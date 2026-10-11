Радостин Василев иска държавата да купи „Лукойл“

Кандидатът за президент от партия МЕЧ Радостин Василев заяви, че България трябва да придобие рафинерията „Лукойл“, като уточни, че става дума за покупка, а не за национализация. Според него държавата разполага с необходимия ресурс, но той се разпределя неправилно.

„България трябва да придобие рафинерията „Лукойл“, тя да стане българска“, каза Василев в предаването „120 минути“ по bTV.

Василев призова за връщане на руския петрол и газ

Кандидатът на МЕЧ заяви, че партията не подкрепя антируски мерки, когато те нанасят пряк икономически удар върху България. Той призова за разговори в Европейския съюз относно дерогация и разрешаване на търговията с руски петрол и газ в Европа.

„Трябва да разговаряме в Европейския съюз за дерогация и разрешаване на търговия с руски петрол за цяла Европа. Руски газ за цяла Европа. Да се върнем, както си беше преди началото на войната“, заяви Радостин Василев.

По думите му подобен подход би се отразил благоприятно на цените и на българските граждани. Василев отхвърли тезата, че тази позиция противоречи на европейската солидарност, и попита дали България трябва да понася по-големи загуби в защита на чужди интереси.

Той посочи, че според него ресурс за покупката на рафинерията има, но се насочва към други разходи. „Милиард и половина имат за администрацията, за кафета и за коли, нямат, за да придобият рафинерията“, каза кандидатът за президент.

Критики към санкциите и политиката на ЕС

Василев заяви, че Европа трябва да преразгледа санкциите срещу Русия и да защитава по-решително собствените си икономически интереси. Той критикува политиките за санкции, дерогации и зеления преход, които според него са нанесли щети на българската икономика.

Кандидатът на МЕЧ призова европейските лидери да търсят дипломатическо решение на войната в Украйна, вместо да насърчават продължаването на конфликта. Той каза още, че партията не е за напускане на Европейския съюз и НАТО, а за „политически гръбнак и достойнство“.

Василев коментира и международната обстановка, като заяви, че в света все повече се налага силата на държавите. По повод действията на американския президент Доналд Тръмп той каза: „Вие разбирате, че в света в момента вилнее правото на силата, а не силата на правото“.

Манов очаква отражение върху цените

В разговора участва и кандидатът за вицепрезидент Красимир Манов, чиято професионална експертиза е в областта на енергетиката. Той заяви, че евентуалните договорености между САЩ и Русия за доставки на руски дизел могат да окажат натиск върху цените на световните пазари.

„При всички случаи първо ще го усетят в Съединените щати, защото там цените са много високи. Но това са реалностите на световната геополитика“, каза Манов.

Василев определи Росен Плевнелиев като президента, който най-малко го е удовлетворявал като поведение и експертиза. Той коментира и управлението на Румен Радев, като заяви, че Радев е натрупал значителна обществена подкрепа, но според него впоследствие не е изпълнил очакванията на част от подкрепилите го граждани.

Източници: btvnovinite.bg