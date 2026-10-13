Времето днес, прогноза за вторник, 13 октомври: Рязко застудяване и проливни дъждове

Студено време, значителни валежи и гръмотевични бури се очакват в различни райони на страната във вторник, 13 октомври. За осем области е обявен оранжев код за опасни метеорологични явления, а преминаването на студен атмосферен фронт ще доведе до осезаема промяна на времето.

След необичайно топлото начало на октомври България навлиза в период на типично есенно време. Валежите, започнали в западните райони, ще обхванат и други части на страната, като на места се очакват интензивни дъждове и гръмотевични бури.

Оранжев код за опасно време в осем области

За вторник оранжев код е обявен за областите Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолян.

Прогнозата е за значителни количества валежи – между 35 и 65 литра на квадратен метър за 24 часа. Възможни са и краткотрайни порои с количества над 30 литра на квадратен метър в рамките на шест часа.

Интензивните валежи могат да създадат затруднения по пътищата, да доведат до локални наводнения и да влошат условията за пътуване. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание, особено в районите с очаквани поройни дъждове.

Съществено застудяване в страната

Студеният атмосферен фронт ще донесе осезаемо понижение на температурите. Времето ще бъде значително по-хладно в сравнение с топлите дни в началото на месеца.

В София максималната температура се очаква да бъде около 12 градуса, в Пловдив – около 17 градуса, във Варна – около 18 градуса, а в Бургас – около 19 градуса.

Облачността ще бъде значителна, а валежите ще определят времето в много райони на страната. Вятърът също ще допринася за усещането за студ, особено в източните части на България.

Какво време ни очаква по Черноморието?

По Черноморието вторник ще премине под знака на облачното и дъждовно време. В областите Варна и Бургас има предупреждение за опасни валежи, като на места количествата могат да бъдат значителни.

Максималните температури ще достигат около 18 градуса във Варна и 19 градуса в Бургас. При интензивни валежи са възможни затруднения в движението и временно влошаване на видимостта.

Какво да очакваме през следващите дни?

Студеното и дъждовно време е част от промяната в атмосферната обстановка след топлото начало на октомври. Според синоптичните прогнози периодът на по-ниски температури и валежи може да продължи и през следващите дни.