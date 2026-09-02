Автобус на градския транспорт в Пловдив пропадна в огромна дупка

Автобус от градския транспорт в Пловдив пропадна в дупка, отворила се в пътното платно в жилищен район "Тракия", съобщи бТВ.

Инцидентът е станал този следобед, за щастие няма пострадали пътници.

Задните гуми на автобус с номер 44 са хлътнали в огромна дупка на пътя. На мястото от сутринта е имало отворил се кратер. Мястото е било обезопасено с конуси.