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"Български пощи" не обслужват клиенти

"Български пощи" не обслужват клиенти

12 Октомври, 2026 17:01 835 9

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  • клиенти-
  • работа

Проблемът с комуникационната свързаност е от 11:00 часа на 12 октомври

"Български пощи" не обслужват клиенти - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Клоновете на "Български пощи" в цялата страна не обслужват граждани заради проблем с интернет връзката. Скъсан кабел на обслужващия оператор е причината да бъде преустановено обслужването на граждани, каза за Радио Шумен Дора Цветкова – връзки с обществеността на "Български пощи" ЕАД.

Проблемът с комуникационната свързаност е от 11:00 часа на 12 октомври. Телефоните за информация за клиентите също не работят.

Ще ви уведомим веднага след отстраняване на проблема, съжаляваме за причиненото неудобство, съобщават от "Български пощи" на сайта си.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е Га Ти !

    11 1 Отговор
    Сакатата !

    Държава !

    Коментиран от #2

    17:04 12.10.2026

  • 2 Крез

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Е Га Ти !":

    Замисъла е друг. Искат и останалото малко държавно да го унищожат, така правят и с БДЖ-то.

    17:06 12.10.2026

  • 3 Ало ИдЙотова

    11 3 Отговор
    2 000 000 пенсионери нямат достъп до парите си

    17:09 12.10.2026

  • 4 Български пощи

    5 1 Отговор
    Пращаш ракията прясна, пристига отлежала...

    17:23 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 кРадев е руско-турска марионетка !

    4 0 Отговор
    Вероятно Мунчо е преместил и техните сървъри в Яндекс, при господарите му.

    17:24 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кабел

    3 0 Отговор
    Цялата държава е скъсана

    18:01 12.10.2026

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