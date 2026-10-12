Донев: Финализираме бюджетните законопроекти

Правителството работи усилено по финализирането на бюджетните законопроекти, а пакетът от данъчни промени се очаква да бъде обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) следващата седмица. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на съвета.

Още тази седмица предстои заседание на комисията по бюджетна политика към НСТС, на което социалните партньори ще могат да обсъдят подробно предложенията.

Донев увери, че проектите за данъчни закони, държавния бюджет и бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и държавното обществено осигуряване ще бъдат разгледани от тристранния съвет. Преди това ще се проведат и неформални срещи със социалните партньори.

Вицепремиерът съобщи, че КНСБ е поискала извънредно заседание, посветено на подготовката на Бюджет 2027, промените в данъчното законодателство, политиката по доходите и средствата за възнаграждения в бюджетната сфера. Синдикатът настоява да бъдат обсъдени и подготвените структурни и организационни промени в държавната администрация и публичния сектор.

В дневния ред на днешното заседание са включени проекти на Министерството на труда и социалната политика, които не са получили единодушна подкрепа в постоянните комисии към НСТС, уточни Донев.

Постъпило е и искане от председателя на парламентарната Комисия по труда, демографската и социалната политика за становище на тристранния съвет по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда.