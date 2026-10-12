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Донев: Финализираме бюджетните законопроекти

Донев: Финализираме бюджетните законопроекти

12 Октомври, 2026 12:52 363 8

  • гълъб донев-
  • законопроект-
  • бюджет

Донев увери, че проектите за данъчни закони, държавния бюджет и бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и държавното обществено осигуряване ще бъдат разгледани от тристранния съвет. Преди това ще се проведат и неформални срещи със социалните партньори

Донев: Финализираме бюджетните законопроекти - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството работи усилено по финализирането на бюджетните законопроекти, а пакетът от данъчни промени се очаква да бъде обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) следващата седмица. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на съвета.

Още тази седмица предстои заседание на комисията по бюджетна политика към НСТС, на което социалните партньори ще могат да обсъдят подробно предложенията.

Донев увери, че проектите за данъчни закони, държавния бюджет и бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и държавното обществено осигуряване ще бъдат разгледани от тристранния съвет. Преди това ще се проведат и неформални срещи със социалните партньори.

Вицепремиерът съобщи, че КНСБ е поискала извънредно заседание, посветено на подготовката на Бюджет 2027, промените в данъчното законодателство, политиката по доходите и средствата за възнаграждения в бюджетната сфера. Синдикатът настоява да бъдат обсъдени и подготвените структурни и организационни промени в държавната администрация и публичния сектор.

В дневния ред на днешното заседание са включени проекти на Министерството на труда и социалната политика, които не са получили единодушна подкрепа в постоянните комисии към НСТС, уточни Донев.

Постъпило е и искане от председателя на парламентарната Комисия по труда, демографската и социалната политика за становище на тристранния съвет по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 1 Отговор
    Какво разбира този канцеларски гълъб от държавни бюджети ?

    12:54 12.10.2026

  • 2 Съвсем скоро

    3 0 Отговор
    ще финализирате...

    12:55 12.10.2026

  • 3 Да тъ...

    4 0 Отговор
    У Гугутката

    12:57 12.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Имаме финансов министър който не прави разлика между домашна качествена ракия и фалшива ракия цар Киро която убива хора.

    Коментиран от #8

    12:59 12.10.2026

  • 5 Весело

    1 0 Отговор
    Нашата Рублоландия ще си има държавен бюджет 2027, но чак след каго приключат презисентските избори.

    13:01 12.10.2026

  • 6 Надграждане

    0 0 Отговор
    ЗКПЧ от БНА в годините на НРБ. Завършва магистратура, финанси при РБ. Професионален икономически опит - касиер на етажната собственост на входа в продължение на 2 години.

    13:02 12.10.2026

  • 7 Преди години Ванга предрече

    2 0 Отговор
    "гълъб ке долети и ке нацвъка България"..

    13:04 12.10.2026

  • 8 Весело

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    По страшното е, че мин фин не прави разлика между 3% и 10% дефицит. Просто военен, не са го учили да мисли, цял живот са го учили да изпълнява заповеди и постоянно друг да му казва какво да прави

    13:05 12.10.2026

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