годишно споразумение за сигурност с Украйна, което предизвика сериозен политически спор за поетите от България дългосрочни ангажименти. Друг напусна ръководството на МВР с думите, че не желае да носи отговорност за решения, които не взема и че е разбрал „посланието“.

    На този фон виждаме все по-сериозни предизвикателства пред сигурността — войната непосредствено до Черноморския регион, дронове, хибридни заплахи и случаи, които поставят въпроси за способността на институциите да реагират навреме.

    И тогава въпросът е съвсем естествен: това ли е изборът, който България заслужава?

    За върховен главнокомандващ не би трябвало да търсим просто известна медийна или политическа фигура. България има генерали, висши офицери, дипломати и експерти по национална сигурност с десетилетия професионален опит.

    Президентът не командва армията всекидневно като генерал, но когато държавата е изправена пред криза, обществото трябва да има увереност, че върховният главнокомандващ разбира отбраната, националната сигурност и цената на решенията, които взема.

    17:21 01.09.2026

  • 5 Чичо от село

    4 1 Отговор
    Ха ха ха...и ние тук си имаме ЕДНА с голям ПУТЕнциал...

    17:23 01.09.2026

  • 6 Училище !

    3 1 Отговор
    За Малоумни !

    17:24 01.09.2026

  • 7 Пощите

    8 2 Отговор
    остават в миналото , той пощи ще променял бил ? Обаче му трябвали пари за инвестиции ! Пари !

    17:26 01.09.2026

  • 8 Дид

    3 3 Отговор
    Докато ме обслужваше служителка на пощите около 10 минути си говореше по телефона във видео връзка! Накрая извика видно по старша служителка да и дооправи заявката за пратка. Пощите са златната ябълка и без много инвестиции, а само с правилен подход и организация може да се превърне в успешен бизнес. Ако държавата сключи договор с някой огромен чужд оператор, като UPS, FedEx или DHL, а може би най-правилно с Amazon Logistics, щото такава база може да е техен европейски хъб, то Пощите ще имат бъдеще.

    17:27 01.09.2026

  • 9 аааа

    5 1 Отговор
    На някой като му домилее за комунизма, просто да влезе в най-близката поща. Точно както си бяха тогава са си и сега. Миризмата, атвосферата, всичко. Идеално е за соц. носталгици.

    17:34 01.09.2026

  • 10 Факт

    4 0 Отговор
    Те пощите имат потенциал,прогресивните кратуни нямате!

    17:43 01.09.2026

  • 11 Тепърва

    1 0 Отговор
    Бар код четци и пос терминали бяха внедрени отдавна, после изчезнаха. Министър, който тепърва се запознава говори зле за него.

    17:59 01.09.2026

  • 12 Ицо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Може би по-правилно е да се каже "да досъсипе" Български пощи! Той беше министър преди няколко години, а тази институция се съсипва от десетилетия. Идеален пример как се затрива едно печелившо държавно предприятие, за да може частния сектор да погълне бизнеса. Май сега наред е БДЖ.

    18:09 01.09.2026

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