Времето днес, прогноза за неделя, 11 октомври: Облаци над страната, температурите достигат 22 градуса

В неделя, 11 октомври, времето в България ще започне с повече слънчеви часове, но през деня облачността постепенно ще се увеличава. Максималните температури ще достигат около 22 градуса, показват актуалните прогнози.
В сутрешните часове на много места ще бъде сравнително спокойно, а температурите ще са около 10–15 градуса. Следобед облаците ще се увеличават, като в Западна България и планинските райони вероятността за валежи ще бъде по-голяма.
Какво време ни очаква в различните райони?
В Западна България облачността ще бъде по-значителна, а на места са възможни краткотрайни превалявания. В София температурите ще бъдат приблизително между 11 и 21 градуса, като през деня се очаква увеличаване на облачността.
В Южна България времето ще остане сравнително топло за октомври. В Пловдив максималните температури ще бъдат около 21–22 градуса, но облачността постепенно ще се увеличава.
По Черноморието се очаква променлива облачност и температури около 21 градуса във Варна и Бургас. Вятърът ще бъде предимно слаб до умерен.
В планините
В планинските райони облачността ще се увеличава, като на места са възможни валежи от дъжд. Условията за туризъм ще изискват по-внимателно планиране, особено в следобедните часове, когато времето може да стане по-неустойчиво.
Какво следва в началото на седмицата?
В началото на новата седмица се очаква по-съществена промяна на времето с преминаване на студен атмосферен фронт. Прогнозите сочат увеличаване на облачността, валежи и понижение на температурите в страната.
Неделя ще предложи сравнително меки температури за сезона, но увеличаващата се облачност е знак, че есенното захлаждане постепенно наближава.
Източници: НИМХ, БТА
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6 Въй
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