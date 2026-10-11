Кола изгоря напълно на ГКПП „Капитан Андреево“

Лек автомобил изгоря напълно на ГКПП „Капитан Андреево“. Пожарът е избухнал на 10 октомври около 19:30 часа на трасето за вход в България.

Колата е пристигнала от Турция. В нея са пътували две жени, които не са пострадали. Автомобилът обаче е унищожен напълно от огъня.

Като вероятна причина за запалването е посочена техническа неизправност. БНТ публикува снимки от мястото на инцидента.

Източници: bntnews.bg