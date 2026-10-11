Радостин Василев иска държавата да купи „Лукойл“

Кандидатът за президент от партия МЕЧ Радостин Василев заяви, че България трябва да придобие рафинерията „Лукойл“, като уточни, че става дума за покупка, а не за национализация. Според него държавата разполага с необходимия ресурс, но той се разпределя неправилно.
„България трябва да придобие рафинерията „Лукойл“, тя да стане българска“, каза Василев в предаването „120 минути“ по bTV.
Василев призова за връщане на руския петрол и газ
Кандидатът на МЕЧ заяви, че партията не подкрепя антируски мерки, когато те нанасят пряк икономически удар върху България. Той призова за разговори в Европейския съюз относно дерогация и разрешаване на търговията с руски петрол и газ в Европа.
По думите му подобен подход би се отразил благоприятно на цените и на българските граждани. Василев отхвърли тезата, че тази позиция противоречи на европейската солидарност, и попита дали България трябва да понася по-големи загуби в защита на чужди интереси.
Той посочи, че според него ресурс за покупката на рафинерията има, но се насочва към други разходи. „Милиард и половина имат за администрацията, за кафета и за коли, нямат, за да придобият рафинерията“, каза кандидатът за президент.
Критики към санкциите и политиката на ЕС
Василев заяви, че Европа трябва да преразгледа санкциите срещу Русия и да защитава по-решително собствените си икономически интереси. Той критикува политиките за санкции, дерогации и зеления преход, които според него са нанесли щети на българската икономика.
Кандидатът на МЕЧ призова европейските лидери да търсят дипломатическо решение на войната в Украйна, вместо да насърчават продължаването на конфликта. Той каза още, че партията не е за напускане на Европейския съюз и НАТО, а за „политически гръбнак и достойнство“.
Василев коментира и международната обстановка, като заяви, че в света все повече се налага силата на държавите. По повод действията на американския президент Доналд Тръмп той каза: „Вие разбирате, че в света в момента вилнее правото на силата, а не силата на правото“.
Манов очаква отражение върху цените
В разговора участва и кандидатът за вицепрезидент Красимир Манов, чиято професионална експертиза е в областта на енергетиката. Той заяви, че евентуалните договорености между САЩ и Русия за доставки на руски дизел могат да окажат натиск върху цените на световните пазари.
„При всички случаи първо ще го усетят в Съединените щати, защото там цените са много високи. Но това са реалностите на световната геополитика“, каза Манов.
Василев определи Росен Плевнелиев като президента, който най-малко го е удовлетворявал като поведение и експертиза. Той коментира и управлението на Румен Радев, като заяви, че Радев е натрупал значителна обществена подкрепа, но според него впоследствие не е изпълнил очакванията на част от подкрепилите го граждани.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Европеец
19:20 11.10.2026
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6 Да ви го...
19:21 11.10.2026
7 Не иска ли
19:22 11.10.2026
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10 Изпаднал
Коментиран от #25
19:23 11.10.2026
11 Лукоил на българите!
Това е истинското решение на проблема с продажбата на Лукоил Нефтохим Бургас, заедно с мрежата от бензиностанции и складовете за гориво.
Всичко останало е срещу България.
Проблемът е, че ЕС е забранил на България да търгува с Русия.
Вратичката е, че Лукол Нефтохим Бургас, заедно с мрежата от бензиностанции и складове за гориво, са собственост на дущерната фирма на Лукоил - Литаско, - която има регистрации в Швейцария и в България.
Значи, може, но трябва Румен Радев да бъде държавник, а не слуга на САЩ.
Коментиран от #27
19:23 11.10.2026
12 Пламен
Коментиран от #14
19:24 11.10.2026
13 Мяра
19:24 11.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Горски
19:30 11.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Иван Костов
19:35 11.10.2026
18 Жалък напън
19:36 11.10.2026
19 Мицин
19:37 11.10.2026
20 Айде бе,
19:41 11.10.2026
21 оня с коня
Коментиран от #29
19:41 11.10.2026
22 Радо
19:41 11.10.2026
23 Костов
19:50 11.10.2026
24 Чукча писател
Много хора помнят Нетозавода, каква партийна каса беше от създаването си, до приватизацията му. Просто си купете обратно Оргахим Русе ... примерно.
20:02 11.10.2026
25 Те пък тези в парламента ...
До коментар #10 от "Изпаднал":щото стават за ментори... по ментърджийство...
20:19 11.10.2026
26 Да бе поредният руски лизач
20:24 11.10.2026
27 Държавата като го купи
До коментар #11 от "Лукоил на българите!":ще стане, като ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 , назначени некадърници по няколко на позиция и горивото 4 € за литър!
20:28 11.10.2026
28 И тоя е кандидат, боже Господи
20:44 11.10.2026
29 Ами, ходете вие с коня
До коментар #21 от "оня с коня":в опозиция в НС и прокарвайте закони...да ви видим как се прави.
20:49 11.10.2026