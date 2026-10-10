Есенното почистване в София започна: Всеки може да участва

Есенното почистване в София започна с акции в паркове, улици и обществени пространства. Столичната община е определила 15 локации в града, към които гражданите могат да се присъединят чрез интерактивна карта. Кампанията продължава на 11 и 17 октомври.

Една от основните точки е езерото „Панорама“ в Южния парк. Там доброволците се включват в почистването на бреговете и подходите, но няма да влизат във водата. Те събират отпадъци и премахват самонастанила се храстова растителност, докато екипите на общинското предприятие „Паркове и градски градини“ работят във водоемите с техника.

„Доброволците могат да помогнат с отстраняването на самонастанилата се храстова растителност около езерата и със събирането на отпадъци“, заяви заместник-кметът по екология Николай Неделков.

В Южния парк са включени четири езера – „Панорама“, „Скритото“, „Патешка приказка“ („Осморката“) и „Безименно 6“. На място са поставени банери с надпис „Идеи за града“, а участниците се разпределят по обозначени зони с координатори от общинското предприятие.

За доброволците са осигурени гребла, ножици, ръкавици и други необходими материали. Столичната община е подготвила и над 150 комплекта инструменти за акцията край езерата, която се провежда от 10:00 до 14:00 часа.

Инициативата е свързана с граждански проект от програмата „Идеи за града“. По думите на Николай Неделков през летния сезон общинските екипи са почистили три сухи езера, в които след това се е върнал животът.

„Сега продължаваме с още четири, като разширяваме инициативата“, каза заместник-кметът. Той уточни, че могат да се включат и хора, които предварително не са подали заявка, като изберат удобна локация в своя район или квартал.

Столичната община призовава гражданите, институциите, организациите и бизнеса да участват в почистването на споделените градски пространства. Освен в Южния парк, доброволчески акции се провеждат и на други места в София.

Източници: btvnovinite.bg