Водолази обследваха „Кайрос“: няма теч на горива СНИМКИ

Водолази не установиха пробойни под водолинията и течове на горива или смазочни материали от танкера „Кайрос“. Подводният оглед е извършен в Бургаския залив от представители на сдружение „Приятели на морето“ – Бургас, „Морска администрация“ и Областната администрация в Бургас.
Екипите са обследвали целия подводен корпус, кърмата и района, в който корабът е бил повреден при удар от дрон. Открита е малка цепнатина на около метър и половина над водолинията, но от нея не са установени течове или замърсяване.
Проверена е и котвената система
Част от водолазите са огледали котвата на танкера, която се намира на дълбочина около 35-40 метра. Проверена е и котвената верига с дължина приблизително 150-200 метра, лежаща на морското дъно. Целта е била да се установи състоянието на системата, тъй като корабът остава продължително време на котва.
„По време на огледа няма установени пробойни под водолинията. Няма и течове на горива или на смазочни материали“, заяви председателят на сдружението Стоян Димитров, който е участвал в операцията. По думите му няма данни за поражения, които да представляват опасност за околната среда.
Предстои подробен доклад
Подводната акция е заснета с видеокамера, а резултатите ще бъдат описани в подробен доклад. Заместник областният управител на Бургас Веселин Анестиев е посочил, че контролни проверки ще продължат до трайното разрешаване на случая с плавателния съд.
„Кайрос“ аварира край Ахтопол през декември 2025 г. след удар от дрон. След престой край българския бряг танкерът беше изтеглен до Бургаския залив на 15 декември с три влекача на Параходство „Български морски флот“. Оттогава корабът остава под наблюдение, докато бъде взето решение за по-нататъшната му съдба.
Източници: bnrnews.bg, btvnovinite.bg, dariknews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 скоро ще има
Коментиран от #4
18:09 08.10.2026
2 Сатана Z
18:14 08.10.2026
3 Територията
18:26 08.10.2026
4 АКО НЕ ЗНАЕТЕ КАКВО Е РЪЖДИВО
До коментар #1 от "скоро ще има":КОРИТО ......ЕТО ТОВА Е.....ДОРИ И СССР НЯМА ТАКИВА АНАЛОЗИ......
18:48 08.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.