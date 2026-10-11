Времето днес, прогноза за неделя, 11 октомври: Облаци над страната, температурите достигат 22 градуса

В неделя, 11 октомври, времето в България ще започне с повече слънчеви часове, но през деня облачността постепенно ще се увеличава. Максималните температури ще достигат около 22 градуса, показват актуалните прогнози.

В сутрешните часове на много места ще бъде сравнително спокойно, а температурите ще са около 10–15 градуса. Следобед облаците ще се увеличават, като в Западна България и планинските райони вероятността за валежи ще бъде по-голяма.

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Какво време ни очаква в различните райони?

В Западна България облачността ще бъде по-значителна, а на места са възможни краткотрайни превалявания. В София температурите ще бъдат приблизително между 11 и 21 градуса, като през деня се очаква увеличаване на облачността.

В Южна България времето ще остане сравнително топло за октомври. В Пловдив максималните температури ще бъдат около 21–22 градуса, но облачността постепенно ще се увеличава.

По Черноморието се очаква променлива облачност и температури около 21 градуса във Варна и Бургас. Вятърът ще бъде предимно слаб до умерен.

В планините

В планинските райони облачността ще се увеличава, като на места са възможни валежи от дъжд. Условията за туризъм ще изискват по-внимателно планиране, особено в следобедните часове, когато времето може да стане по-неустойчиво.

Какво следва в началото на седмицата?

В началото на новата седмица се очаква по-съществена промяна на времето с преминаване на студен атмосферен фронт. Прогнозите сочат увеличаване на облачността, валежи и понижение на температурите в страната.

Неделя ще предложи сравнително меки температури за сезона, но увеличаващата се облачност е знак, че есенното захлаждане постепенно наближава.

Източници: НИМХ, БТА