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Шофьорка блъсна 12-годишно дете и избяга

Шофьорка блъсна 12-годишно дете и избяга

12 Октомври, 2026 14:16 741 7

  • блъснато дете-
  • русе

По първоначални данни лек автомобил „Пежо 307“, управляван от жената, ударил момчето, докато пресичало пътното платно

Шофьорка блъсна 12-годишно дете и избяга - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

46-годишна жена, блъснала 12-годишен пешеходец в Русе и напуснала местопроизшествието, е установена от служители на сектор „Пътна полиция“, съобщиха от ОДМВР – Русе.

Инцидентът е станал на 9 октомври около 17:09 часа на ул. „Чипровци“. По първоначални данни лек автомобил „Пежо 307“, управляван от жената, ударил момчето, докато пресичало пътното платно. След сблъсъка детето паднало на пътя, а след това се върнало на тротоара.

Водачката не останала на мястото на произшествието и не уведомила компетентните органи. След подадено заявление от майката на детето автомобилът и шофьорката били установени от полицията.

Пешеходецът е леко ранен. Произшествието е обработено по административен ред, като вината е вменена на водачката заради недостатъчна предпазливост към пешеходците, особено към децата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Луд

    1 0 Отговор
    И сега какви са наказанията за избягал от ПТП,,.Ако закони няма ,Защо се чудите за убийство да е от 3 до 10год.Законотворците да им спрът заплатите до края на мандата.

    Коментиран от #5, #6

    14:36 12.10.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    В Сливенския, а краставиците - на ситни парчета, че на тая възраст жените са в апогея си

    14:38 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Прогресивни съветски шарлатани !

    0 0 Отговор
    Забелязвате ли как зачестиха престъпленията от както шумкарите дойдоха отново на власт ?
    Хората са изнервени, нямат пари за елементарни неща, виждат как ги ограбват, докато нагли комунета им обясняват как работели за хората, а "хората" са около 200 съветски фамилии, които ограбват българския народ над 80 г.

    14:52 12.10.2026

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