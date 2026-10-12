София събира форум за сигурността на Европа и Черно море

София е домакин на международна конференция, посветена на сигурността на Европа и стратегическата роля на Черноморския регион. Форумът събира представители на дипломатическите среди, европейските институции, отбранителния сектор, науката и бизнеса.

Конференцията ще бъде открита от президента Илияна Йотова. В нея ще участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

В рамките на форума ще бъдат обсъдени предизвикателствата пред европейската отбрана, регионалната стабилност и икономическата устойчивост. Дискусиите се провеждат на фона на продължаващи международни конфликти и засилено геополитическо напрежение.

Източници: bntnews.bg