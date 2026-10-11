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Времето днес, прогноза за неделя, 11 октомври: Облаци над страната, температурите достигат 22 градуса
  Тема: Украйна

Времето днес, прогноза за неделя, 11 октомври: Облаци над страната, температурите достигат 22 градуса

11 Октомври, 2026 03:00 1 446 15

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Очаква се променлива облачност и постепенно захлаждане. В отделни райони са възможни превалявания, а вятърът ще се ориентира от северозапад.

Времето днес, прогноза за неделя, 11 октомври: Облаци над страната, температурите достигат 22 градуса - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В неделя, 11 октомври, времето в България ще започне с повече слънчеви часове, но през деня облачността постепенно ще се увеличава. Максималните температури ще достигат около 22 градуса, показват актуалните прогнози.

В сутрешните часове на много места ще бъде сравнително спокойно, а температурите ще са около 10–15 градуса. Следобед облаците ще се увеличават, като в Западна България и планинските райони вероятността за валежи ще бъде по-голяма.

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Какво време ни очаква в различните райони?

В Западна България облачността ще бъде по-значителна, а на места са възможни краткотрайни превалявания. В София температурите ще бъдат приблизително между 11 и 21 градуса, като през деня се очаква увеличаване на облачността.

В Южна България времето ще остане сравнително топло за октомври. В Пловдив максималните температури ще бъдат около 21–22 градуса, но облачността постепенно ще се увеличава.

По Черноморието се очаква променлива облачност и температури около 21 градуса във Варна и Бургас. Вятърът ще бъде предимно слаб до умерен.

В планините

В планинските райони облачността ще се увеличава, като на места са възможни валежи от дъжд. Условията за туризъм ще изискват по-внимателно планиране, особено в следобедните часове, когато времето може да стане по-неустойчиво.

Какво следва в началото на седмицата?

В началото на новата седмица се очаква по-съществена промяна на времето с преминаване на студен атмосферен фронт. Прогнозите сочат увеличаване на облачността, валежи и понижение на температурите в страната.

Неделя ще предложи сравнително меки температури за сезона, но увеличаващата се облачност е знак, че есенното захлаждане постепенно наближава.

Източници: НИМХ, БТА


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 5 Отговор
    И Буданов знае ама мълчи.

    08:44 10.10.2026

  • 2 Пич

    14 9 Отговор
    Радев може да има много минуси, но в този случай реагира адекватно! Защото чухме много розови малоумнци, които искаха да активират на НАТО члена! А като го активират, точно на тях ще им влезе!!!

    08:44 10.10.2026

  • 3 ДА ЛЪЖЕШ И МАМИШ

    9 7 Отговор
    Е много европейско и евроатлантическо.

    08:46 10.10.2026

  • 4 още гемии със "сол"

    10 5 Отговор
    ще потъват ли ?

    08:47 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Въй

    4 1 Отговор
    Кривителството знае за атаките, но си трайка и си мълчи.Генералчо също си трайка.

    08:55 10.10.2026

  • 7 Хм...

    4 2 Отговор
    Все още не съм видял някой да заяви официално къде е бил натоварен кораба и за къде е пътувал.
    Защо ли...

    08:57 10.10.2026

  • 8 Шапкаря

    5 3 Отговор
    Мън, мън щом знаеш кажи го/типично по герберски/!

    08:57 10.10.2026

  • 9 Защо

    4 3 Отговор
    ли така тайнствено дойде Будалото ?

    08:58 10.10.2026

  • 10 Абе....

    3 0 Отговор
    Гербаджи ефенди като знае, защо не казва?

    09:04 10.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 оля

    0 0 Отговор
    дроновете идват от пакистан не са рузки

    09:12 10.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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