Локализираха големия горски пожар край Кърджали

14 Август, 2025 11:29 752 6

Все още има активни огнища, но няма опасност за населението

Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Локализиран е големият горски пожар край Кърджали, който застраши три села. Изгорели са около 500 декара смесена гора и ниска растителност, съобщи БНТ.

Все още има активни огнища и там гасенето продължава и в момента. Правят се и просеки с верижни машини, за да се ограничи периметърът на огъня, съобщи областният управител Никола Чанев. Очаква се до края на деня пожарът да бъде изцяло овладян.

Като рисков период се посочват часовете около обяд, когато според прогнозите в района се очаква силен вятър.

Вече няма пряка опасност за жителите на близките села Дъждовница, Ридово и Снежинките. Кметът на Дъждовница Гюлхаят Керим уточни, че хората са останали по домовете си, въпреки вчерашната препоръка на пожарникарите да ги напуснат.


  • 1 Калмук

    4 1 Отговор
    Г-жо Светослава, пожарът е ОГРАНИЧЕН, а не ЛОКАЛИЗИРАН !!!

    11:38 14.08.2025

  • 2 Убиха България

    3 1 Отговор
    Полицията в България избиват население,използват Перничани и Украинци за целта , Прокуратурата ги пази!
    Поръчката е на ГЕРБ!Питайте Мария Габриел какви ги е правила,замесена в убийства на жени!

    Коментиран от #5

    12:08 14.08.2025

  • 3 Пожар се гаси напълно и до край !

    4 0 Отговор
    Не се локализира не се ограничава не тлее не стихва и други такива думички. Или има пожар или е огасен.

    12:09 14.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 има такива подобни неща

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Убиха България":

    И на други места.

    12:23 14.08.2025

  • 6 Защо изобщо го коментираме?

    2 0 Отговор
    Путин и Русия са виновни. Хвърляли били фасове. Диверсия си е, както и да го погледне човек.

    12:25 14.08.2025

