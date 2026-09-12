Иван Христанов: Няма как да имаме силна България, ако президентът е слаб

Кандидатът за президент Иван Христанов заяви в „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ, че не разчита на един и същ електорат, който ще подкрепи и кандидат-двойката Гюров – Кандев. По думите му през последните 36 години, „сме видели множество слаби президенти“, и заяви, че кандидатурата му е на „човек с опит“.
Иван Христанов, кандидат за президент: „България има нужда от силен президент, защото няма как да имаме силна България, да имаме силен коректив на изпълнителната и законодателната власт, ако президентът е слаб. Един кандидат за президент, без значение дали е в България, Гърция или Щатите, трябва да излезе и да се заяви рано. Трябва да излезе и да каже: „Аз се кандидатирам за президент на Република България“, за да имат време хората да го опознаят. Да му проверят гардероба, да имат време да проверят за мръсотии и съответно на изборите да има един прозрачен кандидат.“
Иван Христанов, кандидат за президент: „Искам да видя силни кампании, не искам да виждам заяждания, не искам детско поведение, когато става въпрос за толкова важен пост. Не искам все едно, че сме на плажа и се замеряме с пясък. Това не трябва да бъде кампанията. Аз отказвам да участвам в подобен тип действия.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
14:40 12.09.2026
2 и ти си чужда подлога
14:42 12.09.2026
3 а стига бе
Коментиран от #20
14:42 12.09.2026
4 избирател
14:45 12.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 прилича ми на свииркаджия
14:47 12.09.2026
7 Този верва ли си?
Скритата електронна манипулация и фалшификация на избори с машинките на Smartmatic (USA), наричани още и мадуровки, има нужда от повече от един участник на всеки един избор.
14:47 12.09.2026
8 Печатар
Коментиран от #15
14:47 12.09.2026
9 Ми Христанов
14:47 12.09.2026
10 георг халката
14:48 12.09.2026
11 ха, ха, ха...
14:49 12.09.2026
12 Онзи
Защото всеки е силен!
А комунягите са "силни" най-малко за двама. / справка - ЕМКО/
14:50 12.09.2026
13 Питане
"Другарите" знаят кога избори да правят !
14:53 12.09.2026
14 Кабакрадев
Коментиран от #26
14:53 12.09.2026
15 Бялджип
До коментар #8 от "Печатар":Вярно е, на мен също ми омръзна да го гледам по билбордове, някъде от двете страни. Въпросът е откъде толкова пари, това не е евтина работа?
Коментиран от #18, #21
14:54 12.09.2026
16 оня с коня
14:56 12.09.2026
17 Ивелин Михайлов
Коментиран от #27
14:58 12.09.2026
18 Кабакрадев
До коментар #15 от "Бялджип":Честита нова тройна коалиция.....парите на Делян,схемите на Баце,и некадърни...ците на Зеленият чорап.
14:58 12.09.2026
19 ХРИСТАНОВ
14:58 12.09.2026
20 Исторически парк
До коментар #3 от "а стига бе":Да може да ги прецака и да изтърват балотажа
14:58 12.09.2026
21 избирател
До коментар #15 от "Бялджип":С ум си е спечелил доходите. През 2007г е продал своя финансова фирма на френска банка. Справка в уикито.
Коментиран от #22
14:59 12.09.2026
22 Бялджип
До коментар #21 от "избирател":Добре, ако е така не знаех, благодаря за информацията. Все пак няма да гласувам за него, просто не ми пасва на ДНК. Въпрос на лични предпочитания.
15:07 12.09.2026
23 Теслатъ
15:08 12.09.2026
24 избирател
15:14 12.09.2026
25 604
15:17 12.09.2026
26 БОЦ - ко
До коментар #14 от "Кабакрадев":Двукопитния фес му подари,
А другарят се разчувства,
И му светна, и се изясни,
Мразили са се на пусто...
15:18 12.09.2026
27 ???
До коментар #17 от "Ивелин Михайлов":Рамзесе кога възкръсна ???
15:20 12.09.2026
28 Най-подходящ
На килограми го докарва,ама май не му достигат години...
15:26 12.09.2026