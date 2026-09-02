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Делян Добрев: Единственият начин триото "Гюров, Кандев и аз" да отиде на балотаж е ГЕРБ да не издигне кандидат

Делян Добрев: Единственият начин триото "Гюров, Кандев и аз" да отиде на балотаж е ГЕРБ да не издигне кандидат

2 Септември, 2026 07:40 735 18

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  • балотаж-
  • герб

Вчера бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар Георги Кандев официално обявиха, че влизат в битката за президентските избори под слогана "Гюров, Кандев и аз“ след месеци спекулации около имената им

Делян Добрев: Единственият начин триото "Гюров, Кандев и аз" да отиде на балотаж е ГЕРБ да не издигне кандидат - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Единственият начин триото "Гюров, Кандев и аз" да отиде на балотаж е ГЕРБ да не издигне кандидат. Това написа на страницата си във фейсбук бившият депутат от ГЕРБ Делян Добрев, цитиран от "Фокус".

Вчера бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар Георги Кандев официално обявиха, че влизат в битката за президентските избори под слогана "Гюров, Кандев и аз“ след месеци спекулации около имената им. Двамата ще бъдат издигнати от Инициативен комитет. Към момента парламентарна подкрепа за тандема "Гюров и Кандев“ са заявили ПГ на "Продължаваме Промяната“ и ПГ на "Демократична България“.

Другата кандидатура с партийна подкрепа е тази на Илияна Йотова. Тя също ще бъде издигната от Инициативен комитет, но получи подкрепата на "Прогресивна България“ и БСП. От ПГ на "Възраждане“ обявиха, че ще издигнат свой кандидат, който ще бъде партиен.

От ПГ на ГЕРБ и ДПС засега нито са обявили кандидатура, нито са заявили подкрепа за някой от кандидатите. Въпросът беше дали ГЕРБ ще подкрепи кандидатурата на Гюров като "десен кандидат“, който обединява дясното. Преди дни Добрев заяви, че ГЕРБ трябва да има свой кандидат.

"Ако Гюров е десният обединяващ, никой от ГЕРБ няма да гласува за него. По никакъв начин не можем да накараме нашите хора да гласуват за Андрей Гюров, той не е наш тип, той е инфлуенсър", каза преди дни Делян Добрев, който напусна изпълнителната комисия на ГЕРБ по собствено желание


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гого

    9 5 Отговор
    Тия избори са такъв смях. Бог да прости Жорш Ганчев.

    07:42 02.09.2026

  • 2 Национален конгрес

    8 1 Отговор
    Делю фактурата е готов за кандидат май.

    07:42 02.09.2026

  • 3 резервист

    6 1 Отговор
    Боко - Президент! Ша -ла-ла-ла!

    07:42 02.09.2026

  • 4 НАМА ИЗБОРИ

    3 1 Отговор
    Това е мъпет шоу.

    07:45 02.09.2026

  • 5 Е нали

    9 2 Отговор
    и агент Буда , и Томислав и не знам кой още от шайката казаха оня ден , че "най - добрия" кандидат за президент бил другарката Йотова ?! В прав текст - ние няма да издигаме ! Солидарност с олигархията , мафията и запазване на милиардите си и свободата си ! Сега и тоя потенциален затворник се изока !

    07:46 02.09.2026

  • 6 пресолена

    3 2 Отговор
    Христанов изглежда по-сериозен от Гюров.

    07:46 02.09.2026

  • 7 пиянка

    5 0 Отговор
    Не мога да изтрезнея ей!

    07:47 02.09.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    Избори ли❕
    Как само омайват народа🤔
    Избираме ПЕРСОНАЛНО човек от когото НИЩО не зависи❕
    Но не знаем кого ще ни назначат за Премиер,
    защото той не се избира от народа🤔❕

    07:47 02.09.2026

  • 9 ХВАНИ ЕДИНИЯ ,...УДрИ ДРУГИЯ

    9 1 Отговор
    ...АБЕ ДЕЛЬООО, И ВИЕ И ТЕ СТЕ С ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ ......НЕ СЕ ЛИ УСЕЩАТЕ ТА САМО СЕ ПОМПАТЕ.......!!!???!!!

    07:47 02.09.2026

  • 10 Без майтап

    5 3 Отговор
    Гюров направи чесни избори които изхвълиха ГЕРБ от властта и вие не можете това да му го простите.

    07:48 02.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ехиден

    5 0 Отговор
    селяндур и мошеник .

    07:52 02.09.2026

  • 13 Нона

    6 1 Отговор
    Това лаещо кученце още ли се изживява като политик?

    07:53 02.09.2026

  • 14 морския

    2 3 Отговор
    гюров е абсолютен случайник ! никому неизвестен банков служител, по нещастно стечение - служебен премиер, петрохански любимец ! голфаджия и ритнитопковец, лансиран от определени кръгове.

    07:56 02.09.2026

  • 15 111111

    2 2 Отговор
    Нали Кандев казваше, че няма да влиза в политиката!!! А сега се натиска!!! Половината които подкрепят Гюров няма да гласуват за него заради Кандев!!! На останалите да припомня Гюров как подписа договор с Украйна за да се хареса на не знам кого!!! Оправи всичко в държавата та и неясен договор сключил за 10 години макар да знае, че е временен, но когато други ще го изпълняват какво му пука!!!
    Службогонци!!!

    Коментиран от #18

    07:58 02.09.2026

  • 16 Гербечетата

    2 0 Отговор
    няма кого да издигнат. Ако пробутат банкята,ще е катастрофа за тях. Затова плачат и както винаги бърборят глЮпотии.

    07:59 02.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Даа

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "111111":

    Той Кандев, каза на министъра, че напуска МВР, за да отиде в частния сектор, за да си изплати ипотека..... Значи за него- президентството е в частния сектор!

    08:01 02.09.2026

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