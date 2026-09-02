Автобус на градския транспорт в Пловдив пропадна в огромна дупка

Автобус от градския транспорт в Пловдив пропадна в дупка, отворила се в пътното платно в жилищен район "Тракия", съобщи бТВ.
Инцидентът е станал този следобед, за щастие няма пострадали пътници.
Задните гуми на автобус с номер 44 са хлътнали в огромна дупка на пътя. На мястото от сутринта е имало отворил се кратер. Мястото е било обезопасено с конуси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:39 02.09.2026
2 Огромна прогресивна дупка,
16:43 02.09.2026
3 ГЕРБ Срутища
16:43 02.09.2026
4 ПЪЛНИ Глупости
16:45 02.09.2026
5 Цвете
16:45 02.09.2026
6 Васил
16:55 02.09.2026
7 ще го търсите вие тато
сега новите 37 години нито могат да ги преасвалтират нито да ги подържат но кравар от народа пари за тол такси и винетки + акциза в горивата които също е за подръжка на пътищата
17:05 02.09.2026
8 ъхъ
17:06 02.09.2026
9 Боко асфалтаджията
17:07 02.09.2026
10 Последния Софиянец
17:07 02.09.2026
11 Това Се Казва Работа !
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17:13 02.09.2026