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Автобус на градския транспорт в Пловдив пропадна в огромна дупка

Автобус на градския транспорт в Пловдив пропадна в огромна дупка

2 Септември, 2026 16:35 745 11

  • градски транспорт-
  • пловдив-
  • дупка

Задните гуми на автобус с номер 44 са хлътнали в кратера

Автобус на градския транспорт в Пловдив пропадна в огромна дупка - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Автобус от градския транспорт в Пловдив пропадна в дупка, отворила се в пътното платно в жилищен район "Тракия", съобщи бТВ.

Инцидентът е станал този следобед, за щастие няма пострадали пътници.

Задните гуми на автобус с номер 44 са хлътнали в огромна дупка на пътя. На мястото от сутринта е имало отворил се кратер. Мястото е било обезопасено с конуси.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 1 Отговор
    Няма нито един нормален град непаднал под гербаджийския геноцид.

    16:39 02.09.2026

  • 2 Огромна прогресивна дупка,

    6 5 Отговор
    наследена от "предишните". Запълвайте дупките вместо да плямпате простотии

    16:43 02.09.2026

  • 3 ГЕРБ Срутища

    13 0 Отговор
    Пловдив се управлява от кмет на ГЕРБ, сещате се!

    16:43 02.09.2026

  • 4 ПЪЛНИ Глупости

    4 2 Отговор
    Да забележа!! За дупката е виновна Европа и Кая Калас заедно със Урсула !Както и световният капитализъм и извънземните! НО ние никога не сме виновни за това че сме некадърници!!

    16:45 02.09.2026

  • 5 Цвете

    8 0 Отговор
    ТАКА ЛИ? КАКВА ПЛОВДИВСКА ИЗНЕНАДА.НИМА НАИСТИНА СЕ Е СЛУЧИЛО? КОЙТО КРАДЕ ОТ АСФАЛТА ТАКА СЕ ПОЛУЧАВА. А МЪЖЪТ, КОЙТО ПРОПАДНА В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА СОФИЯ В ШАХТА, ОПРАВИХА ЛИ Е ВЕЧЕ? ЕХ ФАНДЪКОВА ,БЕРЕМ ПЛОДОВЕТЕ ТИ ОТ КМЕТУВАНЕТО ТИ И ЗАТОВА ПРАВЯТ СЕЧЕНО НА ТЕРЗИЕВ.НО ТОЙ Е КУРАЖЛИЯ И НЕПОДКУПЕН ЗА РАЗЛИКА ОТ ГЕРБ. СЕГА СИ ОТНОВО СЕДНАЛА НА ТОПЛО ,ДО ПЕНСИЯ ЛИ? 🎃👺😉🤦‍♂️🤔🐞🐞

    16:45 02.09.2026

  • 6 Васил

    4 0 Отговор
    Амииииииииии не е възможно с тези по нови цени на винетките караме по пътища слънце така ни обеща Радев/

    16:55 02.09.2026

  • 7 ще го търсите вие тато

    2 2 Отговор
    какви пътища имаше по тошове време без винетки и тол такси а сега?

    сега новите 37 години нито могат да ги преасвалтират нито да ги подържат но кравар от народа пари за тол такси и винетки + акциза в горивата които също е за подръжка на пътищата

    17:05 02.09.2026

  • 8 ъхъ

    3 0 Отговор
    Обаче милиционерите веднага ги пратили да тестват шофьора на автобуса за алкохол! ? Е нямал и топката пак е в полето на кмета на ГЕПИ!

    17:06 02.09.2026

  • 9 Боко асфалтаджията

    3 0 Отговор
    Да я запуши, ГЕРБарите, да взимат лопатите и да помагат!

    17:07 02.09.2026

  • 10 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Е това е дупка.!!

    17:07 02.09.2026

  • 11 Това Се Казва Работа !

    1 0 Отговор
    Похвала !

    Медал И Награда !

    За Строителите !

    Най - Добър Строител !

    На Годината !

    17:13 02.09.2026

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