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Хората с увреждания предупредиха за протести заради ТЕЛК

Хората с увреждания предупредиха за протести заради ТЕЛК

11 Октомври, 2026 10:04, обновена 11 Октомври, 2026 10:06 672 16

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  • съюз на инвалидите-
  • протести

Организация от Доспат настоява за проверка на ТЕЛК и публична статистика за намалените проценти и жалбите до НЕЛК

Хората с увреждания предупредиха за протести заради ТЕЛК - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общинската организация в Доспат на Съюза на инвалидите в България предупреди правителството, че хората с увреждания са готови на масови, мирни и законни протести, ако техните проблеми не бъдат решени по институционален път. Позицията е изпратена до премиера Румен Радев и е подписана от председателя на организацията Аки Джинсов.

Реакцията идва след обявените от вътрешния министър Иван Демерджиев мащабни действия срещу схеми за източване на средства от НОИ чрез решения на ТЕЛК. От организацията заявяват, че в публичното пространство се създава внушение, че хората с увреждания масово злоупотребяват със системата и „купуват“ експертни решения.

„Призоваваме правителството да спре всякакви действия и практики, които водят до необосновано отнемане, намаляване на процент трайно намалена работоспособност, ограничаване на права или поставяне на хората с увреждания в още по-тежко положение“, пише Аки Джинсов.

Настояват за пълна проверка на ТЕЛК

От организацията искат пълна проверка на работата на ТЕЛК, включително на начина, по който се прилагат нормативните промени и методиките за оценка на уврежданията. Те настояват всяко лице да получава индивидуална, компетентна и медицински обоснована оценка, а ТЕЛК комисиите да не бъдат подлагани на натиск за намаляване на проценти или ограничаване на права.

В позицията се посочва, че хората с тежки заболявания понасят разходи за лекарства, лечение, изследвания, транспорт, помощни средства и ежедневни нужди. Според организацията много от тях живеят с ограничени доходи и разчитат на определените им права, за да поддържат приемлив стандарт на живот.

Съюзът на инвалидите настоява правителството да публикува подробна статистика за последната година. Освен броя на издадените решения, според организацията трябва да бъдат посочени броят на намалените проценти, променените водещи диагнози, отпадналите признати заболявания или увреждания и подадените жалби до НЕЛК.

Искат конкретни данни за жалбите до НЕЛК

От Доспат заявяват, че постъпващите жалби не трябва да се разглеждат само като статистика. В позицията се твърди, че при преосвидетелстване има случаи на рязко намаляване на вече признат процент на увреждане и промяна на водеща диагноза без достатъчно ясно медицинско обяснение.

„Ако има конкретни доказани случаи на корупция – разследвайте и накажете виновните. Но не може заради отделни случаи цялата общност на хората с увреждания да бъде поставяна под подозрение“, се посочва в позицията.

Организацията поставя и въпроси за броя на обжалваните решения, жалбите, които НЕЛК е разгледала, както и случаите, в които решения на ТЕЛК са били променени или отменени. Според позицията НЕЛК насрочва дати за разглеждане след четири-пет месеца, а след това в двумесечен срок се изискват допълнителни документи. Така окончателното решение може да бъде получено след около шест месеца.

Хората с увреждания заявяват, че не искат специално отношение, а честна и независима медицинска експертиза, основана на реалното здравословно състояние. Те подкрепят строгия контрол при доказани нарушения, но настояват конкретните случаи и виновните лица да бъдат установявани, без подозрението да се прехвърля върху цялата общност.

Източници: actualno.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ринго

    4 3 Отговор
    Ако се върне ранното пенсиониране за работниците 55 години за мъжете и 52 години за жените работнички, ще отпадне и желанието хората да искат ТЕЛК за да оцеляват.

    10:09 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честна и независима медицинска

    5 0 Отговор
    експертиза, основана на реалното здравословно състояние.

    --------

    Смях В Залата !

    От Тези Мошженици !

    Които Не си Познават Занаята ?

    Некадърници !

    Слуги На Пасмината !

    Управляваща Държавата !

    10:13 11.10.2026

  • 5 Факти

    4 1 Отговор
    В ТАЗИ ДЪРЖАВА САМО ПРЕДАТЕЛИ ИМА !!!

    Коментиран от #7

    10:15 11.10.2026

  • 6 Факти

    4 2 Отговор
    РАДЕВ И ЙОТОВА НИ ИЗБИХА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ !!!

    10:16 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не Държава !

    3 1 Отговор
    А Измет !

    И Прогресивна България !

    И Йотова !

    На Върха !

    Коментиран от #16

    10:20 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Реал

    3 0 Отговор
    Масово се злоупотребава с ТЕЛК,от години!!!Още няма осъдени лекари!

    Коментиран от #13, #15

    10:33 11.10.2026

  • 12 Завеждане на съдебни дела срещу фашистит

    1 0 Отговор
    ..в крадевското правителство...модела до дупка, хората с увреждане имат права и трябва всички да заведат дела и в съда по правата на човека срещу престъпниците с власт ...никакво спокойствие за убийците от властта

    10:36 11.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ЧОЧО

    0 0 Отговор
    Намалят процентите на Българските граждани за да има за двойните граждани от Турция.Ако в България си пенсионер , неможеш да вземаш и пенсия от ТЕЛК,само социална помощ според процента, което не важи за двойните граждани. Пенсинери в ТУрция идват с документи, че са болни рушвети и висок процент от ТЕЛК , пенсия и от БГ.Разболял се вТурция, защо трябва да взема и ТЕЛК пенсия от БГ.

    10:40 11.10.2026

  • 15 Където е,злоупотреба,я вадиш,нали си МВР

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Реал":

    А бе спираш ТЕЛКОвете на всички хора с увреждания в тая долнопробна и увреждаща умишлено здравето на хората престъпническа територия...ясно ли ти е

    10:40 11.10.2026

  • 16 Слагам ти минус

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не Държава !":

    Защото пишеш по вертикала което не би трябвало да ти е разрешено.

    10:41 11.10.2026

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