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София събира форум за сигурността на Европа и Черно море
  Тема: Трафик

София събира форум за сигурността на Европа и Черно море

12 Октомври, 2026 06:14, обновена 12 Октомври, 2026 06:16 560 14

  • софия-
  • европейска сигурност-
  • черноморски регион-
  • международна конференция-
  • европейска отбрана

Международната конференция ще обсъди европейската отбрана, регионалната стабилност и икономическата устойчивост

София събира форум за сигурността на Европа и Черно море - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

София е домакин на международна конференция, посветена на сигурността на Европа и стратегическата роля на Черноморския регион. Форумът събира представители на дипломатическите среди, европейските институции, отбранителния сектор, науката и бизнеса.

Конференцията ще бъде открита от президента Илияна Йотова. В нея ще участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

В рамките на форума ще бъдат обсъдени предизвикателствата пред европейската отбрана, регионалната стабилност и икономическата устойчивост. Дискусиите се провеждат на фона на продължаващи международни конфликти и засилено геополитическо напрежение.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АГАТ а Кристи

    6 0 Отговор
    Ядене и пиене на корем, потупване по раменете, вълците ще се преродят в агнета и по живо, по здраво

    06:25 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Евгени от Алфапласт

    6 0 Отговор
    Да събира! Има нужда от форуми! И въобще от всякакви безсмислени упражнения с цел замазване на очите, докато се краде и пробутват тихомълком закончета, алинейки, параграфи...

    06:27 12.10.2026

  • 6 ЦК на БКП

    1 3 Отговор
    Не напразно се провежда тук, защото българските комунисти са най-миролюбивата комунисти и до един подкрепят бутоксовото НЕДО.разумение, което за седмица време 2 пъти щеше да забие руското знаме в съседна столица 🤣

    06:32 12.10.2026

  • 7 Биско Чекмеджето

    4 0 Отговор
    И от кога София я на Черно море?

    06:33 12.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 честно казано

    4 0 Отговор
    Безсмислено харчене на пари.
    Плаща БАН.

    07:00 12.10.2026

  • 13 Търсят

    3 0 Отговор
    някой да им вади горещите картофи с голи ръце , че и да плаща .

    07:02 12.10.2026

  • 14 Национална сигурност

    4 0 Отговор
    В софето сте прецакани яко в това отношение.

    07:05 12.10.2026

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