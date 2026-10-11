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Радостин Василев иска държавата да купи „Лукойл“
  Тема: Избори

Радостин Василев иска държавата да купи „Лукойл“

11 Октомври, 2026 19:16 679 29

  • радостин василев-
  • лукойл-
  • руски петрол-
  • руски газ-
  • президентски избори

Кандидатът за президент от МЕЧ призова за преговори в ЕС за връщане на руския петрол и газ на европейския пазар

Радостин Василев иска държавата да купи „Лукойл“ - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за президент от партия МЕЧ Радостин Василев заяви, че България трябва да придобие рафинерията „Лукойл“, като уточни, че става дума за покупка, а не за национализация. Според него държавата разполага с необходимия ресурс, но той се разпределя неправилно.

„България трябва да придобие рафинерията „Лукойл“, тя да стане българска“, каза Василев в предаването „120 минути“ по bTV.

Василев призова за връщане на руския петрол и газ

Кандидатът на МЕЧ заяви, че партията не подкрепя антируски мерки, когато те нанасят пряк икономически удар върху България. Той призова за разговори в Европейския съюз относно дерогация и разрешаване на търговията с руски петрол и газ в Европа.

„Трябва да разговаряме в Европейския съюз за дерогация и разрешаване на търговия с руски петрол за цяла Европа. Руски газ за цяла Европа. Да се върнем, както си беше преди началото на войната“, заяви Радостин Василев.

По думите му подобен подход би се отразил благоприятно на цените и на българските граждани. Василев отхвърли тезата, че тази позиция противоречи на европейската солидарност, и попита дали България трябва да понася по-големи загуби в защита на чужди интереси.

Той посочи, че според него ресурс за покупката на рафинерията има, но се насочва към други разходи. „Милиард и половина имат за администрацията, за кафета и за коли, нямат, за да придобият рафинерията“, каза кандидатът за президент.

Критики към санкциите и политиката на ЕС

Василев заяви, че Европа трябва да преразгледа санкциите срещу Русия и да защитава по-решително собствените си икономически интереси. Той критикува политиките за санкции, дерогации и зеления преход, които според него са нанесли щети на българската икономика.

Кандидатът на МЕЧ призова европейските лидери да търсят дипломатическо решение на войната в Украйна, вместо да насърчават продължаването на конфликта. Той каза още, че партията не е за напускане на Европейския съюз и НАТО, а за „политически гръбнак и достойнство“.

Василев коментира и международната обстановка, като заяви, че в света все повече се налага силата на държавите. По повод действията на американския президент Доналд Тръмп той каза: „Вие разбирате, че в света в момента вилнее правото на силата, а не силата на правото“.

Манов очаква отражение върху цените

В разговора участва и кандидатът за вицепрезидент Красимир Манов, чиято професионална експертиза е в областта на енергетиката. Той заяви, че евентуалните договорености между САЩ и Русия за доставки на руски дизел могат да окажат натиск върху цените на световните пазари.

„При всички случаи първо ще го усетят в Съединените щати, защото там цените са много високи. Но това са реалностите на световната геополитика“, каза Манов.

Василев определи Росен Плевнелиев като президента, който най-малко го е удовлетворявал като поведение и експертиза. Той коментира и управлението на Румен Радев, като заяви, че Радев е натрупал значителна обществена подкрепа, но според него впоследствие не е изпълнил очакванията на част от подкрепилите го граждани.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Европеец

    17 0 Отговор
    Това е добре,но защо е продадохме..... Въпроса ми е риторичен.... По същия начин може да попитам и защо нарязах ме нови съвременни самолети , а сега да купуваме..... Въобще 37 години в бг територията няма държава и държавници....

    19:20 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да ви го...

    2 3 Отговор
    Радостин фъфли

    19:21 11.10.2026

  • 7 Не иска ли

    2 3 Отговор
    той да го купи?

    19:22 11.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Изпаднал

    3 4 Отговор
    от парламента ,голям ментор!?

    Коментиран от #25

    19:23 11.10.2026

  • 11 Лукоил на българите!

    10 3 Отговор
    „България трябва да придобие рафинерията „Лукойл“, тя да стане българска“.

    Това е истинското решение на проблема с продажбата на Лукоил Нефтохим Бургас, заедно с мрежата от бензиностанции и складовете за гориво.

    Всичко останало е срещу България.

    Проблемът е, че ЕС е забранил на България да търгува с Русия.

    Вратичката е, че Лукол Нефтохим Бургас, заедно с мрежата от бензиностанции и складове за гориво, са собственост на дущерната фирма на Лукоил - Литаско, - която има регистрации в Швейцария и в България.

    Значи, може, но трябва Румен Радев да бъде държавник, а не слуга на САЩ.

    Коментиран от #27

    19:23 11.10.2026

  • 12 Пламен

    10 3 Отговор
    И държавата като купи Лукойл ще се назначат наши и ваши тъпи директори с високи заплати и с малоумна политика и безмислени решения.Ще се краде на поразия и ще го фалират така както направиха с цялата държава.После вместо да бъдат публично обесени те ще живеят в разкош без съд и присъда.Костов е пример а за тези след него няма нужда да се коментира

    Коментиран от #14

    19:24 11.10.2026

  • 13 Мяра

    4 4 Отговор
    Мина ли 1%,големия политик,флашков!

    19:24 11.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Горски

    8 2 Отговор
    Може пък да е за добре бе,все пак руския петрол е близо,зависи само държавата ни как ще реагира със регулаторните си механизми,оф забравих, че нямаме държава и се размечтах, нефтохима енергото и бтк трябваше да са държавни предприятия но един тъмен даде нафтата, евтино. За национализация но момента беше изтърван. Особения представител какво точно управлява? Американците не работят с малка надценка,а и нищо не можем да им кажем.Ще мълчим и ще плащаме 5лв за литър.Сещам се за американските тецове. Аз само да питам ,от кого беше построена рафинерията ,най голямата на балканите ,и някой може ли да ни обясни защо имаме 70 милиарда евра външен дълг? Няма да е добре за България. За САЩ ще е добре, защото ако американците купят Нефтохим, руския петрол ще текне на секундата. Това нали е ясно на всички? Но досега нищо американско не е било добро за България, няма и да бъде.

    19:30 11.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Иван Костов

    6 1 Отговор
    Късно е либе за китка , Лукойл аз го продадох и мача е свирен.

    19:35 11.10.2026

  • 18 Жалък напън

    4 5 Отговор
    за изборна субсидия!Какво падение!

    19:36 11.10.2026

  • 19 Мицин

    3 2 Отговор
    Радо ,купете го с вицето ,с пари от закуски!

    19:37 11.10.2026

  • 20 Айде бе,

    2 3 Отговор
    Ние сме за! Василев да вади парите и да купува, никой няма да му попречи. Само да не си мисли, че може да го прави с нашите пари.

    19:41 11.10.2026

  • 21 оня с коня

    0 4 Отговор
    И са каже Радостин:Когано партията ме бе в НС беше ли прието поне 1 Предложение за Закон?Сега вече е Аут,но продължава да дава непоискан Акъл.Всъщност с Политическата му Кариера-Еднодневка е свършено,ще се явява до Изборите периодично с Парите които Държавата отпуска на Регистриралите се Мераклии за Президент/20 000 евро/ за да плащат за медиини изяви.

    Коментиран от #29

    19:41 11.10.2026

  • 22 Радо

    0 0 Отговор
    На 7 годинки,помня протестите...

    19:41 11.10.2026

  • 23 Костов

    4 2 Отговор
    Егати тъпите коментари.

    19:50 11.10.2026

  • 24 Чукча писател

    2 2 Отговор
    Това е рафинерия, а не ковачница за мечове, бе Радостине!
    Много хора помнят Нетозавода, каква партийна каса беше от създаването си, до приватизацията му. Просто си купете обратно Оргахим Русе ... примерно.

    20:02 11.10.2026

  • 25 Те пък тези в парламента ...

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Изпаднал":

    щото стават за ментори... по ментърджийство...

    20:19 11.10.2026

  • 26 Да бе поредният руски лизач

    0 1 Отговор
    подарихте на руските окупатори сега да им давате луди пари !

    20:24 11.10.2026

  • 27 Държавата като го купи

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Лукоил на българите!":

    ще стане, като ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 , назначени некадърници по няколко на позиция и горивото 4 € за литър!

    20:28 11.10.2026

  • 28 И тоя е кандидат, боже Господи

    0 0 Отговор
    Това плевенско келеме не иска ли нещо друго ?

    20:44 11.10.2026

  • 29 Ами, ходете вие с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    в опозиция в НС и прокарвайте закони...да ви видим как се прави.

    20:49 11.10.2026

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