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Откриха 19 кг кокаин и 329 кг марихуана в камион с българска регистрация на Дунав мост 2

Откриха 19 кг кокаин и 329 кг марихуана в камион с българска регистрация на Дунав мост 2

12 Октомври, 2026 16:30 252 5

  • кокаин-
  • марихуана-
  • дунав мост 2

Камионът е пътувал от Испания към България и е бил спрян за проверка от мобилен митнически патрул, който извършвал контрол на случаен принцип на товарни автомобили, влизащи от Румъния в страната

Откриха 19 кг кокаин и 329 кг марихуана в камион с българска регистрация на Дунав мост 2 - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо 19 килограма кокаин и 329 килограма марихуана са открити в товарен автомобил с българска регистрация на ГКПП „Дунав мост 2“ край Видин. Наркотичните вещества са установени при проверка на камиона на 8 октомври през нощта, съобщи на брифинг началникът на отдел „Борба с наркотрафика“ в ТД „Митница Русе“ Иво Поаков.

Камионът е пътувал от Испания към България и е бил спрян за проверка от мобилен митнически патрул, който извършвал контрол на случаен принцип на товарни автомобили, влизащи от Румъния в страната. По рискови индикатори митническите служители са решили да насочат превозното средство към митническо бюро за допълнителна проверка, обясни Иво Поаков.

При проверката с помощта на митническо куче е установен специално изработен тайник в пода на ремаркето, в който са открити 19 пакета с общо 19 килограма кокаин. При последваща проверка на товара, след разпалетизиране на част от стоката, с помощта на специализирано оборудване и митническо куче са открити 329 килограма марихуана в четири палета с фъстъци, предаде БТА.

Шофьорът е български гражданин и е задържан. Той отказва да дава обяснения, съобщи заместник-окръжният прокурор на Окръжна прокуратура – Видин Владислав Влашев.

Предстои да бъдат установени получателите на наркотичните вещества и евентуалната отговорност на фирмите, свързани с превоза. По случая предстои да бъдат извършени физикохимична и оценителна експертиза. Очаква се съдът да се произнесе по мярката за неотклонение на задържания.

По данни, представени на брифинга, предвиденото в закона наказание е от 10 до 15 години лишаване от свобода и глоба от 50 000 до 100 000 евро.

Директорът на ТД „Митница Русе“ Володя Петров съобщи, че от началото на годината в района на Русе са задържани над 500 килограма марихуана. При съвместни акции с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ са спрени и стотици колетни пратки с вейпове и желирани бонбони, съдържащи наркотични вещества.

По думите му резултатите са вследствие на засилените компенсаторни мерки, които Агенция „Митници“ прилага след присъединяването на България към Шенгенското пространство, включително в борбата с контрабандата, митническите нарушения и нарушенията на правата върху интелектуалната собственост.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    329 кг марихуана си е цял камион.

    Коментиран от #4

    16:31 12.10.2026

  • 2 Малиии

    0 0 Отговор
    Нема кинти ?

    16:34 12.10.2026

  • 3 Едно време бяхме

    0 0 Отговор
    крупен износител на марихуана, а сега и това внасяме. Златната българска земя е перфектна за гледане на коноп

    16:34 12.10.2026

  • 4 ДАНС

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Я си кажи адресите на 17-те ресторанта . Да не ги търсим .

    Коментиран от #5

    16:36 12.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДАНС":

    ДАНС знаят всичко за мен.

    16:38 12.10.2026

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