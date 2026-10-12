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София е най-добрата европейска дестинация за кратко градско пътуване през 2027 г.

София е най-добрата европейска дестинация за кратко градско пътуване през 2027 г.

12 Октомври, 2026 13:06 624 36

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  • софия-
  • дестинация

Българската столица зае първо място в класацията на European Best Destinations след гласуване с участието на 11 614 души и ще бъде популяризирана пред международна туристическа аудитория през следващите 12 месеца

София е най-добрата европейска дестинация за кратко градско пътуване през 2027 г. - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

София оглави класацията Best City Break in Europe 2027 (най-добра европейска дестинация за кратки градски пътувания) на European Best Destinations. Първото място поставя българската столица във фокуса на международна туристическа кампания и дава допълнителна възможност градът да достигне до нови посетители.

В продължение на 33 дни 11 614 души участваха в гласуването за 64 европейски дестинации – 20 столици и 44 други града, подбрани от независими туристически журналисти. Всеки участник можеше да подкрепи до три дестинации, а София зае първото място в крайното класиране.

София съчетава културно и историческо наследство, разнообразен културен календар, местна гастрономия и оживен градски живот с непосредствен достъп до природата. Античното наследство на Сердика, храм-паметникът „Св. Александър Невски“, музеите и галериите разкриват различни страни на града, а Боянската църква – част от световното наследство на ЮНЕСКО – и близостта на Витоша допълват възможностите за преживявания в рамките на едно кратко пътуване.

„Гордеем се, че толкова много хора избраха София. Амбицията ни е да посрещаме все повече посетители и да им даваме причини да се връщат. Това признание е възможност да покажем града си пред още по-широка международна аудитория и да надграждаме интереса към всичко, което София предлага“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

През следващите 12 месеца European Best Destinations ще представя София като водеща дестинация за кратки градски пътувания пред международна аудитория, включително чрез партньорски медии като Forbes International. Кампанията създава възможност столицата да достигне до хора, които търсят нови европейски дестинации, и да привлече интерес към местния бизнес, културните събития и туристическите услуги.

Столична община работи за развитието на София като привлекателен европейски град – чрез подобряване на градската среда, подкрепа за културния живот и популяризиране на столицата пред международна публика. Международното признание дава допълнителна видимост на тази работа и възможност да се надгради представянето на София като дестинация. Следващата стъпка е нарасналият интерес към града да се превръща в устойчив туристически поток и повече възможности за местния бизнес и културния сектор.

European Best Destinations популяризира европейски дестинации от 2009 г. насам и работи с над 500 туристически дестинации и международни медии.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    15 1 Отговор
    Спешъл сийсайд, с маршрутка София-Петрохан, ама на обратно не е сигурно...
    Къ се е охилил тариката...

    13:09 12.10.2026

  • 2 Вентура

    1 13 Отговор
    София е единственото място в територията което става още за живот, работа и почивка. Навсякъде по територията е пълна скръб.

    Коментиран от #3, #11, #28, #29, #35

    13:10 12.10.2026

  • 3 Няма шанс

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вентура":

    Егати ставането
    ако имама възможност няма да припарвам
    а пък за обитателите й....

    13:11 12.10.2026

  • 4 Люлин

    13 3 Отговор
    Никой нормален човек не би посетил София, освен ако няма основателна причина!

    13:11 12.10.2026

  • 5 Да........

    4 0 Отговор
    А боклука, кога?

    Коментиран от #17

    13:12 12.10.2026

  • 6 Европеец

    9 0 Отговор
    София ли ...... Ха-ха-ха....

    13:12 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тик-Ток

    10 1 Отговор
    Много правилно е София в тая класация , веднъж като се стъпи в тая кочина и всеки гледа да избяга с 200 от тая септична яма,особенно на централна гара която прилича на декорите от филма Апокалипсис

    13:13 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Георги

    6 1 Отговор
    "за кратко" защото после миризмата от отпадъците започва да люти на очите и туриста разбира, че не е попаднал между две почиствания, а това е нормалното състояние на контейнерите.

    13:13 12.10.2026

  • 11 Тик-Ток

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вентура":

    В София може да живеят само плъхове ,това е микс между гетата на Карачи и биндовилите на Рио

    13:15 12.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 вижда се

    8 0 Отговор
    Даа, така е !! Още като слязат от самолета и видят летището си хващат обратният полет !!

    13:17 12.10.2026

  • 15 това

    8 0 Отговор
    някакъв виц ли е?

    13:19 12.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Трябва Да Я Направят !

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да........":

    Музей !

    На Боклука !

    13:22 12.10.2026

  • 18 Стойко

    8 0 Отговор
    Не знам, кое е по-тъпо - заглавието или петроханеца на снимката 😂

    Коментиран от #22

    13:22 12.10.2026

  • 19 Трол

    5 0 Отговор
    Пътуването е кратко, защото всеки гледа да си тръгне възможно най-бързо.

    13:23 12.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Стойко":

    Не бяхме го забелязали!

    13:30 12.10.2026

  • 23 Терзиев е позор

    4 0 Отговор
    Изобщо не го свързвайте със София....

    Коментиран от #26

    13:30 12.10.2026

  • 24 БРАВО!!!

    1 1 Отговор
    Само не ми е ясно какво общо има с това кмета, който очевидно е най-слабия, който София е имала през годините.

    13:33 12.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тик-Ток

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Терзиев е позор":

    И не забравяйте,този негодник го сложиха за кмет със измама на изборите

    13:34 12.10.2026

  • 27 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Наградата трябва да е за най мръсна,мизерна и скъпа столица в Европа,и да Васко я заслужава,защото по некадърност и корупция надмина и Софиянски и Фандъкова.

    13:34 12.10.2026

  • 28 Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вентура":

    Най-доброто място е Неофит Рилски до най-големия Исторически парк в света до Варна

    13:35 12.10.2026

  • 29 Да да

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вентура":

    Със сигурност става за селяните.

    Коментиран от #33

    13:35 12.10.2026

  • 30 ЛЕКА ГРЕШКА

    0 0 Отговор
    ИСКАЛ ДА КАЖЕ ОТПЪТУВАНЕ ОТ СОФИЯ НАПУСКАНЕ БЯГАНЕ ОТ ТАМ

    13:37 12.10.2026

  • 31 Оня с коня

    2 0 Отговор
    Аз си язда коня из цяла София, като се прибера на село, той започва да ме язди.

    13:38 12.10.2026

  • 32 ЦСКА Москва

    3 0 Отговор
    Туриста идва,вижда мизерията,напива се и бега с 200 с еднопосочен билет.Браво васко ти си горд носител на наградата за мръсотия,разруха,кражби,дупки и тн.няма да ми стигне полето да изброявам.

    Коментиран от #36

    13:38 12.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 БИВШИЯ ЕМИГРАНТ ОТ СЕЛО В СОФИЯ И ОБРАТН

    1 0 Отговор
    ПРЕДИ 20,30 год. СОФФИЯ СИ БЕШЕ ОК ОК СЕГА СА Я ПРЕВЪРНАЛИ ТИЯ НЕНОРМАЛНИ КРАДЦИ ДАЛАВЕРАДЖИЙ ОБШИНСРИ НА НЯКАКЪВ СТУДЕН ИСКУСТВЕН ПОРОЧЕН ГРАД С КОФТИ НОВОСТИ. Настина не е за предпочитане да се остава много там.

    13:46 12.10.2026

  • 35 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вентура":

    И в София е така, като останалата част от територията. Какъвто народа, такава и държавата.

    13:54 12.10.2026

  • 36 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "ЦСКА Москва":

    Така е, но "вие" си го избрахте, а за Фандъкова казвахте, че е зле.. 😭🤣

    13:55 12.10.2026

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