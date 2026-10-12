"Български пощи" не обслужват клиенти

Клоновете на "Български пощи" в цялата страна не обслужват граждани заради проблем с интернет връзката. Скъсан кабел на обслужващия оператор е причината да бъде преустановено обслужването на граждани, каза за Радио Шумен Дора Цветкова – връзки с обществеността на "Български пощи" ЕАД.
Проблемът с комуникационната свързаност е от 11:00 часа на 12 октомври. Телефоните за информация за клиентите също не работят.
Ще ви уведомим веднага след отстраняване на проблема, съжаляваме за причиненото неудобство, съобщават от "Български пощи" на сайта си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е Га Ти !
Държава !
Коментиран от #2
17:04 12.10.2026
2 Крез
До коментар #1 от "Е Га Ти !":Замисъла е друг. Искат и останалото малко държавно да го унищожат, така правят и с БДЖ-то.
17:06 12.10.2026
3 Ало ИдЙотова
17:09 12.10.2026
4 Български пощи
17:23 12.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 кРадев е руско-турска марионетка !
17:24 12.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Кабел
18:01 12.10.2026