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Иван Христанов: Няма как да имаме силна България, ако президентът е слаб

Иван Христанов: Няма как да имаме силна България, ако президентът е слаб

12 Септември, 2026 14:38 581 28

  • иван христанов-
  • кандидат за президент-
  • електорат

Искам да видя силни кампании, не искам детско поведение, когато става въпрос за толкова важен пост, заяви кандидатът за президент

Иван Христанов: Няма как да имаме силна България, ако президентът е слаб - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за президент Иван Христанов заяви в „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ, че не разчита на един и същ електорат, който ще подкрепи и кандидат-двойката Гюров – Кандев. По думите му през последните 36 години, „сме видели множество слаби президенти“, и заяви, че кандидатурата му е на „човек с опит“.

Иван Христанов, кандидат за президент: „България има нужда от силен президент, защото няма как да имаме силна България, да имаме силен коректив на изпълнителната и законодателната власт, ако президентът е слаб. Един кандидат за президент, без значение дали е в България, Гърция или Щатите, трябва да излезе и да се заяви рано. Трябва да излезе и да каже: „Аз се кандидатирам за президент на Република България“, за да имат време хората да го опознаят. Да му проверят гардероба, да имат време да проверят за мръсотии и съответно на изборите да има един прозрачен кандидат.“

Иван Христанов, кандидат за президент: „Искам да видя силни кампании, не искам да виждам заяждания, не искам детско поведение, когато става въпрос за толкова важен пост. Не искам все едно, че сме на плажа и се замеряме с пясък. Това не трябва да бъде кампанията. Аз отказвам да участвам в подобен тип действия.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    12 4 Отговор
    Е, та Йотовица да не би да е слаба?! Така, като я гледам, е с бая едър кокал...

    14:40 12.09.2026

  • 2 и ти си чужда подлога

    14 1 Отговор
    беги при евреите и не се връщай

    14:42 12.09.2026

  • 3 а стига бе

    15 2 Отговор
    ПеПедофилите имат и Б отбор ли?

    Коментиран от #20

    14:42 12.09.2026

  • 4 избирател

    2 9 Отговор
    По метода на изключването, бих подкрепил Иван Христанов, за да не си поделят вота ми прогресивно червени и техни променливи проекти проксита.

    14:45 12.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 прилича ми на свииркаджия

    10 3 Отговор
    като терзийко, гюровица, митовица, горановица,....

    14:47 12.09.2026

  • 7 Този верва ли си?

    6 2 Отговор
    Или участва, за да легитимира избора на Йотова?

    Скритата електронна манипулация и фалшификация на избори с машинките на Smartmatic (USA), наричани още и мадуровки, има нужда от повече от един участник на всеки един избор.

    14:47 12.09.2026

  • 8 Печатар

    8 2 Отговор
    Тоя, цайсатият, му се не нагледах на билбордовете. На други колеги също им бе направило впечатление.

    Коментиран от #15

    14:47 12.09.2026

  • 9 Ми Христанов

    4 7 Отговор
    Добре стои на екрана. Не е от най умните но поне е симпатичен а не е грозник а не е и корумпиран чак толкова колкото досегашните и колкото останалите..

    14:47 12.09.2026

  • 10 георг халката

    6 1 Отговор
    абе от наще си ама се прикриваш

    14:48 12.09.2026

  • 11 ха, ха, ха...

    7 0 Отговор
    Че кога сме имали силна България, освен през средновековието? Докато българина не се научи сам да си избира представителите на политическия елит, а не да защитава интересите и бъдещето на една или друга партия и олигархия, силен президент и силна България няма да имаме.

    14:49 12.09.2026

  • 12 Онзи

    1 0 Отговор
    Всеки българин - президент !
    Защото всеки е силен!
    А комунягите са "силни" най-малко за двама. / справка - ЕМКО/

    14:50 12.09.2026

  • 13 Питане

    3 0 Отговор
    Нали сега е сезона на гъбите ???
    "Другарите" знаят кога избори да правят !

    14:53 12.09.2026

  • 14 Кабакрадев

    2 2 Отговор
    Новата тройна коалиция е факт-Зелен чорап,Баце и Ши.ши,...като водеща роля имат схемите на Деля..н Пеев..ски......Копринката сега още е стажант.Честито да ни е на всички.....Чао демокрация и справедливост.....

    Коментиран от #26

    14:53 12.09.2026

  • 15 Бялджип

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Печатар":

    Вярно е, на мен също ми омръзна да го гледам по билбордове, някъде от двете страни. Въпросът е откъде толкова пари, това не е евтина работа?

    Коментиран от #18, #21

    14:54 12.09.2026

  • 16 оня с коня

    4 1 Отговор
    какъв президент? каква БЪЛГАРИЯ? тука трябва да гръмна АЕЦа и да ни затрие всички продажнци

    14:56 12.09.2026

  • 17 Ивелин Михайлов

    9 1 Отговор
    Тоест, ако ти си президент няма да имаме силна България 🤣😂

    Коментиран от #27

    14:58 12.09.2026

  • 18 Кабакрадев

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бялджип":

    Честита нова тройна коалиция.....парите на Делян,схемите на Баце,и некадърни...ците на Зеленият чорап.

    14:58 12.09.2026

  • 19 ХРИСТАНОВ

    5 1 Отговор
    е уважаван за това което направи и може да прави в разкриване на грозни далавери , но за президент ?? По добре пръв бояджия на село от това да си последен художник в града.

    14:58 12.09.2026

  • 20 Исторически парк

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "а стига бе":

    Да може да ги прецака и да изтърват балотажа

    14:58 12.09.2026

  • 21 избирател

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "Бялджип":

    С ум си е спечелил доходите. През 2007г е продал своя финансова фирма на френска банка. Справка в уикито.

    Коментиран от #22

    14:59 12.09.2026

  • 22 Бялджип

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "избирател":

    Добре, ако е така не знаех, благодаря за информацията. Все пак няма да гласувам за него, просто не ми пасва на ДНК. Въпрос на лични предпочитания.

    15:07 12.09.2026

  • 23 Теслатъ

    3 0 Отговор
    """"Няма как да имаме силна България, ако президентът е слаб""""" ----- Ми тогава да ходи у фитнес залата, да тренира самбо и бокс, амъ силну съ съмнявам, че и туй шъ ни помогне... Робът, колкото и да е силен си остава роб, особенно ако робството му е Доброволно.

    15:08 12.09.2026

  • 24 избирател

    1 0 Отговор
    Разбира се, изборът е по информирано лично убеждение.

    15:14 12.09.2026

  • 25 604

    4 0 Отговор
    Тоъ е от най кумичните педрохани...поне разсмива....че другите отвръщават

    15:17 12.09.2026

  • 26 БОЦ - ко

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Кабакрадев":

    Двукопитния фес му подари,
    А другарят се разчувства,
    И му светна, и се изясни,
    Мразили са се на пусто...

    15:18 12.09.2026

  • 27 ???

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ивелин Михайлов":

    Рамзесе кога възкръсна ???

    15:20 12.09.2026

  • 28 Най-подходящ

    0 0 Отговор
    ...тогава е Голямото и Дебело...,,Д"...
    На килограми го докарва,ама май не му достигат години...

    15:26 12.09.2026

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