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Изслушват единствения кандидат за член на КПК

Изслушват единствения кандидат за член на КПК

14 Юли, 2026 07:38 626 7

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  • кандидат-
  • член-
  • кпк

Кандидатурата на Пламен Тодоров беше издигната от "Прогресивна България"

Изслушват единствения кандидат за член на КПК - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Единственият номиниран за член на възстановената Комисия за противодействие на корупцията - настоящият директор на Агенцията за държавна финансова инспекция Пламен Тодоров, ще бъде изслушан днес от ресорната парламентарна комисия. Кандидатурата му беше издигната от "Прогресивна България", съобщават от Нова телевизия.

Останалите парламентарни групи отказаха да номинират свои кандидати с аргумента, че изборът е предрешен от мнозинството.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Избор с един кандидат е като
    КУШИЯ С ЕДИН КОН ❗

    07:42 14.07.2026

  • 2 кокор спецова

    1 1 Отговор
    кандидат членовете ги поемам аз

    07:45 14.07.2026

  • 3 Хранилка

    6 0 Отговор
    За тази комисия за подпомагане на корупцията, няма ли повече кандидати?

    07:47 14.07.2026

  • 4 АБЕ

    5 0 Отговор
    КАКВО СТАНА С "МАГАЗИНИ ЗА ХОРАТА "??
    ДЕБЕЛИЯ ЩЕ ВРЪЩА ЛИ ПАРИТЕ???

    07:49 14.07.2026

  • 5 На България ! Не и Трябва

    4 0 Отговор
    На България !

    Не и Трябва Комисия !

    А Закон !

    И Законност !

    07:51 14.07.2026

  • 6 ХЕИ

    3 0 Отговор
    Още едни п а разити на гърба на народеца.
    Изтребване няма, размножават се.

    08:13 14.07.2026

  • 7 Иванчо

    0 0 Отговор
    Това,че кандидата е един,говори лошо.Това означава,че избора е ясен.Преди бяха хора на Боко,сега на Радев.

    08:20 14.07.2026

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