Изтича срокът за заявления за подвижна избирателна кутия

Днес изтича срокът, в който избирателите с трайни увреждания, които не могат да упражнят правото си на глас в изборното помещение, могат да заявят гласуване с подвижна избирателна кутия. Заявленията се подават до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник.

Документите могат да бъдат внесени писмено по образец, чрез упълномощено лице, изпратени по пощата или подадени електронно през интернет страницата на съответната община. Заявлението се подава по постоянен адрес, а при направено искане за гласуване по настоящ адрес – и по настоящия адрес.

Необходими са най-малко 10 заявления

Централната избирателна комисия посочва, че подвижна секция се образува на територията на населеното място, ако до 10 октомври са подадени заявления от най-малко 10 избиратели с трайни увреждания, които не могат да гласуват в изборно помещение.

„Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 10.10.2026 г. има подадени заявления от не по-малко от 10 избиратели с трайни увреждания“, се посочва в решението на ЦИК.

Една подвижна секционна избирателна комисия може да обслужва едно или повече населени места в рамките на съответната община. Избирателните списъци се съставят от общинската администрация, когато е изпълнено изискването за минимален брой заявления.

Допълнителен срок до 19 октомври

Избиратели, чието увреждане е възникнало или е било констатирано след 10 октомври, могат да заявят желание за гласуване с подвижна кутия до 19 октомври включително. Това е възможно само ако на територията на съответното населено място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

Правилата са определени от ЦИК с решение от 2 октомври. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, а при необходимост от балотаж той е насрочен за 1 ноември.

Източници: bta.bg