Делян Добрев: Единственият начин триото "Гюров, Кандев и аз" да отиде на балотаж е ГЕРБ да не издигне кандидат

Единственият начин триото "Гюров, Кандев и аз" да отиде на балотаж е ГЕРБ да не издигне кандидат. Това написа на страницата си във фейсбук бившият депутат от ГЕРБ Делян Добрев, цитиран от "Фокус".

Вчера бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар Георги Кандев официално обявиха, че влизат в битката за президентските избори под слогана "Гюров, Кандев и аз“ след месеци спекулации около имената им. Двамата ще бъдат издигнати от Инициативен комитет. Към момента парламентарна подкрепа за тандема "Гюров и Кандев“ са заявили ПГ на "Продължаваме Промяната“ и ПГ на "Демократична България“.

Другата кандидатура с партийна подкрепа е тази на Илияна Йотова. Тя също ще бъде издигната от Инициативен комитет, но получи подкрепата на "Прогресивна България“ и БСП. От ПГ на "Възраждане“ обявиха, че ще издигнат свой кандидат, който ще бъде партиен.

От ПГ на ГЕРБ и ДПС засега нито са обявили кандидатура, нито са заявили подкрепа за някой от кандидатите. Въпросът беше дали ГЕРБ ще подкрепи кандидатурата на Гюров като "десен кандидат“, който обединява дясното. Преди дни Добрев заяви, че ГЕРБ трябва да има свой кандидат.

"Ако Гюров е десният обединяващ, никой от ГЕРБ няма да гласува за него. По никакъв начин не можем да накараме нашите хора да гласуват за Андрей Гюров, той не е наш тип, той е инфлуенсър", каза преди дни Делян Добрев, който напусна изпълнителната комисия на ГЕРБ по собствено желание