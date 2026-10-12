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КЗП проверява бензиностанции, магазини и банки, при някои продукти надценките стигат до 141%

КЗП проверява бензиностанции, магазини и банки, при някои продукти надценките стигат до 141%

12 Октомври, 2026 15:31 599 25

  • кзп-
  • проверки-
  • магазини-
  • бензиностанции

При едно пазаруване в супермаркет бюджетът на едно домакинство е буквално съсипан. Това е изкривен пазар, това е катастрофа за бюджетите на българските домакинства", обясни Манолова

КЗП проверява бензиностанции, магазини и банки, при някои продукти надценките стигат до 141% - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В момента са в ход три мащабни проверки на КЗП, каза председателят на Комисията Мая Манолова пред журналисти.

"На бензиностанциите за повишените цени на горивата, на търговските вериги за цените и на банките за банковите такси", обясни Манолова.

Тя показа данни за повишаването на цените на две основни групи хранителни продукти - млечни продукти и плодове и зеленчуци за периода август-октомври стигат до 17%. По думите ѝ КЗП ще изискат информация за това какви са факторите, които са обосновали това увеличение, в противен случай ще бъдат налагани санкции, предвидени в Закона за защита на потребителите.

Директорът на Главна дирекция „Контрол на пазара“ към КЗП Игнат Арсенов каза, че при някои увеличени продукти увеличението на основната цена не оправдава увеличението на самата продажна цена. При краставиците доставната цена е намаляла с 14%, а продажната е увеличена.

Манолова цитира данни на самите вериги, според които при някои продукти надценките стигат до 141%. "Смятам, че надценки от 99% до 141% са безочливи, те са несправедливи и нахални по отношение на българските потребители", каза тя.

"Този разлом между доставна и продажна цена буквално съсипва българските домакинства. При едно пазаруване в супермаркет бюджетът на едно домакинство е буквално съсипан. Това е изкривен пазар, това е катастрофа за бюджетите на българските домакинства", обясни Манолова.

По думите ѝ веригите са поели ангажимент пред българското правителство с инициативата "Кошница с грижа". "Всички видяхме, че в голяма част от случаите нямаше, а в много от веригите нямаше и кошница", каза тя. КЗП има правомощията да извърши проверки в случаите на съществени отклонения от справедливата стойност. "Нашето настояване е за санкции в случаите на същественото отклонение от справедливата стойност, готови сме със законопроект, който сме представили на народни представители", обясни още тя, като уточни, че всичко това е изключва диалог с търговските вериги.

Следващата седмица предстои среща с бизнесите, срещу които има най-много жалби. По думите ѝ целта ѝ е да има резултати за цените на храните, лекарствата, нелоялните практики при телекомите и банковите такси.

Относно горивата извършените, проверките показват, че в 8% от проверените обекти има необосновано увеличение на цената на пропан-бутан основно. КЗП ще иска обосновка, каза Арсенов. От 1 до 3 цента е увеличението, което по думите му, е необосновано.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 лоза

    9 4 Отговор
    Еврото това предизвиква!Скъпотия до и над шия.

    Коментиран от #4, #5

    15:37 12.10.2026

  • 3 Задължителното самотаксуване

    4 0 Отговор
    Което се наблюдава в някои обекти където касите се затварят въпреки че има клиенти но то също един вид е предпоставка и за други нередности освен че е недопустимо само по себе си.

    15:39 12.10.2026

  • 4 Гост

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "лоза":

    И що тогава има по-ниски цени там, където има евро от години?
    Явно тука пари има - не съм видял да намалее навалицата в супермаркетите или по пътищата. Обаче то само по това можеш да разбереш, че има пари, щото половината народ данък върху приходи и печалби през живота си не е плащал.

    15:44 12.10.2026

  • 5 Европеец

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "лоза":

    Ще сглобят веригите , които ще се избият глобите пак от нас..... Тия вериги е крайно време да бъдат изгонени или национализирани..... Друга оправия с Тях няма..... Мунчо няма да го направи това, затова трябва да се гласува за Възраждане или за Меч...

    15:44 12.10.2026

  • 6 12345

    7 0 Отговор
    Нали имаше само 5% инфлация?

    15:45 12.10.2026

  • 7 ужасТ

    3 1 Отговор
    И какво ще направи Майчето за да поправи тази несправедливост?

    15:48 12.10.2026

  • 8 СТИГА

    6 0 Отговор
    констатации ! Аман !

    Коментиран от #11

    15:48 12.10.2026

  • 9 Всичко

    6 3 Отговор
    е заради леврото !

    Коментиран от #10

    15:48 12.10.2026

  • 10 глупусти

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Всичко":

    Радев обеща да ни оправи. Вече требва да сме оправени. Аз му вервам.

    Коментиран от #14

    15:51 12.10.2026

  • 11 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "СТИГА":

    Прав си.... Аман от констатации..... Трябва радикални мерки срещу тия измамници.....

    15:52 12.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Радев

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "глупусти":

    Още от същото !

    15:53 12.10.2026

  • 15 факти

    1 2 Отговор
    Еврото това предизвиква!Скъпотия до и над шия. какво ми триеш еврото е ВИНОВНО!!!

    15:54 12.10.2026

  • 16 Дид

    4 0 Отговор
    КЗК, Омбудсман, КЗП и всички подобни измислени държавни притурки да не ни губят времето и парите, а да направят проучване...Защо в БГ за разлика от страните от ЕС банките ни начисляват такси за мобилно и електронно банкиране, за теглене на пари от банкомат, както и такси за всяка банкова услуга, примерно при теглене на пари в брой. Това в други държави от ЕС на практика липсва с много малки изключения.

    16:01 12.10.2026

  • 17 Анонимен

    2 1 Отговор
    БКП другарката най сетне на държавнатахранилка радев си назначава свои хора ВИЖТЕ ЧЕРВЕНИ МОДЕЛИ ДРУГАРИ ЖАДНИ ЗА ХРАНИЛКАТА А ВИЕ ГЛАСУВАЩИТЕ КАКВО ПОЛУЧИХТЕ ХАХАХАХА

    16:03 12.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Горски

    2 1 Отговор
    При див капитализъм, какво са виновни веригите? Премахва се капитализма и се оправят и веригите. За пред народа, а всъщност са взели такса "спокойствие" от "веригите". Реално за потребителите няма да има никаква полза. Например защо не глобяват за обявена намалена цена на щанд, а на касата си я плащаш на "редовна" - това е една от най - честите им измами. Ма какво са тия дребни стотинки за чуждите вериги бре?! Я удари по един милион на всяка, та да се опраят нещата! Ако не им уйдисва - аре чао!

    16:10 12.10.2026

  • 20 здрасти

    1 1 Отговор
    А как са цените в кварталните магазини? Ако са нормални центе да пазаруваме от там.

    16:11 12.10.2026

  • 21 Мънолова

    3 1 Отговор
    Да провери производителите нс техникс каква принадена стокност имат
    Ама техниката е внос и не може да контролира в чужбина принадената стойност на техниката

    16:18 12.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Браво на Мая Манолова":

    Че по големи наглеци от бкп другарите няма 22 хахахаха радев служебниците мая тези сиподсигуриха луксозен живот а ти си остани с писането по сайтовете хахаха

    16:30 12.10.2026

  • 24 Луд

    1 0 Отговор
    Нали всички сме Българи.Ако има алчни,Нагли,Спекуланти ,Да не би да са от друго тесто замесени.

    16:30 12.10.2026

  • 25 Анонимен

    0 0 Отговор
    Май е време за таван 30% !

    16:31 12.10.2026

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