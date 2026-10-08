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Борисов: Службите казват, че с втория кораб са превозвани хора, войска. Затова поискахме подводен дрон да провери

Борисов: Службите казват, че с втория кораб са превозвани хора, войска. Затова поискахме подводен дрон да провери

8 Октомври, 2026 12:08 1 684 45

  • бойко борисов-
  • служби-
  • втори кораб-
  • войска-
  • подводен дрон

„Апелирам към г-жа Йотова да разсекрети тази част от стенограмата, в която говорят политиците. Ще видите колко забавни изглеждат коментарите на тези, които се изказаха вече“, добави лидерът на ГЕРБ за вчерашния КСНС

Борисов: Службите казват, че с втория кораб са превозвани хора, войска. Затова поискахме подводен дрон да провери - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира сигурността на България и отношенията с Русия след заседанието на КСНС. По думите му, докато „Балкански поток“ работи, руският президент Владимир Путин няма да предприеме удар срещу България, информират от Dariknews.bg.

Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да разсекрети частта от стенограмата от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), в която говорят политиците.
„Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Не съм го документирал. Защото дори и вътре казах, че първи ще излезе Костадинов да говори пред медиите“, заяви Борисов.
„Апелирам към г-жа Йотова да разсекрети тази част от стенограмата, в която говорят политиците. Ще видите колко забавни изглеждат коментарите на тези, които се изказаха вече“, добави той.

Борисов направи изявлението след заседанието на КСНС в президентската институция. То беше свикано от държавния глава Илияна Йотова, а темата беше „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.
Спорът за Русия, декларацията на ДБ и член 4 от НАТО

Лидерът на ГЕРБ разказа подробно своята версия за обсъжданията на декларациите и окончателния документ на КСНС.

По думите му той пръв е подкрепил предложението на „Демократична България“, а подкрепа са изразили и други участници. Първоначалният текст обаче не е получил необходимото съгласие.

Той обясни, че по предложение на президента Йотова от обсъждания документ е отпаднал текстът за член 4 от Северноатлантическия договор, предвиждащ консултации между съюзниците при заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на държава членка.

Според Борисов участниците са отчели рисковете от ескалация на напрежението, включително заради инцидентите с дронове в различни държави.

Той посочи, че въпреки първоначалното настояване на Даниел Митов за позоваване на член 4 впоследствие е било постигнато съгласие този текст да отпадне.
Борисов разказа, че в разговорите е настоявал да бъде записано изрично, че Русия е агресорът във войната срещу Украйна.

„Категорично искахме да се посочи, че Русия е агресорът в Украйна“, заяви той, като уточни, че тази позиция е била защитавана и от други участници в заседанието.

По думите му Николай Денков е приел предложената формулировка за войната на Русия в Украйна, а участниците са обсъждали и необходимостта черноморските държави да работят за възможно най-бързо прекратяване на военните действия.

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че според него общата декларация има преди всичко политическо значение, тъй като трябва да демонстрира институционално единство в ситуация на повишен риск за националната сигурност.

Официално обявената след заседанието позиция на президента Йотова също е, че на този етап консултации по член 4 от договора за НАТО не са продуктивни.

Борисов обяви, че не е доволен от докладите на службите.

В докладите на службите има информация за втория кораб, пътувал от Египет към Украйна, като според данните плаването му е продължило 15 дни при очаквани около пет дни, заяви лидерът на ГЕРБ.

„Службите докладват, че вторият кораб идва от Египет към Украйна, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува пет дни, а той пътува 15“, каза Борисов.

По думите му корабът все още не е проверен. Затова на заседанието е било решено да бъде поискан подводен дрон, който да обследва плавателния съд.

„Говори се в докладите на службите, че са се превозвали хора, войска. Дали е вярно или не, затова се реши да се иска подводен дрон да отиде да го види това нещо“, посочи лидерът на ГЕРБ.

Борисов каза още, че в докладите се споменава за претоварване на петрол в Черно море.

„Но както виждате, това не върши работа за предизборната кампания и затова не се коментира“, заяви той.

По думите му единствено лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов е бил откровен в позицията си по време на заседанието.

„Единствено Костадинов беше честен, като каза, че няма как да подкрепи решение и си излезе, когато си реши“, каза Борисов.

Партията отново влиза във форма

В края на изявлението си Борисов коментира състоянието на ГЕРБ и подготовката за предстоящите местни избори.

Той призна, че след последните избори партията е преминала през период на колебание, но според него вече възстановява организационната си активност.

„Първите два месеца след изборите, когато партията е свикнала да побеждава, бяхме малко като Реал Мадрид. Не знаехме къде сме“, коментира Борисов.

По думите му срещите с местните структури, партийните академии и активистите помагат за възстановяване на формата на организацията.

Той посочи, че до местните избори има достатъчно време ГЕРБ да укрепи структурите си и да обясни на избирателите своето разбиране за дясна и консервативна политика.

Борисов изтъкна като характеристики на управлението на ГЕРБ бюджетната дисциплина, изграждането на инфраструктура, подкрепата за религиозните общности, миграционната политика и противопоставянето на Истанбулската конвенция.

Попитан за вътрешните напрежения в партията, той заяви, че подобни процеси са характерни за всяка голяма политическа формация.

В заключение Борисов коментира протестите и полицейското насилие във Франция, като направи паралел с решението си да се оттегли от властта след обществено недоволство в България.

„Властта се дава от Господа и от хората. И в момента, в който те ти я оспорват, я връщаш“, заяви председателят на ГЕРБ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Софиянец

    40 4 Отговор
    Бокови братвежи!

    Коментиран от #13

    12:15 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мда

    46 6 Отговор
    Нищо не разбрах от дрънканиците на Бойко освен че още харесва Костадинов.

    12:19 08.10.2026

  • 6 Брей

    21 15 Отговор
    Цитат от написаното по-горе: „Единствено Костадинов беше честен, като каза, че няма как да подкрепи решение и си излезе, когато си реши“, каза Борисов

    Абсолютно признание, че възраждане е гербава партийка. Както и пп + дб.

    12:19 08.10.2026

  • 7 Въпрос

    15 35 Отговор
    Нали службите уж не казват нищо, защото не знаят още, а пък то виж какво стова. Чудя се докога тези наши жалки и страхлшви политици ще бъдат във властта? Всички чужди служби им казват, че дроновете са руски, ама те няма да го признаят защото Путин няма да е доволен и Песков няма да ги хвали. Чух от нашите путинолизци миролюбци, че корабът,който потънал веднага и всички са загинали,носел оръжие за Украйна, значи правилно е потънал. Типична КГБ стратегия,за жалост в България, държавата на ДС-КГБ мафията.

    Коментиран от #14

    12:19 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И тогава Борисов

    29 7 Отговор
    Щом службите казват, че с втория кораб са превозвани хора, войска ? Нас това какво ни засяга че пари за подводен дрон да плащаме? А?

    Коментиран от #29

    12:25 08.10.2026

  • 10 Ти да видиш!

    29 4 Отговор
    Борисов се хвали, че се е превърнал в подлога на ДБ!

    12:26 08.10.2026

  • 11 Някой

    39 7 Отговор
    Както винаги просто им се иска да е Русия, но фактите нещо сочат в друга посока и затова докладите се държат засекретени.

    12:27 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Прав си!

    26 2 Отговор

    До коментар #3 от "Софиянец":

    Простата Тиква Борисов постоянно се облизва, говори несвързано и нечленоразделно и си измисля свободни улични съчинения.

    12:31 08.10.2026

  • 14 ОБЕКТИВЕН

    20 3 Отговор

    До коментар #7 от "Въпрос":

    Сериозните политици НЕ ГОВОРЯТ БЕЗ ДОКАЗАТЕЛСТВА!!! Неолибералната мантра "една жена каза" (за кюлчетата, не за Петрохан) е несериозна. По тази логика може дронът да е мой, а най-вероятно твой - така твърди неолибералната мантра ЕЖК!!! Айде службите да се задействат! Харесва ли ти така?

    12:31 08.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Само в "монархическата история"

    12 3 Отговор
    се налага маалоумният наратив че властта се дава от Бога ! Бирисов къде си мисли че живее ?

    Коментиран от #21

    12:33 08.10.2026

  • 17 БОЦ - ко

    5 12 Отговор
    От високите етажи на властта,
    Рундьо компетентно поучава,
    Оооо, фатмака простота,
    Общата как те изтърпява ?

    Коментиран от #27

    12:33 08.10.2026

  • 18 Властта се давала от Господа....

    8 3 Отговор
    А затвора от кой се дава?

    12:34 08.10.2026

  • 19 Перо

    5 1 Отговор
    Нашия Пич отново беше безапелационен вчера. Борисов изказва същите подозрения.
    За други товари.

    12:35 08.10.2026

  • 20 Малейййй как са го барнали баце

    9 0 Отговор
    Стнов костюм? Пич та дрънка, ама то и тиквата му дрънка, та се получава една какафония! Мани, мани!
    Баце, нали сме от отбора на простите, че не разбирам, как като са джукнали корабчето с хора в него, че до сега не е изплувал ни един труп? Или направо са разтопили?

    12:38 08.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 пресолена

    9 0 Отговор
    цитат- докато работи балк поток путин няма да удари.Борисов, кажи направо , че атаката е от украйна...или не ...

    12:41 08.10.2026

  • 23 ППлгДБ - полезни идиоти

    10 5 Отговор
    Бойко си ползва момчето с двата пръста чело да вдига врява. Дебне в засада. Нали ако имаше войска на кораба щеше да е пълно с тела в морето бе, каун

    Коментиран от #30

    12:42 08.10.2026

  • 24 Чочо

    4 0 Отговор
    Ами, наеми си (имаш пари) и..... проверявай.
    Нали си "новият ум" !

    12:43 08.10.2026

  • 25 Тиквата е луд от много отдавна

    10 2 Отговор
    Сега вече не се и крие.

    12:47 08.10.2026

  • 26 Питам

    11 3 Отговор
    Искам да питам Тиквата-между Иран и Сащ ,кой е агресора? Ще му се обади ли да му каже?

    12:48 08.10.2026

  • 27 БОЦ - ко

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "БОЦ - ко":

    .....фатмашка.....

    12:50 08.10.2026

  • 28 Хмм

    3 3 Отговор
    той какво, опитва се да нарежда на Радев със своите 12%, ей заради такива изцепки ще победи нефелната йотова, после ще я свалят с протести и вицето ще стане президент

    12:52 08.10.2026

  • 29 десант

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "И тогава Борисов":

    А колко хора може да побере тази гемия?Тази идея е несъстоятелна и абсурдна.

    12:57 08.10.2026

  • 30 Жо суи негро

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "ППлгДБ - полезни идиоти":

    Как ще изплува тялото от затворена каюта? Корабът е потънал много бързо щом никой не се е спасил.

    12:59 08.10.2026

  • 31 Цвете

    3 1 Отговор
    ТИ ГО ОБЪРНА НА МАЧ, ЛЕВСКИ И ЦСКА? ПОЛОЖЕНИЕТО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРЕВОЖНО, А НА ВРЕМЕННАТА ПРЕЗИДЕНША НЕМОЖЕ ДА СЕ ИЗПЛЪЗНЕ ОТ УСТАТА Й ,ЧЕ ПУТИН Е АГРЕСОР, НАЛИ? И СРИЧА НАПИСАНОТО ,ЗАЩОТО НИЩО НЕ Й УВИРА ГЛАВАТА ОТ ВОЙСКА И ВОЙНА.ПАРОДИЯ НА ПРЕЗИДЕНТ Е ТЯ ВЪВ ВСИЧКО. ДА БЯХА ПОМОЛИЛИ САТЕЛИТНИТЕ СНИМКИ ОТ НАТО. ТЕ ИМАТ ОТГОВОР ,КОЙ Е ИЗСТРЕЛЯЛ ДРОНОВЕТЕ ПО ВЪЗДУХ И ВОДА .НЕ Е КЪСНО, НО ШУБЕТО Е ГОЛЯМО.ТЯ ТАКА И ТАКА ВЕЧЕ Е АУТ, ПОНЕ ДА ПРЕДПРИЕМЕ НЕЩО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО. 🔎🤔✈️🤔🛳🛳🛳🛳🛳

    13:02 08.10.2026

  • 32 Пременил се

    4 1 Отговор
    с костюм в наци цвят .

    13:04 08.10.2026

  • 33 Тодор Живков

    2 0 Отговор
    Жив дявол

    13:07 08.10.2026

  • 34 В крайна сметка

    1 0 Отговор
    Борисов подкрепи декларацията на Йотова, всички други отказаха!

    Това е изводът от цялата му логорея по темата.

    13:12 08.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 смешни сте

    1 0 Отговор
    и жалки с свинята от банкя

    13:17 08.10.2026

  • 43 Пак

    0 0 Отговор
    ще трябва да изтърпим глупостите на тоя човек защо не се оттегли вече от политиката пак говори за връщане стига му толкова каква тая лакомия за власт

    13:17 08.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Боко не

    0 0 Отговор
    Да обясни дясната консервативна политика на ГЕРБ....защото те теглиха милиарди заеми което не е консервативно а да обясни подкрепата към Украйна и как избирателя ще я плати

    13:25 08.10.2026

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