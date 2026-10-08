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Илияна Йотова след КСНС: Разделение имаше само по един въпрос – как да приключи войната в Украйна

Илияна Йотова след КСНС: Разделение имаше само по един въпрос – как да приключи войната в Украйна

8 Октомври, 2026 18:48 695 30

  • илияна йотова-
  • кснс-
  • сигурност-
  • дрон-
  • заплаха

Според държавния глава участниците са постигнали широко съгласие по документ с препоръки към изпълнителната и законодателната власти

Илияна Йотова след КСНС: Разделение имаше само по един въпрос – как да приключи войната в Украйна - 1
Снимка: Фейсбук
NOVA NOVA

Президентът Илияна Йотова призова България да поеме активна дипломатическа роля за прекратяване на войната в Украйна и за гарантиране на сигурността в Черно море. Държавният глава настоя за спешни консултации с Румъния и Турция, както и за разговори между шестте черноморски държави за възможен мораториум върху използването на дронове в морето, предаде "Нова телевизия".

В коментар за проведеното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) Йотова отхвърли опитите темата за морската сигурност да бъде превърната в част от предизборната кампания. „Да, ние сме в предизборна кампания. Естествено, че всеки ще го използва така, както намери за добре. Макар че темата, която вчера разгледахме, не може да бъде изборна тема. Тя беше свързана с рисковете и заплахите за морската ни сигурност и за критичната инфраструктура на България“, заяви президентът.

По думите ѝ необходимостта от спешни действия е станала още по-очевидна след последните тежки инциденти с плавателни съдове на около 140 километра от българския бряг.

Йотова подчерта, че въпреки политическите разногласия, заседанието е позволило да бъдат обсъдени подробно рисковете пред страната. Разговорите продължиха близо пет часа и половина, като са били изслушани доклади на службите за сигурност и на всички министерства, имащи отношение към темата.

Според държавния глава участниците са постигнали широко съгласие по документ, който за първи път съдържа не само оценка на заплахите, но и конкретни препоръки към изпълнителната и законодателната власти, както и предложения за действия в рамките на Европейския съюз, НАТО и ООН. Окончателният текст обаче не е получил подкрепата на четирима от участниците. Президентът обясни, че основното противоречие било свързано с подхода към прекратяването на военните действия в Украйна. „Аз съм привърженик на това да се направи всичко възможно час по-скоро да има коалиция за мир. - eвропейско предложение, в което България активно да участва, за да предложим и ние текст за мир в Украйна, за приключване на военните действия с участието на всички страни“, посочи Йотова. Според нея липсата на дипломатическо решение създава опасност от допълнителна ескалация, която ще засегне не само Черноморския регион, но и европейската сигурност като цяло.

Тя предупреди за растящите разходи за въоръжение, икономическите последици от конфликта и продължаващата загуба на човешки животи. „Алтернативата на това според мен е все по-голяма ескалация на войната, все повече опасности не само в Черно море, но и за целия този регион, все повече средства, които ще се плащат за производство и употреба на оръжие, и, за съжаление, много млади животи, които си отиват всеки ден“, заяви президентът.

Йотова уточни, че останалите участници са имали различно виждане по този въпрос, но не пожела да говори от тяхно име.

Държавният глава открои три основни направления, по които според нея е постигнато съгласие. Първото е активизирането на политическите и дипломатическите усилия за започване на преговори за прекратяване на войната.

„Трябва да бъдат използвани всички политически и дипломатически канали, за да седнем на масата на преговорите. Това няма да стане за ден-два. Разбира се, че такива преговори се водят на различни нива, но този разговор трябва да започне, защото и самата война, и последиците от нея са катастрофални“, подчерта Йотова.

Втората стъпка предвижда спешни консултации с Турция и Румъния за осигуряване на безопасно корабоплаване в Черно море, включително в районите, свързани с изключителните икономически зони на трите държави.

Третото предложение е да започнат разговори между всички шест държави с излаз на Черно море за постигане на общо решение относно възможен мораториум върху използването на дронове в морския регион. Според президента подобна инициатива би могла да допринесе за ограничаване на рисковете за гражданското корабоплаване и критичната инфраструктура.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой режим избираш ти

    1 0 Отговор
    Акомси за Ротшилдите и техните сороси-демократи, цъкни плюс
    Ако си за милиционерите, кабаева, коня и милиционерите - минус.

    18:51 08.10.2026

  • 2 Макробиолог

    9 0 Отговор
    Мораториум, вика рунтавата кака.Ам,да,как не сме се сетили.

    18:52 08.10.2026

  • 3 😀😀😀😀

    8 0 Отговор
    Мишките решават как да сложат звънче на котката 😀😀😀😀

    18:56 08.10.2026

  • 4 Риф

    10 0 Отговор
    Илияна Йотова след КСНС: Разделение имаше само по един въпрос – как да приключи войната в Украйна. Пълен абсурд.Какви сложни въпроси решават нашите първи политици.

    18:58 08.10.2026

  • 5 Истината

    12 1 Отговор
    Тези прогресивните ще ни вкарат във войната, но на страната на путин!!!
    Много са некомпетентни!!!

    18:58 08.10.2026

  • 6 Истината и само истината

    8 2 Отговор
    Йотовица пак с лозунгите от конкурса мисис вселена!!!
    Върви така при путин да предлагаш мир, да видиш как ще те изхвърли с перуката....
    Слабаците там ги презират....

    19:01 08.10.2026

  • 7 То пък

    8 0 Отговор
    щото от вас зависи !

    19:04 08.10.2026

  • 8 Може

    7 0 Отговор
    да мислите само за Бангаранга и Евровизия!

    19:06 08.10.2026

  • 9 Лъжеш!

    11 4 Отговор
    Лъжеш! Лъжеш ма, Йотоваат, лъжеш! Ама то пък, като си помисли човек, възможоно ли еоокмунист да не лъже? Особено комунистка като теб, червена и в червата, дето кратуната ти е задръстена от ръждясали сърпове и чукове! Защо лъжете, защо шикалкавете с фатамка от село Славяново ма, Йотова? Защо? Толкова ли ви е страх от началника ви в Кремчъл - масовия убиец Путин? Абсолютно по всички въпроси е имало разделение, по всички! Защото ти и Фатмака сте настоявали, че дроновете не са руски! Ами, къде на майка си кремълска да вървите, че да не настоявате и тази лъжа?!

    19:06 08.10.2026

  • 10 Ако бяха

    3 0 Отговор
    се обединили,шяха да я спрат!

    19:07 08.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Държавната глава

    9 0 Отговор
    много голяма....

    19:10 08.10.2026

  • 13 Йоцата лъже като наркос!

    9 1 Отговор
    "Белото не прощава"! Как ще приключи войната няма кой да пита йоцата. А за сигурностто но бг-то какво е казала, абсолютно нищо. Прочела ялова декларация, скалъпена от копринките

    19:11 08.10.2026

  • 14 Костадинов

    2 2 Отговор
    при Зеленски,а Радев при Путин,само те могат да спрат войната!

    19:12 08.10.2026

  • 15 Европеец

    5 3 Отговор
    Вълнината в Украйна ще приключи когато руският президент Владимир Путин реши или пък когато зеления и неговите инструктори решат да спрат с безсмисленото упорство.... По твоя коментара-.Защо не се сетихме да поискаме кръстоската на червена кариеристка и петроханска гнида да излезе в отпуск, а не да ползва целия държавен и медиен ресурс..... Дали надпреварата е честна, справедлива и морална..... Йотова трябваше да прехвърли президентските права на председателя на парламента, която има седем заместника и да ходи да прави кампания..... Учудвам се, защо кандидатите за президенти не поставят този въпрос ..... Разбира се че няма да гласувам за Йотова ......

    19:19 08.10.2026

  • 16 Макробиолог

    3 4 Отговор
    Ас ша гласувам за Кандев ,он мое ако не друго да гледа страшно.

    19:20 08.10.2026

  • 17 Никой

    2 2 Отговор
    Българската Будика , Жана Д арк . Накрая ще избудалка всички .

    19:26 08.10.2026

  • 18 Няма спор

    8 3 Отговор
    С капитулация на уКрайНЕ!

    19:29 08.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Вълнясалата

    8 1 Отговор
    е безнадежден случай ! Нагла лъжкиня , безполезна и няма място в политиката !

    19:42 08.10.2026

  • 22 Никой

    5 0 Отговор
    Другарката " Ескобар ".

    19:42 08.10.2026

  • 23 !!!?

    7 1 Отговор
    Два кораба потопени заедно с екипажа на единия..."тежък инцидет" !!!
    А какво е терористичен акт...!!!?

    19:45 08.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ШЕФА

    3 1 Отговор
    Ето това е Главнокомандващ на Българската армия,жена без един ден трудов стаж,абсолютна номенклатура,цял живот на държавна хранилка,и ламти за още,НО от проблеми с Рия и денонощен труд да ни спаси от нея торбички и излязоха под очите.Само да не си помисли някой че са от ядене и пиене на държавната софра !

    Коментиран от #29

    19:50 08.10.2026

  • 26 Тая свинишън

    2 0 Отговор
    Да не се занимава с проблемите на Украйна.
    Такъв отявлен деб ИЛ няма да имаме следващите 100 години!

    19:58 08.10.2026

  • 27 Варненец

    1 1 Отговор
    Два кораба в наемници и оръжие! Кво ми пука!

    19:59 08.10.2026

  • 28 На китарата Рундьо жабата,

    1 0 Отговор
    а на микрофона йоца мецата

    20:00 08.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Европа пита

    1 0 Отговор
    Червените гълъби предвождани от червената гугутка могат ли да носят мир

    20:06 08.10.2026

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