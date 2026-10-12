София е най-добрата европейска дестинация за кратко градско пътуване през 2027 г.

София оглави класацията Best City Break in Europe 2027 (най-добра европейска дестинация за кратки градски пътувания) на European Best Destinations. Първото място поставя българската столица във фокуса на международна туристическа кампания и дава допълнителна възможност градът да достигне до нови посетители.
В продължение на 33 дни 11 614 души участваха в гласуването за 64 европейски дестинации – 20 столици и 44 други града, подбрани от независими туристически журналисти. Всеки участник можеше да подкрепи до три дестинации, а София зае първото място в крайното класиране.
София съчетава културно и историческо наследство, разнообразен културен календар, местна гастрономия и оживен градски живот с непосредствен достъп до природата. Античното наследство на Сердика, храм-паметникът „Св. Александър Невски“, музеите и галериите разкриват различни страни на града, а Боянската църква – част от световното наследство на ЮНЕСКО – и близостта на Витоша допълват възможностите за преживявания в рамките на едно кратко пътуване.
„Гордеем се, че толкова много хора избраха София. Амбицията ни е да посрещаме все повече посетители и да им даваме причини да се връщат. Това признание е възможност да покажем града си пред още по-широка международна аудитория и да надграждаме интереса към всичко, което София предлага“, коментира кметът на София Васил Терзиев.
През следващите 12 месеца European Best Destinations ще представя София като водеща дестинация за кратки градски пътувания пред международна аудитория, включително чрез партньорски медии като Forbes International. Кампанията създава възможност столицата да достигне до хора, които търсят нови европейски дестинации, и да привлече интерес към местния бизнес, културните събития и туристическите услуги.
Столична община работи за развитието на София като привлекателен европейски град – чрез подобряване на градската среда, подкрепа за културния живот и популяризиране на столицата пред международна публика. Международното признание дава допълнителна видимост на тази работа и възможност да се надгради представянето на София като дестинация. Следващата стъпка е нарасналият интерес към града да се превръща в устойчив туристически поток и повече възможности за местния бизнес и културния сектор.
European Best Destinations популяризира европейски дестинации от 2009 г. насам и работи с над 500 туристически дестинации и международни медии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Къ се е охилил тариката...
13:09 12.10.2026
2 Вентура
Коментиран от #3, #11, #28, #29, #35
13:10 12.10.2026
3 Няма шанс
До коментар #2 от "Вентура":Егати ставането
ако имама възможност няма да припарвам
а пък за обитателите й....
13:11 12.10.2026
4 Люлин
13:11 12.10.2026
5 Да........
Коментиран от #17
13:12 12.10.2026
6 Европеец
13:12 12.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тик-Ток
13:13 12.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Георги
13:13 12.10.2026
11 Тик-Ток
До коментар #2 от "Вентура":В София може да живеят само плъхове ,това е микс между гетата на Карачи и биндовилите на Рио
13:15 12.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 вижда се
13:17 12.10.2026
15 това
13:19 12.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Трябва Да Я Направят !
До коментар #5 от "Да........":Музей !
На Боклука !
13:22 12.10.2026
18 Стойко
Коментиран от #22
13:22 12.10.2026
19 Трол
13:23 12.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Анонимен
До коментар #18 от "Стойко":Не бяхме го забелязали!
13:30 12.10.2026
23 Терзиев е позор
Коментиран от #26
13:30 12.10.2026
24 БРАВО!!!
13:33 12.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тик-Ток
До коментар #23 от "Терзиев е позор":И не забравяйте,този негодник го сложиха за кмет със измама на изборите
13:34 12.10.2026
27 ШЕФА
13:34 12.10.2026
28 Софиянец
До коментар #2 от "Вентура":Най-доброто място е Неофит Рилски до най-големия Исторически парк в света до Варна
13:35 12.10.2026
29 Да да
До коментар #2 от "Вентура":Със сигурност става за селяните.
Коментиран от #33
13:35 12.10.2026
30 ЛЕКА ГРЕШКА
13:37 12.10.2026
31 Оня с коня
13:38 12.10.2026
32 ЦСКА Москва
Коментиран от #36
13:38 12.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 БИВШИЯ ЕМИГРАНТ ОТ СЕЛО В СОФИЯ И ОБРАТН
13:46 12.10.2026
35 Хахахаха
До коментар #2 от "Вентура":И в София е така, като останалата част от територията. Какъвто народа, такава и държавата.
13:54 12.10.2026
36 Ку-ку
До коментар #32 от "ЦСКА Москва":Така е, но "вие" си го избрахте, а за Фандъкова казвахте, че е зле.. 😭🤣
13:55 12.10.2026