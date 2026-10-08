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Водолази обследваха „Кайрос“: няма теч на горива СНИМКИ

Водолази обследваха „Кайрос“: няма теч на горива СНИМКИ

8 Октомври, 2026 18:03 1 017 6

  • танкер кайрос-
  • водолази-
  • бургаски залив-
  • морска администрация-
  • замърсяване на морето

При подводния оглед не са открити пробойни под водолинията. Установена е малка цепнатина над водата, без данни за теч или замърсяване

Водолази обследваха „Кайрос“: няма теч на горива СНИМКИ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Водолази не установиха пробойни под водолинията и течове на горива или смазочни материали от танкера „Кайрос“. Подводният оглед е извършен в Бургаския залив от представители на сдружение „Приятели на морето“ – Бургас, „Морска администрация“ и Областната администрация в Бургас.

Екипите са обследвали целия подводен корпус, кърмата и района, в който корабът е бил повреден при удар от дрон. Открита е малка цепнатина на около метър и половина над водолинията, но от нея не са установени течове или замърсяване.

Водолази обследваха „Кайрос“: няма теч на горива СНИМКИ
Снимка: Областна администрация-Бургас

Проверена е и котвената система

Част от водолазите са огледали котвата на танкера, която се намира на дълбочина около 35-40 метра. Проверена е и котвената верига с дължина приблизително 150-200 метра, лежаща на морското дъно. Целта е била да се установи състоянието на системата, тъй като корабът остава продължително време на котва.

Водолази обследваха „Кайрос“: няма теч на горива СНИМКИ
Снимка: Областна администрация-Бургас

„По време на огледа няма установени пробойни под водолинията. Няма и течове на горива или на смазочни материали“, заяви председателят на сдружението Стоян Димитров, който е участвал в операцията. По думите му няма данни за поражения, които да представляват опасност за околната среда.

Предстои подробен доклад

Подводната акция е заснета с видеокамера, а резултатите ще бъдат описани в подробен доклад. Заместник областният управител на Бургас Веселин Анестиев е посочил, че контролни проверки ще продължат до трайното разрешаване на случая с плавателния съд.

Водолази обследваха „Кайрос“: няма теч на горива СНИМКИ
Снимка: Областна администрация-Бургас

„Кайрос“ аварира край Ахтопол през декември 2025 г. след удар от дрон. След престой край българския бряг танкерът беше изтеглен до Бургаския залив на 15 декември с три влекача на Параходство „Български морски флот“. Оттогава корабът остава под наблюдение, докато бъде взето решение за по-нататъшната му съдба.

Водолази обследваха „Кайрос“: няма теч на горива СНИМКИ
Снимка: Областна администрация-Бургас

Източници: bnrnews.bg, btvnovinite.bg, dariknews.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 скоро ще има

    3 0 Отговор
    желязото корозира

    Коментиран от #4

    18:09 08.10.2026

  • 2 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Според морското право първият стъпил на това изоставено корито става негов собственик и може да си точи петрол колкото му душа иска.

    18:14 08.10.2026

  • 3 Територията

    7 0 Отговор
    Кой лъже? Грийнпис или водолазите. То не бяха снимки и от Космоса, какъв огромен теч имало.

    18:26 08.10.2026

  • 4 АКО НЕ ЗНАЕТЕ КАКВО Е РЪЖДИВО

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "скоро ще има":

    КОРИТО ......ЕТО ТОВА Е.....ДОРИ И СССР НЯМА ТАКИВА АНАЛОЗИ......

    18:48 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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