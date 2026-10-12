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Пътната обстановка: нов режим на „Топли дол“ и трафик към Турция
  Тема: Трафик

Пътната обстановка: нов режим на „Топли дол“ и трафик към Турция

12 Октомври, 2026 06:02 579 0

  • пътна обстановка-
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Движението през тунела на АМ „Хемус“ е двупосочно в тръбата за Варна, а на „Капитан Андреево“ има интензивен товарен трафик. Пожарната отчита 157 пожара за денонощие

Пътната обстановка: нов режим на „Топли дол“ и трафик към Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нова организация на движението е въведена през тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“. Всички превозни средства преминават двупосочно през тръбата за Варна, докато продължава основният ремонт на тръбата за София. Скоростта е ограничена до 50 км/ч, а аварийната лента не се използва за движение.

Агенция „Пътна инфраструктура“ посочва, че няма обходен маршрут около тунела. „Шофьорите да предвидят повече време за пътуване и да спазват въведените ограничения“, предупреждава АПИ. Очаква се около 18 декември движението временно да бъде възстановено и в двете тръби, а след около 11 януари 2027 г. ограничението в тръбата за София да бъде въведено отново. Крайният срок за ремонта е април 2027 г.

Ограничения и ремонти по основните пътища

Сред действащите ограничения по автомагистралите е това по „Тракия“ между 218-и и 229-и километър в посока Бургас, където скоростта е ограничена до 100 км/ч заради извършено превантивно поддържане и временна маркировка. По „Хемус“ между 1-и и 8-и километър в посока Варна движението е с повишено внимание и ограничение до 90 км/ч, а превозните средства над 12 тона се движат само в аварийната лента.

Продължават ремонтни дейности и по третокласната мрежа. По път III-539 между Средец и Русокастро движението е с ограничение до 50 км/ч извън населените места и до 40 км/ч в населените места. По път III-868 между Рудозем и Смолян движението се пропуска поетапно в една лента, а по път III-863 между Соколовци, Момчиловци и Славейно се извършва двупосочно в една лента.

Границите и фериботите по Дунав

Главна дирекция „Гранична полиция“ отчита нормален трафик на пунктовете с Румъния, Гърция, Сърбия и Република Северна Македония. Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич остават преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Най-същественото натоварване е на изход за товарни автомобили през ГКПП „Капитан Андреево“. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Автобуси и товарни автомобили преминават през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“.

Данни от КАТ, пожарната и планинските служби

По данни на МВР на 8 октомври са регистрирани 18 пътнотранспортни произшествия с ранени и загинали. Петима души са загинали, а 24 са ранени. От началото на октомври тежките катастрофи са 175, жертвите са 17, а ранените – 217. От началото на годината са отчетени 5340 такива произшествия, 386 загинали и 6618 ранени.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщава за 197 сигнала за произшествия за едно денонощие. Ликвидирани са 157 пожара, 16 от тях с преки материални щети. Един човек е пострадал, а пожарните екипи са извършили 30 спасителни дейности и помощни операции, включително четири при катастрофи.

В планините се очакват променлива облачност, следобедни валежи и гръмотевични бури. Високите части може да бъдат по-ветровити, а времето да се влошава по-бързо. Последните регионални наблюдения на Планинската спасителна служба са от 1 октомври, без нова публикувана информация за лавинна обстановка.


София / България
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