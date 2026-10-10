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"Лукойл": Няма риск от недостиг на дизел в България

"Лукойл": Няма риск от недостиг на дизел в България

10 Октомври, 2026 20:43 780 5

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  • дизел-
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  • износ на горива-
  • петролен пазар

Рафинерията работи с около 90% от капацитета си и разполага с излишък от 50 000 тона дизелово гориво

"Лукойл": Няма риск от недостиг на дизел в България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България няма основание да се опасява от недостиг на дизелово гориво, заявява „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“. Доставките на нефт и нефтопродукти се осъществяват по план, без отказано или забавено снабдяване със суровини.

Позицията идва на фона на решението на Народното събрание да отмени забраната за износ на дизел и авиационно гориво. Ограничението беше въведено на 31 октомври 2025 г. с аргумента да бъдат защитени вътрешният пазар и енергийната сигурност.

В рафинерията има 50 000 тона дизел в излишък

Към 3 септември на площадката на рафинерията са се намирали около 50 000 тона дизелово гориво, определени като излишък спрямо потребностите на българския пазар. Стойността на количеството е оценена на около 73,2 млн. долара.

Заместник-министърът на икономиката Михаела Карадимова посочи, че производственият капацитет на рафинерията надхвърля вътрешното потребление. По думите ѝ предприятието работи с около 90% от капацитета си и първо осигурява необходимите количества за българските граждани и бизнеса.

„Производственият капацитет на рафинерията в Бургас надхвърля потреблението на вътрешния пазар“, каза Карадимова по време на парламентарните дебати.

Износът няма да започне веднага

Особеният търговски управител на „Лукойл“ Евгени Симеонов заяви пред БТА, че отмяната на забраната няма да застраши вътрешния пазар. Той обясни, че износът ще се извършва чрез редовни тръжни и конкурсни процедури, а купувачите ще бъдат проверявани предварително.

„Износът на дизел няма да застраши вътрешния пазар“, заяви Симеонов.

Потенциални дестинации са Средиземноморието и Западна Европа, но конкретните пазари ще зависят от получените оферти. Подготовката за експедиция с кораби или железопътни цистерни изисква между месец и месец и половина, поради което реалните доставки няма да започнат автоматично веднага след обнародването на решението.

Доставките на нефт са планирани

Според данните, представени от ръководството, преработката в рафинерията се е увеличила от около 450 000 тона в началото на годината до 527 000 тона през юни и 560 000 тона през юли.

Доставките на нефт са договорени до 10 ноември 2026 г. На този фон „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ поддържа позицията, че наличните количества и планираните доставки осигуряват снабдяването на българския пазар с дизел.

Източници: bta.bg, 24chasa.bg, cross.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А ас карам

    1 1 Отговор
    Карам , коооолииилооо .

    20:45 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 да бе има

    1 1 Отговор
    ама на каква цена

    20:50 10.10.2026

  • 4 Мнение

    1 1 Отговор
    Време е евроатлантизма в България да започне да носи отговорност за антибългарските, чуждопоклонни и слугинажни политики които прокара през последните 37г!

    Не е нормално Тръмп и Путин да си търгуват тонове нафта, а ЕС да се управлява от новите фашисти, спонсориращи зеления такъв, които ни обясняват ежедневно за неква псевдокрация и псевдо независимост от руските горива???

    СЕГА ТРЪМП ЩЕ ПРОДАВА ДИРЕКТНО РУСКО ГОРИВО/ПЕТРОЛ НА ЕС НА МНОГОКРАТНО ПО-ВИСОКА ЦЕНА И ПО ТОЗИ НАЧИН 40ТЕ ТРИЛИОНА ДОЛАРА ВЪНШЕН ДЪЛГ НА ФАЩ, ЩЕ СТАНЕ ДЪЛГ НА ЕС И ЕВРОПЕЙЦИТЕ!
    ОТ ТАМ ЕС ЩЕ ФАЛИРА, А НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ ЩЕ СЕ ОБЯСНЯВА, ЧЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗХОД Е ВОЙНА СРЕЩУ РУСИЯ!
    А СЛЕД ТОВА, КОГАТО РУСИЯ ОПЕРДАШИ ОТНОВО НАЦЯГИТЕ, ТОГАВА ПАК ФАЩ ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ И ПАК ЩЕ СЕ ОБЯВЯТ ЗА ПОБЕДИТЕЛИ???!!!

    ЗВУЧИ ЛИ ВИ ПОЗНАТО?!
    МАЙ МУСТАКАТИЯТ ЧИЧАК ОТ ВСВ Е БИЛ СПУСНАТ ПО СЪЩАТА ЛИНИЯ КАТО ЗЕЛЕНИЯ!!!

    И България пак е на грешната страна на историята

    21:00 10.10.2026

  • 5 Селянов

    1 0 Отговор
    всяка тема в този сайт е как евентуално терористите ще помогнат..и пълнежа чете батко , гласува за 65 годишната издуханячка все едно е преди 40

    21:01 10.10.2026

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