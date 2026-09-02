Кънчо Стойчев: Проблемът е в недостатъчното представителство на реално десните избиратели в българската политика

Социологът Кънчо Стойчев и политологът Васил Гарнизов коментираха в сутрешния блок на БНТ кандидатурите и политическите послания преди вота на 25 октомври, цитирани от novini.bg.
Васил Гарнизов заяви, че Андрей Гюров и Георги Кандев се открояват като кандидати, които получават подкрепа от част от свободната дясна общност.
Социологът Кънчо Стойчев обаче призова да не се прави строго разделение между „свободни“ и „несвободни“ кандидати. Според него проблемът е по-скоро в недостатъчното представителство на реално десните избиратели в българската политика.
Стойчев подчерта, че традиционното разделение ляво-дясно е преди всичко икономическо и е по-важно при парламентарни избори и формирането на правителство. При президентски вот според него акцентът трябва да бъде поставен върху ролята и правомощията на президентската институция.
Сред очертаващите се теми в предизборния дебат е и отношението към Европейския съюз. Според Стойчев противопоставянето „за Европа – против Европа“ е твърде опростено, тъй като европейската ориентация на България не би трябвало да бъде основният въпрос на президентската кампания.
Очаква се дебатът за кандидатурите за президент и вицепрезидент да се засили през следващите дни, тъй като ще бъдат обявени и нови имена и политически позиции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:27 02.09.2026
2 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
а после ставаш за смях
09:27 02.09.2026
3 авантгард
Кънчо все не разбрал.
Не става дума за или против Европа или съюза.
А за или против сегашното им управление и политики.
Или за Кънчо тези сегашните са вечни и задължителни??
Я гет риъл.
Ха!
09:29 02.09.2026
4 АГАТ а Кристи
Всички "десни" са прикрити комуняги, които вече не могат да скриват принадлежността си към БКП и ДС.
ЕДИН МИН. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДО СЕГА НЯМАМЕ, КОЙТО ДА НЕ Е С ЧЕРВЕНА ПАРТИЙНА ЧЛЕНСКА КНИЖКА
Коментиран от #6, #10
09:31 02.09.2026
5 Фейк - либераст
09:32 02.09.2026
6 авантгард
До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":Къса ти е паметта: царя.
Коментиран от #13
09:32 02.09.2026
7 Гюров е човек на ДПС!
09:34 02.09.2026
8 Кънчо, Кънчооо!
09:36 02.09.2026
9 Цвете
09:37 02.09.2026
10 миме
До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":ми айде,кво се чака още тогава, - димитров, костов, софянски , кирцата и гюро ламата отдавна са за Белене ,ама може и при бай Ставри ...въпрос на евроатлантическая ориентация
09:37 02.09.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
За дженZитата и НЕумните ПО ПЕЙКИте-
Левият СтаниШеф прие най-дясната мечта- (плоския данък)❕
А десните взимат от бюджета повече от левите- викат му преразпределение на бюджета❕
09:38 02.09.2026
12 Долу ЕС
09:38 02.09.2026
13 АГАТ а Кристи
До коментар #6 от "авантгард":Абсолютно русофилско падение, който не става за падар, камо ли за цар.
09:50 02.09.2026
14 ШЕФА
10:48 02.09.2026