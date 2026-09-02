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Кънчо Стойчев: Проблемът е в недостатъчното представителство на реално десните избиратели в българската политика

Кънчо Стойчев: Проблемът е в недостатъчното представителство на реално десните избиратели в българската политика

2 Септември, 2026 09:25 535 14

  • кънчо стойчев-
  • проблем-
  • десни избиратели-
  • представителство-
  • политика

Според Стойчев противопоставянето „за Европа – против Европа“ е твърде опростено, тъй като европейската ориентация на България не би трябвало да бъде основният въпрос на президентската кампания

Кънчо Стойчев: Проблемът е в недостатъчното представителство на реално десните избиратели в българската политика - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Социологът Кънчо Стойчев и политологът Васил Гарнизов коментираха в сутрешния блок на БНТ кандидатурите и политическите послания преди вота на 25 октомври, цитирани от novini.bg.

Васил Гарнизов заяви, че Андрей Гюров и Георги Кандев се открояват като кандидати, които получават подкрепа от част от свободната дясна общност.
Социологът Кънчо Стойчев обаче призова да не се прави строго разделение между „свободни“ и „несвободни“ кандидати. Според него проблемът е по-скоро в недостатъчното представителство на реално десните избиратели в българската политика.

Стойчев подчерта, че традиционното разделение ляво-дясно е преди всичко икономическо и е по-важно при парламентарни избори и формирането на правителство. При президентски вот според него акцентът трябва да бъде поставен върху ролята и правомощията на президентската институция.
Сред очертаващите се теми в предизборния дебат е и отношението към Европейския съюз. Според Стойчев противопоставянето „за Европа – против Европа“ е твърде опростено, тъй като европейската ориентация на България не би трябвало да бъде основният въпрос на президентската кампания.

Очаква се дебатът за кандидатурите за президент и вицепрезидент да се засили през следващите дни, тъй като ще бъдат обявени и нови имена и политически позиции.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Комунистите в Брюксел управляват с терор и желязна ръка.

    09:27 02.09.2026

  • 2 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    2 8 Отговор
    първо се раждаш русофил,
    а после ставаш за смях

    09:27 02.09.2026

  • 3 авантгард

    10 0 Отговор
    Що за глупости?!
    Кънчо все не разбрал.
    Не става дума за или против Европа или съюза.
    А за или против сегашното им управление и политики.
    Или за Кънчо тези сегашните са вечни и задължителни??
    Я гет риъл.
    Ха!

    09:29 02.09.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    8 0 Отговор
    В България десни НЯМА.
    Всички "десни" са прикрити комуняги, които вече не могат да скриват принадлежността си към БКП и ДС.
    ЕДИН МИН. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДО СЕГА НЯМАМЕ, КОЙТО ДА НЕ Е С ЧЕРВЕНА ПАРТИЙНА ЧЛЕНСКА КНИЖКА

    Коментиран от #6, #10

    09:31 02.09.2026

  • 5 Фейк - либераст

    5 0 Отговор
    "Леви" - "десни" всичките са кучета бесни!

    09:32 02.09.2026

  • 6 авантгард

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":

    Къса ти е паметта: царя.

    Коментиран от #13

    09:32 02.09.2026

  • 7 Гюров е човек на ДПС!

    3 2 Отговор
    Сега ще си изберем турчин за Президент!

    09:34 02.09.2026

  • 8 Кънчо, Кънчооо!

    2 0 Отговор
    Остави ги тези остарели парадигми, леви-десни! Педофилите не са нито десни нито леви!

    09:36 02.09.2026

  • 9 Цвете

    4 0 Отговор
    Я РАЗКАЖИ ПО ДОБРЕ, ОТ КЪДЕ СЕ " СДОБИХТЕ С РАЙЧЕВ С ГОЛФ ИГРИЩЕ? ПРЕСТАНИ ДА ПРОМИВАШ ГЛАВИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ.

    09:37 02.09.2026

  • 10 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":

    ми айде,кво се чака още тогава, - димитров, костов, софянски , кирцата и гюро ламата отдавна са за Белене ,ама може и при бай Ставри ...въпрос на евроатлантическая ориентация

    09:37 02.09.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    У нас левите са десни, а десните са леви и все за центристи се пишат ❕
    За дженZитата и НЕумните ПО ПЕЙКИте-
    Левият СтаниШеф прие най-дясната мечта- (плоския данък)❕
    А десните взимат от бюджета повече от левите- викат му преразпределение на бюджета❕

    09:38 02.09.2026

  • 12 Долу ЕС

    1 0 Отговор
    бяхха представни чрез сдс царя и герб вече 36 г.... резулатата е кънчовщина, последния резултат беше забрана на всякакви референдуми и набутване в ЕЗ. насила. Добре че Исландците не са като българите

    09:38 02.09.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "авантгард":

    Абсолютно русофилско падение, който не става за падар, камо ли за цар.

    09:50 02.09.2026

  • 14 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Кънчо,ако само можеш да осъзнаеш какво жалко изпраж..... си никога повече няма да се покажеш,но ти си пр.ст,а от там следва че си и нагъл,и ще продължиш да досаждаш с умопомраченията си.

    10:48 02.09.2026

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