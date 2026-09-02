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ПП иска мерки за защита на стратегическите обекти от енергийната инфраструктура

ПП иска мерки за защита на стратегическите обекти от енергийната инфраструктура

2 Септември, 2026 14:17 916 27

  • пп-
  • стратегически обекти-
  • енергийната инфраструктура

Според Денков Европа навлиза в нов етап в отношенията си с Москва след позицията на германските власти по казуса "Лайпциг"

ПП иска мерки за защита на стратегическите обекти от енергийната инфраструктура - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От „Продължаваме Промяната“ призоваха за спешна оценка на рисковете пред националната сигурност и за конкретни мерки за защита на критичната инфраструктура в България. Депутатите Николай Денков и Радослав Рибарски отправиха критики към правителството за реакцията му, след като Германия официално посочи Русия като отговорна за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг, съобщи Нова ТВ.

Според Денков Европа навлиза в нов етап в отношенията си с Москва след позицията на германските власти. „От вчера Европа се намира в нова фаза на отношенията си с Русия. Без никакви заобикалки Берлин ясно каза, че държи Москва отговорна за подготвените атентати на летището в Лайпциг“, заяви бившият премиер.

По думите му и преди е имало редица инциденти, при които са били изразявани подозрения за руска намеса, но германското правителство за първи път е отправило толкова категорично обвинение. Денков свърза случващото се с войната в Украйна и обвини режима на Владимир Путин, че вместо да търси прекратяване на конфликта, е предприел действия за неговата ескалация към Европа. „Това не е първият случай, но изявлението на германското правителство показва, че оттук нататък дипломацията, в която няма ясно назоваване на проблема, вече не се разглежда като възможност за положително развитие“, заяви той.

Представителите на ПП отправиха критики към българското правителство, което според тях не реагира достатъчно категорично на променящата се среда за сигурност. „Управляващите продължават да се правят на ни чул, ни видял, ни разбрал“, заяви Денков. Той посочи като примери взривове в български предприятия и случаи с дронове на територията на страната. „Ние не виждаме никаква адекватна реакция по отношение на това как България ще се защити от реалните рискове“, каза депутатът.

Според него трябва да бъде направена оценка както на опасността от нови инциденти в промишлени обекти, така и на възможността от навлизане на дронове, които могат да представляват заплаха за страната. Затова ПП настоява темата да бъде обсъдена на най-високо институционално ниво. „Минималното, което може и трябва да се направи, е да се свика Консултативният съвет при президента. Може и да бъде съвет при премиера - това е тяхно решение, но трябва да се обследва какви са реалните рискове днес пред България и какво прави правителството, за да ги предотврати“, заяви Денков.

Радослав Рибарски също предупреди, че според него липсата на достатъчна подготовка увеличава уязвимостта на страната. „Отказът на правителството да отчете реалните опасности създава уязвимост. Тази уязвимост пък води до неподготвеност на България да посрещне едни такива заплахи, за които имаше отдавна сигнали“, заяви той.

По думите му от повече от година в Европа се предупреждава за възможни подобни провокации, а през последните месеци те стават все по-чести. Рибарски даде за пример балтийските държави, които, според него, са изградили по-добри способности за откриване и неутрализиране на дронове. „Както виждаме, балтийските държави успяват доста добре да засекат и да неутрализират всеки един дрон, а цяло лято се нагледахме на дронове по българското Черноморие и един, който падна в непосредствена близост до критична инфраструктура“, каза депутатът.

Той постави специален акцент върху сигурността на енергийните обекти и припомни, че миналата седмица е попитал министъра на отбраната какви действия се предприемат за защита на критичната инфраструктура. „Не получих отговор, който да ми дава спокойствие, че ние сме подготвени“, заяви Рибарски.

Според народния представител подобни провокации вероятно ще продължат и могат да станат по-сериозни, поради което България трябва да започне подготовка възможно най-скоро. „Апелът е правителството да не стои и да си заравя главата в пясъка, да не отрича реалната опасност, а да започне подготовка час по-скоро и най-вече за критичната инфраструктура, касаеща енергетиката“, призова Рибарски.

От „Продължаваме Промяната“ настояват институциите да направят актуална оценка на заплахите за страната и въз основа на нея да бъдат предприети конкретни действия за защита на стратегическите обекти.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Готов за бой

    3 20 Отговор
    Аз само ги чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #20

    14:20 02.09.2026

  • 2 подлизурко насапунчен

    31 1 Отговор
    Тея пеперушки повтарят като папагали всичко, което изсъскат урсулянките - нито мислят, нито нищо - кръглите нули, горките...гюровци типични.

    14:20 02.09.2026

  • 3 Вашето мнение

    26 1 Отговор
    доц сапунаров, който бързо се докопа до титлата академик, когато беше министър сега започнал да разбира и от национална сигурност. Брей, какво ли не прави престоя в скута.

    14:20 02.09.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 0 Отговор
    Ама като давахте самолетите и еС-ките ,
    не рИвахте за защита а❗

    14:20 02.09.2026

  • 5 Регресивните

    3 8 Отговор
    другари казаха , че Германия греши .

    14:21 02.09.2026

  • 6 Наглеци!

    24 0 Отговор
    След като ПП/ДБ, заедно с ГЕРБ Подариха Зенитно Ракетните Комплекси на Украйна,
    сега се сетиха да искат мерки за защита на стратегическите обекти
    от енергийната инфраструктура на Страната

    Коментиран от #8

    14:23 02.09.2026

  • 7 ШЕФА

    20 0 Отговор
    Тая мижитурка и тя разбира от стратегически обекти хаха. И как ще ги защитете и с какво Бе олигоф....с Ф-16 сигурно,ама те са втора употреба и без въоражение,а другите пребоядисани ще дойдат евентуално 2030 г.

    14:26 02.09.2026

  • 8 Споко

    17 1 Отговор

    До коментар #6 от "Наглеци!":

    Тия от ПП/ДБ и ГЕРБ не мислят за никакви мерки за защита
    на стратегическите обекти от енергийната инфраструктура на България.
    Целта им е да Атакуват правителството на Радев и търсят дивиденти
    за Гюров за изборите за президент.

    14:27 02.09.2026

  • 9 ?????

    20 0 Отговор
    Уф.
    Не беше ли правителството на академичето едно от тези които обсипаха Украйна с военни подаръци за наша сметка?
    Или тва е друго? А?

    14:30 02.09.2026

  • 10 Русия

    15 0 Отговор
    Ама вие сте имали стратегически обекти,ние не знаехме,но след тази информация от г-ца Денкова ще го имаме в предвид да отделим някоя ракета и за вас.

    14:30 02.09.2026

  • 11 Стенли

    6 0 Отговор
    Тъй , тъй , доколкото подучувам скоро , Германистан, ще поеме по нов курс , дано да е за добро

    14:33 02.09.2026

  • 12 Варна

    13 0 Отговор
    Божеее и това Петроханско,педоф.... и пед.... недуразумение на природата и то се хвърли на амбразурата да спасява България от Русия,но не от Германия с която загубихме две Световни войни сега ще загубим трета и още територия ! Но при толкова пр.ст народ е нещо нормално този пед.... да е в Парламента !

    14:36 02.09.2026

  • 13 А бе

    8 0 Отговор
    сапунджи и рибарка каква енергетика нали искахте да затваряте Мариците марш бо-л-ци

    14:38 02.09.2026

  • 14 рашо дамаджанов

    10 0 Отговор
    тоя гном заедно с цялата пасмината от подмянаджиите са егати олигофрените

    14:40 02.09.2026

  • 15 Тиквата

    11 0 Отговор
    Сега след изказването на Госпожица Денкова идва ред на Ивайла Мирчева. И двете са готови още утре да тръгнат за фронта в украйна за да помогнат на клетите фашистчета да свалят стреса .

    Коментиран от #18

    14:40 02.09.2026

  • 16 Рашките няма

    5 0 Отговор
    да атакуват инфраструктурата на братска мунчачия. За Иран, не се знае!

    14:40 02.09.2026

  • 17 Гошо

    10 0 Отговор
    А дано скоро дойдат русите, да видим тези мишоци къде ще се скрият.

    Коментиран от #25

    14:42 02.09.2026

  • 18 ЦСКА Москва

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тиквата":

    Едната ще е мед.сестра,а другата санитарка хихихи гОлем смЕх.

    14:42 02.09.2026

  • 19 до петроханците,

    7 0 Отговор
    Тази война не е от вчера, вие какво направихте за защитата, за която държите отговорно правителство на 4 месеца?!? За 4 месеца откъде ще я доставите тая защита, като и в света няма достатъчно?!? Де гиди мушмуроци!

    14:50 02.09.2026

  • 20 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Бот, знаеш ли как завършва поговорката:

    "КУЧЕ КОЕТО ЛАЕ..."

    Когато станеш страна в два чужди военни конфликта, нямаш право да се оплакваш, в случай, че засегнатите страни решат да те опердашат (както намерят за добре)!!!

    А ти ако си голям мераклия за "картечницата", и сега можеш да отидеш да служиш на зеления наркоман! Там поне ще имаш смислено предназначение (да наториш полята)!!!

    14:50 02.09.2026

  • 21 Деций

    7 1 Отговор
    Какви мерки бе съпунжиев,шивашки мерки ли?Аз ли пратих комплексите С300 ,С200 и системите БУК в Украйна?И като ги подарихте с какво ги заместихте?Вие термити долни трябва да бъдете съдени по глава първа от НК като държавни изменници,като хора чиито действия са в услуга на чужда държава в ущърб на България и нейните граждани!

    15:02 02.09.2026

  • 22 Анонимен

    0 1 Отговор
    Регресията е взела мерки сигурни са със счупените мадуровки са овладели държава институции власт Ето ти мерки сигурни бетонни хахахахах

    Коментиран от #24

    15:17 02.09.2026

  • 23 Боко

    2 0 Отговор
    Скрийте се педофилски отрепки 🪦

    15:23 02.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гошо":

    Аз ще ги “скрия” 🪦👌

    15:28 02.09.2026

  • 26 Плъх с автомат

    2 0 Отговор
    И да ходи да пази централата!

    15:38 02.09.2026

  • 27 Сапунения

    3 0 Отговор
    Моооля!!! Защо подарихте С300 на Украйна, точно ти като министер!

    15:38 02.09.2026

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