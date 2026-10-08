Водолази обследваха „Кайрос“: няма теч на горива СНИМКИ

Водолази не установиха пробойни под водолинията и течове на горива или смазочни материали от танкера „Кайрос“. Подводният оглед е извършен в Бургаския залив от представители на сдружение „Приятели на морето“ – Бургас, „Морска администрация“ и Областната администрация в Бургас.

Екипите са обследвали целия подводен корпус, кърмата и района, в който корабът е бил повреден при удар от дрон. Открита е малка цепнатина на около метър и половина над водолинията, но от нея не са установени течове или замърсяване.

Снимка: Областна администрация-Бургас

Проверена е и котвената система

Част от водолазите са огледали котвата на танкера, която се намира на дълбочина около 35-40 метра. Проверена е и котвената верига с дължина приблизително 150-200 метра, лежаща на морското дъно. Целта е била да се установи състоянието на системата, тъй като корабът остава продължително време на котва.

Снимка: Областна администрация-Бургас

„По време на огледа няма установени пробойни под водолинията. Няма и течове на горива или на смазочни материали“, заяви председателят на сдружението Стоян Димитров, който е участвал в операцията. По думите му няма данни за поражения, които да представляват опасност за околната среда.

Предстои подробен доклад

Подводната акция е заснета с видеокамера, а резултатите ще бъдат описани в подробен доклад. Заместник областният управител на Бургас Веселин Анестиев е посочил, че контролни проверки ще продължат до трайното разрешаване на случая с плавателния съд.

Снимка: Областна администрация-Бургас

„Кайрос“ аварира край Ахтопол през декември 2025 г. след удар от дрон. След престой край българския бряг танкерът беше изтеглен до Бургаския залив на 15 декември с три влекача на Параходство „Български морски флот“. Оттогава корабът остава под наблюдение, докато бъде взето решение за по-нататъшната му съдба.

Снимка: Областна администрация-Бургас

Източници: bnrnews.bg, btvnovinite.bg, dariknews.bg