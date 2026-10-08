Кацарчев: Ако глобите са 1:1 в евро, и заплатите да са така

„След като глобите са 1:1, цените са 1:1, направете и заплатите 1:1“. Това заяви главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев, коментирайки обсъжданите промени при преминаването към евро и размера на доходите.

Кацарчев определи като неизгоден за работещите настоящия механизъм за изчисляване на минималната работна заплата. По думите му системата е замразена, а в Кодекса на труда е останал само текстът, според който правителството определя размера на възнаграждението.

Очакванията за минималната заплата

В предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS Кацарчев каза, че обсъжданият нов механизъм ще започне да действа от 2028 г. За 2027 г. очакванията са минималната работна заплата да бъде около 660 евро. Социалният министър Наталия Ефремова е заявила, че ще настоява сумата да достигне 672 евро.

Синдикалистът посочи, че при формирането на минималната заплата трябва да се отчитат покупателната способност, издръжката на живота, средната работна заплата, нейният ръст и производителността на труда. Според него ниският размер на възнаграждението би задълбочил разликата между доходите и разходите на домакинствата.

Натрупано напрежение около бюджета

Кацарчев каза, че в КТ „Подкрепа“ има натрупано недоволство не само заради минималната работна заплата. Сред останалите спорни теми той посочи отнемането на права на хората, работещи на половин ден, както и предлаганите реформи в детското и училищното образование.

От синдиката са внесли предложения за това какви промени трябва да бъдат направени и кои идеи не бива да се приемат. По думите на Кацарчев следващите решения ще зависят от съдържанието на бюджета.

Коментарът за глобите и заплатите идва на фона на обсъжданите промени в данъчното законодателство и подготовката на страната за работа с еврото. Кацарчев постави въпроса дали при преизчисляване на санкциите и цените по съотношение 1:1 същият принцип трябва да бъде приложен и към трудовите доходи.

Източници: nova.bg