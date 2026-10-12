КЗП проверява бензиностанции, магазини и банки, при някои продукти надценките стигат до 141%

В момента са в ход три мащабни проверки на КЗП, каза председателят на Комисията Мая Манолова пред журналисти.
"На бензиностанциите за повишените цени на горивата, на търговските вериги за цените и на банките за банковите такси", обясни Манолова.
Тя показа данни за повишаването на цените на две основни групи хранителни продукти - млечни продукти и плодове и зеленчуци за периода август-октомври стигат до 17%. По думите ѝ КЗП ще изискат информация за това какви са факторите, които са обосновали това увеличение, в противен случай ще бъдат налагани санкции, предвидени в Закона за защита на потребителите.
Директорът на Главна дирекция „Контрол на пазара“ към КЗП Игнат Арсенов каза, че при някои увеличени продукти увеличението на основната цена не оправдава увеличението на самата продажна цена. При краставиците доставната цена е намаляла с 14%, а продажната е увеличена.
Манолова цитира данни на самите вериги, според които при някои продукти надценките стигат до 141%. "Смятам, че надценки от 99% до 141% са безочливи, те са несправедливи и нахални по отношение на българските потребители", каза тя.
"Този разлом между доставна и продажна цена буквално съсипва българските домакинства. При едно пазаруване в супермаркет бюджетът на едно домакинство е буквално съсипан. Това е изкривен пазар, това е катастрофа за бюджетите на българските домакинства", обясни Манолова.
По думите ѝ веригите са поели ангажимент пред българското правителство с инициативата "Кошница с грижа". "Всички видяхме, че в голяма част от случаите нямаше, а в много от веригите нямаше и кошница", каза тя. КЗП има правомощията да извърши проверки в случаите на съществени отклонения от справедливата стойност. "Нашето настояване е за санкции в случаите на същественото отклонение от справедливата стойност, готови сме със законопроект, който сме представили на народни представители", обясни още тя, като уточни, че всичко това е изключва диалог с търговските вериги.
Следващата седмица предстои среща с бизнесите, срещу които има най-много жалби. По думите ѝ целта ѝ е да има резултати за цените на храните, лекарствата, нелоялните практики при телекомите и банковите такси.
Относно горивата извършените, проверките показват, че в 8% от проверените обекти има необосновано увеличение на цената на пропан-бутан основно. КЗП ще иска обосновка, каза Арсенов. От 1 до 3 цента е увеличението, което по думите му, е необосновано.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 лоза
Коментиран от #4, #5
15:37 12.10.2026
3 Задължителното самотаксуване
15:39 12.10.2026
4 Гост
До коментар #2 от "лоза":И що тогава има по-ниски цени там, където има евро от години?
Явно тука пари има - не съм видял да намалее навалицата в супермаркетите или по пътищата. Обаче то само по това можеш да разбереш, че има пари, щото половината народ данък върху приходи и печалби през живота си не е плащал.
15:44 12.10.2026
5 Европеец
До коментар #2 от "лоза":Ще сглобят веригите , които ще се избият глобите пак от нас..... Тия вериги е крайно време да бъдат изгонени или национализирани..... Друга оправия с Тях няма..... Мунчо няма да го направи това, затова трябва да се гласува за Възраждане или за Меч...
15:44 12.10.2026
6 12345
15:45 12.10.2026
7 ужасТ
15:48 12.10.2026
8 СТИГА
Коментиран от #11
15:48 12.10.2026
9 Всичко
Коментиран от #10
15:48 12.10.2026
10 глупусти
До коментар #9 от "Всичко":Радев обеща да ни оправи. Вече требва да сме оправени. Аз му вервам.
Коментиран от #14
15:51 12.10.2026
11 Европеец
До коментар #8 от "СТИГА":Прав си.... Аман от констатации..... Трябва радикални мерки срещу тия измамници.....
15:52 12.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Радев
До коментар #10 от "глупусти":Още от същото !
15:53 12.10.2026
15 факти
15:54 12.10.2026
16 Дид
16:01 12.10.2026
17 Анонимен
16:03 12.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Горски
16:10 12.10.2026
20 здрасти
16:11 12.10.2026
21 Мънолова
Ама техниката е внос и не може да контролира в чужбина принадената стойност на техниката
16:18 12.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Анонимен
До коментар #22 от "Браво на Мая Манолова":Че по големи наглеци от бкп другарите няма 22 хахахаха радев служебниците мая тези сиподсигуриха луксозен живот а ти си остани с писането по сайтовете хахаха
16:30 12.10.2026
24 Луд
16:30 12.10.2026
25 Анонимен
16:31 12.10.2026