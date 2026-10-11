Хората с увреждания предупредиха за протести заради ТЕЛК

Общинската организация в Доспат на Съюза на инвалидите в България предупреди правителството, че хората с увреждания са готови на масови, мирни и законни протести, ако техните проблеми не бъдат решени по институционален път. Позицията е изпратена до премиера Румен Радев и е подписана от председателя на организацията Аки Джинсов.

Реакцията идва след обявените от вътрешния министър Иван Демерджиев мащабни действия срещу схеми за източване на средства от НОИ чрез решения на ТЕЛК. От организацията заявяват, че в публичното пространство се създава внушение, че хората с увреждания масово злоупотребяват със системата и „купуват“ експертни решения.

Настояват за пълна проверка на ТЕЛК

„Призоваваме правителството да спре всякакви действия и практики, които водят до необосновано отнемане, намаляване на процент трайно намалена работоспособност, ограничаване на права или поставяне на хората с увреждания в още по-тежко положение“, пише Аки Джинсов.

От организацията искат пълна проверка на работата на ТЕЛК, включително на начина, по който се прилагат нормативните промени и методиките за оценка на уврежданията. Те настояват всяко лице да получава индивидуална, компетентна и медицински обоснована оценка, а ТЕЛК комисиите да не бъдат подлагани на натиск за намаляване на проценти или ограничаване на права.

В позицията се посочва, че хората с тежки заболявания понасят разходи за лекарства, лечение, изследвания, транспорт, помощни средства и ежедневни нужди. Според организацията много от тях живеят с ограничени доходи и разчитат на определените им права, за да поддържат приемлив стандарт на живот.

Съюзът на инвалидите настоява правителството да публикува подробна статистика за последната година. Освен броя на издадените решения, според организацията трябва да бъдат посочени броят на намалените проценти, променените водещи диагнози, отпадналите признати заболявания или увреждания и подадените жалби до НЕЛК.

Искат конкретни данни за жалбите до НЕЛК

От Доспат заявяват, че постъпващите жалби не трябва да се разглеждат само като статистика. В позицията се твърди, че при преосвидетелстване има случаи на рязко намаляване на вече признат процент на увреждане и промяна на водеща диагноза без достатъчно ясно медицинско обяснение.

„Ако има конкретни доказани случаи на корупция – разследвайте и накажете виновните. Но не може заради отделни случаи цялата общност на хората с увреждания да бъде поставяна под подозрение“, се посочва в позицията.

Организацията поставя и въпроси за броя на обжалваните решения, жалбите, които НЕЛК е разгледала, както и случаите, в които решения на ТЕЛК са били променени или отменени. Според позицията НЕЛК насрочва дати за разглеждане след четири-пет месеца, а след това в двумесечен срок се изискват допълнителни документи. Така окончателното решение може да бъде получено след около шест месеца.

Хората с увреждания заявяват, че не искат специално отношение, а честна и независима медицинска експертиза, основана на реалното здравословно състояние. Те подкрепят строгия контрол при доказани нарушения, но настояват конкретните случаи и виновните лица да бъдат установявани, без подозрението да се прехвърля върху цялата общност.

Източници: actualno.com