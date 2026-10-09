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Над 400 хиляди души са подпомогнати с еднократна помощ от 50 евро за високите цени на горивата

Над 400 хиляди души са подпомогнати с еднократна помощ от 50 евро за високите цени на горивата

9 Октомври, 2026 21:45 631 27

  • компенсация-
  • горива

Право на компенсация от 50 евро по програмата имат хора и семейства с ниски доходи (под линията на бедност ), хора, подпомагани от системата за социално подпомагане; деца и младежи без родителска грижа до 21-годишна възраст, които напускат резидентна социална услуга; подпомагани с целева помощ за отопление през текущия отоплителен сезон

Над 400 хиляди души са подпомогнати с еднократна помощ от 50 евро за високите цени на горивата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 400 хиляди души са подпомогнати с еднократна помощ от 50 евро за високите цени на горивата, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане (АСП) на официалната си интернет страница.

Общо 439 996 граждани ще могат да получат сумата от 50 евро, а размерът на начислените средства е 21 998 300 евро, информираха от Агенцията.

С решение на Министерския съвет от 24 септември 2026 г. е одобрена Програма „Инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти“, припомнят от АСП. Целта на програмата е да се гарантира базова сигурност на уязвими хора с ниски доходи поради покачващите се цени на основните хранителни продукти в следствие ръста на цените на горивата, чрез предоставяне на еднократна финансова помощ в размер на 50 евро.

Право на компенсация от 50 евро по програмата имат хора и семейства с ниски доходи (под линията на бедност ), хора, подпомагани от системата за социално подпомагане; деца и младежи без родителска грижа до 21-годишна възраст, които напускат резидентна социална услуга; подпомагани с целева помощ за отопление през текущия отоплителен сезон.

Право на компенсацията имат още семейства, отглеждащи деца е трайни увреждания; деца сираци, които са подпомагани със семейни помощи за деца; деца, настанени при близки и роднини или в приемни семейства; военноинвалиди и военнопострадали, получаващи социална подкрепа.

В случай че подпомаган човек попада в повече от една от целевите групи, то ще получи само една компенсация от 50 евро, поясниха от Агенцията, цитирана от БТА. Компенсацията ще се изплаща касово чрез лицензиран пощенски оператор или безкасово по лична платежна сметка - по заявения от лицата начин в подаденото заявление-декларация за отпускане на съответния вид помощ.

Ако за хората, заявили желание за изплащане на целевата помощ за отопление на търговец на твърдо гориво, в информационната система на АСП е налична информация за банкова сметка, предоставена по друго заявление-декларация, компенсацията ще им бъде преведена на нея. За тези, за които липсва информация, компенсацията ще бъде преведена за получаване в пощенския клон на „Български пощи“ ЕАД по настоящия им адрес, поясниха от АСП.

На 01 октомври 2026 г. АСП е превела по банковите сметки и на „Български пощи“ ЕАД сумите на всички правоимащи. В пощенските клонове сумите ще бъдат налични до 26 октомври. Хората, които по обективни причини не са успели да ги получат в този период, ще имат възможност да направят това от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември, добавиха от Агенцията.

Изплащането на компенсацията ще се осъществи от дирекциите „Социално подпомагане“, като не е необходимо гражданите да подават заявления декларации, съобщиха по-рано от АСП.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Крез

    8 1 Отговор
    Истински бедните нямат автомобили, кои са подпомогнатите?

    Коментиран от #15

    21:48 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ресторант Синият Лъв

    2 0 Отговор
    Хвърлиха дърва в огъня на инфлацията.Калфан и Уидъл ще ги папнат за два дена.

    21:52 09.10.2026

  • 7 мда

    7 0 Отговор
    Всички команчи с БМВта са подпомогнати

    21:55 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Горски

    4 2 Отговор
    Проблема ще се реши когато скапния ес наложи санкции на сащ, или излизат от иран или се закриват всички бази и посолства точно за 5 дни! „България има доставки на суров петрол и достатъчно рафинериен капацитет, за да произвежда нефтопродукти почти на максимума. Проблемът е, че българското производство не може да реши проблемите на целия глобален пазар и затова страдаме от високите цени, които виждаме на бензиностанциите“. Така де, няма причини цените да са високи, но алчността няма почивен ден. Няма нищо, нали сме в клуба на богатите, на нас тия цени са ни ниски, бълха ни ухапала. Плащаме като араби. Само да побързат с цифровото Евро и цифровите досиета, че да не пламнат бунтове преди края на годината... Да могат да ти спират парите, да не вземеш безразборно да харчиш за храна. Парите трябва да отиват за Зеленски и за Райнметал.

    Коментиран от #18

    22:00 09.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пари за изборите или Украйна?

    6 1 Отговор
    400хил.души са почти 1/10 от населението на България. И почти 1/5 от пълноправните шофьори. Познавате ли някой, който е получил помощ?

    Коментиран от #17

    22:10 09.10.2026

  • 13 Над 400 хиляди души...?!

    2 1 Отговор
    Да не сте казали,че Радев не мисли за хората...!

    22:11 09.10.2026

  • 14 ДАЙТЕ СИ МИ ПЕДЕСЕТАЧКАТА

    2 1 Отговор
    Крадци. Моите 50 НЕОБЛАГАЕМИ ЮРО къде са??

    Коментиран от #19

    22:13 09.10.2026

  • 15 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Крез":

    Аз нямам автомобил и пак ми дадоха 😏😉🤑

    Коментиран от #22

    22:14 09.10.2026

  • 16 Дик диверсанта

    1 0 Отговор
    Изборния чек, вече е приведен по сметките на избирателите, могат да гласуват за JOTOWA.
    Така се купуват гласове, с директен превод от бюджета, а не кокошкарски като бойко и ппрасето с тефтери и в брой.

    22:14 09.10.2026

  • 17 Дик диверсанта

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пари за изборите или Украйна?":

    Изборния чек няма нищо общо с шофьорите.

    22:14 09.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Васо

    2 0 Отговор
    Познавам няколко "социално слаби", които с парите за бензин си закупиха само ракия и цигари. С предишните помощи за отопление- също само ракия и цигари.

    Коментиран от #25

    22:19 09.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Варненец

    2 1 Отговор
    Аз намазах 50 кинта🤑🤑🤑 ще гласувам за йотова!

    22:21 09.10.2026

  • 24 Тов. ЧЛЕНИН

    0 1 Отговор
    Таваришчи , сега да не подпалите землянките .. 🤫

    22:25 09.10.2026

  • 25 Василий ,

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Васо":

    Пак не си разбрал .. Другаря румбата ти е дал чек , що ще гласуваш за йотовна

    22:29 09.10.2026

  • 26 Камион

    3 0 Отговор
    Точното име на статията е: Над 400 хиляди бразилеца са подпомогнати с еднократна помощ от 50 евро за високите цени на горивата

    22:33 09.10.2026

  • 27 Перо

    1 0 Отговор
    И тоя селтик е пълно недоразумение!

    22:45 09.10.2026

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