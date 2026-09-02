Делян Добрев: Единственият начин триото "Гюров, Кандев и аз" да отиде на балотаж е ГЕРБ да не издигне кандидат

Единственият начин триото "Гюров, Кандев и аз" да отиде на балотаж е ГЕРБ да не издигне кандидат. Това написа на страницата си във фейсбук бившият депутат от ГЕРБ Делян Добрев, цитиран от "Фокус".
Вчера бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар Георги Кандев официално обявиха, че влизат в битката за президентските избори под слогана "Гюров, Кандев и аз“ след месеци спекулации около имената им. Двамата ще бъдат издигнати от Инициативен комитет. Към момента парламентарна подкрепа за тандема "Гюров и Кандев“ са заявили ПГ на "Продължаваме Промяната“ и ПГ на "Демократична България“.
Другата кандидатура с партийна подкрепа е тази на Илияна Йотова. Тя също ще бъде издигната от Инициативен комитет, но получи подкрепата на "Прогресивна България“ и БСП. От ПГ на "Възраждане“ обявиха, че ще издигнат свой кандидат, който ще бъде партиен.
От ПГ на ГЕРБ и ДПС засега нито са обявили кандидатура, нито са заявили подкрепа за някой от кандидатите. Въпросът беше дали ГЕРБ ще подкрепи кандидатурата на Гюров като "десен кандидат“, който обединява дясното. Преди дни Добрев заяви, че ГЕРБ трябва да има свой кандидат.
"Ако Гюров е десният обединяващ, никой от ГЕРБ няма да гласува за него. По никакъв начин не можем да накараме нашите хора да гласуват за Андрей Гюров, той не е наш тип, той е инфлуенсър", каза преди дни Делян Добрев, който напусна изпълнителната комисия на ГЕРБ по собствено желание
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гого
07:42 02.09.2026
2 Национален конгрес
07:42 02.09.2026
3 резервист
07:42 02.09.2026
4 НАМА ИЗБОРИ
07:45 02.09.2026
5 Е нали
07:46 02.09.2026
6 пресолена
07:46 02.09.2026
7 пиянка
07:47 02.09.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Как само омайват народа🤔
Избираме ПЕРСОНАЛНО човек от когото НИЩО не зависи❕
Но не знаем кого ще ни назначат за Премиер,
защото той не се избира от народа🤔❕
07:47 02.09.2026
9 ХВАНИ ЕДИНИЯ ,...УДрИ ДРУГИЯ
07:47 02.09.2026
10 Без майтап
07:48 02.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ехиден
07:52 02.09.2026
13 Нона
07:53 02.09.2026
14 морския
07:56 02.09.2026
15 111111
Службогонци!!!
Коментиран от #18
07:58 02.09.2026
16 Гербечетата
07:59 02.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Даа
До коментар #15 от "111111":Той Кандев, каза на министъра, че напуска МВР, за да отиде в частния сектор, за да си изплати ипотека..... Значи за него- президентството е в частния сектор!
08:01 02.09.2026