Над 400 хиляди души са подпомогнати с еднократна помощ от 50 евро за високите цени на горивата, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане (АСП) на официалната си интернет страница.

Общо 439 996 граждани ще могат да получат сумата от 50 евро, а размерът на начислените средства е 21 998 300 евро, информираха от Агенцията.

С решение на Министерския съвет от 24 септември 2026 г. е одобрена Програма „Инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти“, припомнят от АСП. Целта на програмата е да се гарантира базова сигурност на уязвими хора с ниски доходи поради покачващите се цени на основните хранителни продукти в следствие ръста на цените на горивата, чрез предоставяне на еднократна финансова помощ в размер на 50 евро.

Право на компенсация от 50 евро по програмата имат хора и семейства с ниски доходи (под линията на бедност ), хора, подпомагани от системата за социално подпомагане; деца и младежи без родителска грижа до 21-годишна възраст, които напускат резидентна социална услуга; подпомагани с целева помощ за отопление през текущия отоплителен сезон.

Право на компенсацията имат още семейства, отглеждащи деца е трайни увреждания; деца сираци, които са подпомагани със семейни помощи за деца; деца, настанени при близки и роднини или в приемни семейства; военноинвалиди и военнопострадали, получаващи социална подкрепа.

В случай че подпомаган човек попада в повече от една от целевите групи, то ще получи само една компенсация от 50 евро, поясниха от Агенцията, цитирана от БТА. Компенсацията ще се изплаща касово чрез лицензиран пощенски оператор или безкасово по лична платежна сметка - по заявения от лицата начин в подаденото заявление-декларация за отпускане на съответния вид помощ.

Ако за хората, заявили желание за изплащане на целевата помощ за отопление на търговец на твърдо гориво, в информационната система на АСП е налична информация за банкова сметка, предоставена по друго заявление-декларация, компенсацията ще им бъде преведена на нея. За тези, за които липсва информация, компенсацията ще бъде преведена за получаване в пощенския клон на „Български пощи“ ЕАД по настоящия им адрес, поясниха от АСП.

На 01 октомври 2026 г. АСП е превела по банковите сметки и на „Български пощи“ ЕАД сумите на всички правоимащи. В пощенските клонове сумите ще бъдат налични до 26 октомври. Хората, които по обективни причини не са успели да ги получат в този период, ще имат възможност да направят това от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември, добавиха от Агенцията.

Изплащането на компенсацията ще се осъществи от дирекциите „Социално подпомагане“, като не е необходимо гражданите да подават заявления декларации, съобщиха по-рано от АСП.