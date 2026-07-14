Изслушват единствения кандидат за член на КПК

Единственият номиниран за член на възстановената Комисия за противодействие на корупцията - настоящият директор на Агенцията за държавна финансова инспекция Пламен Тодоров, ще бъде изслушан днес от ресорната парламентарна комисия. Кандидатурата му беше издигната от "Прогресивна България", съобщават от Нова телевизия.

Останалите парламентарни групи отказаха да номинират свои кандидати с аргумента, че изборът е предрешен от мнозинството.