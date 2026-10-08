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Кацарчев: Ако глобите са 1:1 в евро, и заплатите да са така
  Тема: Икономика

Кацарчев: Ако глобите са 1:1 в евро, и заплатите да са така

8 Октомври, 2026 17:07 1 146 18

  • атанас кацарчев-
  • кт подкрепа-
  • минимална работна заплата-
  • глоби в евро-
  • доходи

Главният икономист на КТ „Подкрепа“ критикува механизма за минималната заплата и настоява доходите да следват цените и санкциите

Кацарчев: Ако глобите са 1:1 в евро, и заплатите да са така - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„След като глобите са 1:1, цените са 1:1, направете и заплатите 1:1“. Това заяви главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев, коментирайки обсъжданите промени при преминаването към евро и размера на доходите.

Кацарчев определи като неизгоден за работещите настоящия механизъм за изчисляване на минималната работна заплата. По думите му системата е замразена, а в Кодекса на труда е останал само текстът, според който правителството определя размера на възнаграждението.

Очакванията за минималната заплата

В предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS Кацарчев каза, че обсъжданият нов механизъм ще започне да действа от 2028 г. За 2027 г. очакванията са минималната работна заплата да бъде около 660 евро. Социалният министър Наталия Ефремова е заявила, че ще настоява сумата да достигне 672 евро.

Синдикалистът посочи, че при формирането на минималната заплата трябва да се отчитат покупателната способност, издръжката на живота, средната работна заплата, нейният ръст и производителността на труда. Според него ниският размер на възнаграждението би задълбочил разликата между доходите и разходите на домакинствата.

Натрупано напрежение около бюджета

Кацарчев каза, че в КТ „Подкрепа“ има натрупано недоволство не само заради минималната работна заплата. Сред останалите спорни теми той посочи отнемането на права на хората, работещи на половин ден, както и предлаганите реформи в детското и училищното образование.

От синдиката са внесли предложения за това какви промени трябва да бъдат направени и кои идеи не бива да се приемат. По думите на Кацарчев следващите решения ще зависят от съдържанието на бюджета.

Коментарът за глобите и заплатите идва на фона на обсъжданите промени в данъчното законодателство и подготовката на страната за работа с еврото. Кацарчев постави въпроса дали при преизчисляване на санкциите и цените по съотношение 1:1 същият принцип трябва да бъде приложен и към трудовите доходи.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    14 1 Отговор
    Кацарчев: Ако глобите са 1:1 в левро, и заплатите да са така

    Коментиран от #9

    17:08 08.10.2026

  • 2 честен ционист

    21 1 Отговор
    Ама те глобите могат да станат и 2:1. В диктатурите е така. Яко щавене.

    17:11 08.10.2026

  • 3 БРАВО ЧЕСТЕН ЧОВЕК НАААЙ НА КРАЯ

    10 2 Отговор
    АМИ ТИЯ ТОЧКИ ЗА КОЛИТЕ ОООЩЕ ОТ БАЙ ТОШОВО ВРЕМЕ СА СЕ 38 ааа ГЛОБИ ИЗМИСЛИХА БЕЗБРОООЙЙЙ

    17:13 08.10.2026

  • 4 А спестяванията на електората?

    25 0 Отговор
    Темата за двойното обезценяване на спестяванията на хората умишлено се игнорира .Терминът е грабеж !

    17:17 08.10.2026

  • 5 айде по-сиреизно

    6 1 Отговор
    защо АКО след като те СА??? не се казва ако а се казва след като …

    17:19 08.10.2026

  • 6 хргбхгж

    18 0 Отговор
    Няма да го направят , цел е им е народа да е смачкан , болен и беден.

    17:20 08.10.2026

  • 7 Луд

    0 3 Отговор
    Няма лошо да се плащат високи пенсии и заплати,Социални помощи и всички екстри,Но получили се изпреварване на получаване и изкарване ,Срещу ,,ХАРЧЕНЕ,,Няма нито една сполучлива опция за успех .Нали всички са завършили Икономическият уни.На какво ги учат там ,,Даваи парата че ще ти запаля брадата,Подобни простотии ли ги учат.

    17:26 08.10.2026

  • 8 Горски

    16 0 Отговор
    Важното е, че Радев лъжеца пребори олигархията, като резна МРЗ 😁 ,сега и данък върху ваучерите за храна и най големите олигарси са преборени , браво Радев , браво лъжецо. Какви формули ,какви 5 лева.Тия в парламента и министерски съвет на две магарета сено не могат да разделят измислят ужким някакви формули за да изглеждат по интелигентно ,истината е че бизнеса не иска да вкарва по високи данъци и като няма праг на минимална заплата ще осигоряват работника възможно на най-малка ставка. Някои мунчовци си мислеха, че ако до сега вземаха 1500 лв ще вземат 1500 евро, ама нанайци. Как може да има такива бунаци? Само заплатите минаха по курса, а иначе цени на хранителни стоки и услуги цифрата е същата, но отпред пише евро.

    Коментиран от #12

    17:26 08.10.2026

  • 9 Да ! Ама !

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Феодала Иска !

    Иначе !

    Коментиран от #10

    17:34 08.10.2026

  • 10 Как Ви Харесва ?

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да ! Ама !":

    Новия Феодал ?

    17:35 08.10.2026

  • 11 Даааа

    11 0 Отговор
    Те цените не са 1:1. Първо ги дигнаха, като чуха окончателно датата на смяна на валутата. После вече вдигнатите цени ги вдигнаха още един път като смениха само знака. Всички са лъжци,всички!

    17:35 08.10.2026

  • 12 Бай Марко

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    Да де,ама си го избрахте....с мнозинство.Така и с Ухото.Рев,рев,стенания и накрая и него.Като англичаните,сега искаме обратно.35години само проба - грешка.Още от Андрей Луканов.След двадесет дни -пак същото,сигурен съм.

    Коментиран от #18

    17:45 08.10.2026

  • 13 Парадокс БГ

    3 4 Отговор
    Заплатите при Прогресивна България и Румен Радев ИЗОСТАВАТ!
    При Продължаваме Промяната и Асен Василев заплатите на българите РАСТЯХА ПО-БЪРЗО НАГОРЕ!
    МИСЛЕТЕ, БРАТЯ БЪЛГАРИ!
    Румен Радев ви измами!!!

    17:46 08.10.2026

  • 14 Парадокс БГ

    3 0 Отговор
    С глобите „1:1“, а заплатите „1:1“ звучи добре като лозунг, но не е точно така. Важното не е каква цифра пише на фиша или фишчето за заплата, а какво можеш да си купиш с нея. Ако цените растат, доходите трябва да растат достатъчно, за да не обедняват хората. Ето това е истинският разговор.

    17:52 08.10.2026

  • 15 Жител на Бг

    3 0 Отговор
    Не е важно дали заплатата е в левове или евро, а дали с нея можем да си позволим нормален живот.

    17:53 08.10.2026

  • 16 Реплика

    3 0 Отговор
    Глобите може да се преизчисляват, но и доходите трябва да следват реалната цена на живота.

    17:53 08.10.2026

  • 17 Логично е!

    4 0 Отговор
    Ако цените вървят нагоре, заплатите също трябва да ги догонват.

    17:54 08.10.2026

  • 18 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бай Марко":

    Никого не съм избирал, не товори от името на всички!

    18:13 08.10.2026

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