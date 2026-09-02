Кънчо Стойчев: Проблемът е в недостатъчното представителство на реално десните избиратели в българската политика

Социологът Кънчо Стойчев и политологът Васил Гарнизов коментираха в сутрешния блок на БНТ кандидатурите и политическите послания преди вота на 25 октомври, цитирани от novini.bg.

Васил Гарнизов заяви, че Андрей Гюров и Георги Кандев се открояват като кандидати, които получават подкрепа от част от свободната дясна общност.

Социологът Кънчо Стойчев обаче призова да не се прави строго разделение между „свободни“ и „несвободни“ кандидати. Според него проблемът е по-скоро в недостатъчното представителство на реално десните избиратели в българската политика.

Стойчев подчерта, че традиционното разделение ляво-дясно е преди всичко икономическо и е по-важно при парламентарни избори и формирането на правителство. При президентски вот според него акцентът трябва да бъде поставен върху ролята и правомощията на президентската институция.

Сред очертаващите се теми в предизборния дебат е и отношението към Европейския съюз. Според Стойчев противопоставянето „за Европа – против Европа“ е твърде опростено, тъй като европейската ориентация на България не би трябвало да бъде основният въпрос на президентската кампания.

Очаква се дебатът за кандидатурите за президент и вицепрезидент да се засили през следващите дни, тъй като ще бъдат обявени и нови имена и политически позиции.