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Есенното почистване в София започна: Всеки може да участва

Есенното почистване в София започна: Всеки може да участва

10 Октомври, 2026 11:23 573 11

  • есенно почистване-
  • софия-
  • южен парк-
  • доброволци-
  • столична община

Доброволци се включват в почистването на паркове, обществени пространства и езерата в Южния парк. Кампанията продължава на 11 и 17 октомври

Есенното почистване в София започна: Всеки може да участва - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Есенното почистване в София започна с акции в паркове, улици и обществени пространства. Столичната община е определила 15 локации в града, към които гражданите могат да се присъединят чрез интерактивна карта. Кампанията продължава на 11 и 17 октомври.

Една от основните точки е езерото „Панорама“ в Южния парк. Там доброволците се включват в почистването на бреговете и подходите, но няма да влизат във водата. Те събират отпадъци и премахват самонастанила се храстова растителност, докато екипите на общинското предприятие „Паркове и градски градини“ работят във водоемите с техника.

„Доброволците могат да помогнат с отстраняването на самонастанилата се храстова растителност около езерата и със събирането на отпадъци“, заяви заместник-кметът по екология Николай Неделков.

В Южния парк са включени четири езера – „Панорама“, „Скритото“, „Патешка приказка“ („Осморката“) и „Безименно 6“. На място са поставени банери с надпис „Идеи за града“, а участниците се разпределят по обозначени зони с координатори от общинското предприятие.

За доброволците са осигурени гребла, ножици, ръкавици и други необходими материали. Столичната община е подготвила и над 150 комплекта инструменти за акцията край езерата, която се провежда от 10:00 до 14:00 часа.

Инициативата е свързана с граждански проект от програмата „Идеи за града“. По думите на Николай Неделков през летния сезон общинските екипи са почистили три сухи езера, в които след това се е върнал животът.

„Сега продължаваме с още четири, като разширяваме инициативата“, каза заместник-кметът. Той уточни, че могат да се включат и хора, които предварително не са подали заявка, като изберат удобна локация в своя район или квартал.

Столичната община призовава гражданите, институциите, организациите и бизнеса да участват в почистването на споделените градски пространства. Освен в Южния парк, доброволчески акции се провеждат и на други места в София.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Че на кмета заплатата.

    9 0 Отговор
    За манекен ли я взима?

    Коментиран от #10

    11:26 10.10.2026

  • 2 991

    12 0 Отговор
    По принцип всеки гражданин участва като плаща данъци и такси. В България много интересно се получава как гражданите плащат за чистота, но трябва да си почистят сами. Задължението на гражданина е да не мърси, да почиства след себе си, да си изхвърля боклука там, където трябва и да си плаща данъците. Ако спазва тези прости правила, би трябвало да е чисто, а то не е - значи нещо по веригата се обърква.

    11:30 10.10.2026

  • 3 Ко?

    6 0 Отговор
    "...самонастанила се храстова растителност"???

    11:35 10.10.2026

  • 4 Оня под Коня

    5 0 Отговор
    Във възторг съм от БГ образованието. Някъв дядо си пасеше Кози, идват група студенти, питат го Може ли да погалят някоя "овца"! Не различават овца от коза, на 20 год. при Това няколко възпитаника. После дядото ги пита, коя "овца"? Те избраха "онази малката Шарена овца"! Те не знаят, че Малкото на овцата се казва Агне! Тези милички студенти ще получат висше образование! Но най обнадеждаващ въпрос бе към дядото относно пасящата крава в отсрещната ливада. Те попитаха, а Това крава ли е!?!? Не, отвърна дядото, Това е Носорог, Каза той.

    Коментиран от #6

    11:38 10.10.2026

  • 5 Ами

    6 0 Отговор
    с почистването да започнем от Парламента !

    12:03 10.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Първо

    3 1 Отговор
    Да изчистим Радев и Йотова!!! С тях да започнем!!! СРАМОТА ЗА ТЯХ !!!

    12:11 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кумчо Вълчо

    1 0 Отговор
    Аз ще си купя още едно Бентли и още едно Ферари, както казваше Влади Въргала: "Докато има балъци ще има и тарикати."

    13:05 10.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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