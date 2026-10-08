Кацарчев: Ако глобите са 1:1 в евро, и заплатите да са така

„След като глобите са 1:1, цените са 1:1, направете и заплатите 1:1“. Това заяви главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев, коментирайки обсъжданите промени при преминаването към евро и размера на доходите.
Кацарчев определи като неизгоден за работещите настоящия механизъм за изчисляване на минималната работна заплата. По думите му системата е замразена, а в Кодекса на труда е останал само текстът, според който правителството определя размера на възнаграждението.
Очакванията за минималната заплата
В предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS Кацарчев каза, че обсъжданият нов механизъм ще започне да действа от 2028 г. За 2027 г. очакванията са минималната работна заплата да бъде около 660 евро. Социалният министър Наталия Ефремова е заявила, че ще настоява сумата да достигне 672 евро.
Синдикалистът посочи, че при формирането на минималната заплата трябва да се отчитат покупателната способност, издръжката на живота, средната работна заплата, нейният ръст и производителността на труда. Според него ниският размер на възнаграждението би задълбочил разликата между доходите и разходите на домакинствата.
Натрупано напрежение около бюджета
Кацарчев каза, че в КТ „Подкрепа“ има натрупано недоволство не само заради минималната работна заплата. Сред останалите спорни теми той посочи отнемането на права на хората, работещи на половин ден, както и предлаганите реформи в детското и училищното образование.
От синдиката са внесли предложения за това какви промени трябва да бъдат направени и кои идеи не бива да се приемат. По думите на Кацарчев следващите решения ще зависят от съдържанието на бюджета.
Коментарът за глобите и заплатите идва на фона на обсъжданите промени в данъчното законодателство и подготовката на страната за работа с еврото. Кацарчев постави въпроса дали при преизчисляване на санкциите и цените по съотношение 1:1 същият принцип трябва да бъде приложен и към трудовите доходи.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #9
17:08 08.10.2026
2 честен ционист
17:11 08.10.2026
3 БРАВО ЧЕСТЕН ЧОВЕК НАААЙ НА КРАЯ
17:13 08.10.2026
4 А спестяванията на електората?
17:17 08.10.2026
5 айде по-сиреизно
17:19 08.10.2026
6 хргбхгж
17:20 08.10.2026
7 Луд
17:26 08.10.2026
8 Горски
Коментиран от #12
17:26 08.10.2026
9 Да ! Ама !
До коментар #1 от "Факти":Феодала Иска !
Иначе !
Коментиран от #10
17:34 08.10.2026
10 Как Ви Харесва ?
До коментар #9 от "Да ! Ама !":Новия Феодал ?
17:35 08.10.2026
11 Даааа
17:35 08.10.2026
12 Бай Марко
До коментар #8 от "Горски":Да де,ама си го избрахте....с мнозинство.Така и с Ухото.Рев,рев,стенания и накрая и него.Като англичаните,сега искаме обратно.35години само проба - грешка.Още от Андрей Луканов.След двадесет дни -пак същото,сигурен съм.
Коментиран от #18
17:45 08.10.2026
13 Парадокс БГ
При Продължаваме Промяната и Асен Василев заплатите на българите РАСТЯХА ПО-БЪРЗО НАГОРЕ!
МИСЛЕТЕ, БРАТЯ БЪЛГАРИ!
Румен Радев ви измами!!!
17:46 08.10.2026
14 Парадокс БГ
17:52 08.10.2026
15 Жител на Бг
17:53 08.10.2026
16 Реплика
17:53 08.10.2026
17 Логично е!
17:54 08.10.2026
18 Горски
До коментар #12 от "Бай Марко":Никого не съм избирал, не товори от името на всички!
18:13 08.10.2026