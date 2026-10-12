Важните новини във ФАКТИ на 12.10.2026 г.

Асен Василев "спретна номер" на Гълъб Донев- изпи си домашната ракия

Закачките между управляващи и опозицията не стихват.

КТ „Подкрепа“: Ваучерите да се облагат с осигуровка

КТ „Подкрепа“ ще предложи ваучерите за храна да се облагат с осигурителна вноска, а не с данък. Идеята е свързана с планираното от 2027 г. облагане на ваучерите със ставка от 7% и увеличаването на максималната им месечна стойност до 200 евро.

Проф. Вася Велинова: Размяната с Гърция нарушава закона

Размяната на културни ценности между България и Гърция не спазва изискванията на Закона за културното наследство, твърдят проф. дфн Вася Велинова и други български учени и общественици. Те настояват да бъдат оповестени пълният списък на предадените предмети, протоколите за изнасянето им и документите, въз основа на които е одобрено споразумението.

Д-р Симидчиев изпрати SMS на дъщеря си в ефир: „Ако нещо ми се случи, искам да даря органите си. Обичам те!“

„За последната година нямаме нито една трансплантация от жив донор, което е ужасно“, каза в „Лице в лице“ д-р Александър Симидчиев от „Демократична България“.

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за продължаване на разследването на атаката с дронове в Черно море

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за продължаване на разследването на атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

Валентин Николов: Атаките в Черно море могат да застрашат доставките на гориво за България

Черно море е вторият район след Ормуз, който може да застраши цените на петрола в световен мащаб. Това каза в интервю за предаването “Денят на живо” по Nova News бившият директор на Българския енергиен холдинг Валентин Николов.

"Български пощи" не обслужват клиенти

Клоновете на "Български пощи" в цялата страна не обслужват граждани заради проблем с интернет връзката. Скъсан кабел на обслужващия оператор е причината да бъде преустановено обслужването на граждани, каза за Радио Шумен Дора Цветкова – връзки с обществеността на "Български пощи" ЕАД.

МВР на Северна Македония: Няма данни Ива Михайлова да е напускала страната, нито да е влизала в България

Министерството на вътрешните работи на Северна Македония съобщи, че в системата за граничен контрол няма данни Ива Михайлова да е напуснала страната. Позицията на ведомството, изпратена до NOVA, идва, часове след като младата българка се завърна в България и заяви, че е преминала границата напълно законно.

„Уважаеми, във връзка с лицето, за което отправяте запитване, Ви уведомяваме, че са извършени проверки в системата за граничен контрол на Министерството на вътрешните работи. Установено е, че за посоченото лице няма регистрирано излизане от територията на РС Македония“, се казва в официалния отговор на Северномакедонското МВР.

Според Министерството на вътрешните работи на Северна Македония не само липсват данни младата българка да е напуснала страната, но и българската Гранична полиция не е установила регистрирано законно влизане на нейно име в България. Информацията е получена след проверки, извършени чрез съвместния контактен център между двете държави.

Карадимов: До края на годината броят на образуваните от КЗК производства по обществени поръчки ще достигне 1 200

Към 10 октомври 2026 г. в Комисията за защита на конкуренцията са постъпили 1046 жалби по Закона за обществените поръчки, по които са образувани 905 производства. При запазване на досегашния темп до края на годината се очакват около 1350 жалби и около 1170 образувани производства. Комисията дава приоритет на разглеждането на жалбите по обществени поръчки на общините, а борбата с тръжните манипулации е сред основните ѝ приоритети. Това заяви председателят на Комисията за защита на конкуренцията доц. Росен Карадимов на Годишната среща на местните власти. Той участва в дискусионния панел „Качеството на инвестиционния процес като базово условие за качеството на живот – споделена отговорност между държава, общини и бизнес“. Събитието се организира от Националното сдружение на общините в Република България.

Новият механизъм за определяне на МРЗ: Долна и горна граница, и четири показателя

Минималната работна заплата в България ще се определя по нов механизъм, който отчита не само ръста на възнагражденията, но и поскъпването на живота и производителността на труда. Предложените промени бяха обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество и представени от социалния министър Наталия Ефремова, съобщават от Нова телевизия.

Според проекта минималното възнаграждение вече ще се определя в определени граници. Долната ще бъде минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява по формула, включваща четири икономически и социални показателя.

КЗП проверява бензиностанции, магазини и банки, при някои продукти надценките стигат до 141%

В момента са в ход три мащабни проверки на КЗП, каза председателят на Комисията Мая Манолова пред журналисти.

"Спаси София": След намеса на Борис Бонев скандална обществена поръчка за половин милион евро беше спряна

Скандална обществена поръчка за медицинска техника за 512 000 евро за Пета градска болница беше прекратена след намесата на председателя на Спаси София Борис Бонев. Според общинския съветник процедурата е била обявена без необходимото одобрение на Столичния общински съвет, а заложените критерии са създавали предпоставки за облагодетелстване на конкретна фирма.

Шофьорка блъсна 12-годишно дете и избяга

46-годишна жена, блъснала 12-годишен пешеходец в Русе и напуснала местопроизшествието, е установена от служители на сектор „Пътна полиция“, съобщиха от ОДМВР – Русе.

София е най-добрата европейска дестинация за кратко градско пътуване през 2027 г.

София оглави класацията Best City Break in Europe 2027 (най-добра европейска дестинация за кратки градски пътувания) на European Best Destinations. Първото място поставя българската столица във фокуса на международна туристическа кампания и дава допълнителна възможност градът да достигне до нови посетители.

Донев: Финализираме бюджетните законопроекти

Правителството работи усилено по финализирането на бюджетните законопроекти, а пакетът от данъчни промени се очаква да бъде обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) следващата седмица. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на съвета.

Министър Ефремова: 50+ е новата възраст на успеха

Факт е, че 50+ е новата възраст на успеха заради натрупания опит, професионалната зрялост и знанията, придобити не само от учебник, а от живота. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при откриване на форума „Young Talents 50+” в София. Според нея този огромен потенциал трябва да бъде използван, като бъде подкрепян за задържане на пазара на труда в контекста на негативните демографски тенденции.

Шишков пред кметове от страната: Инвестицията трябва да следва планирането, не обратното

„Планирането ражда инвестицията, а не обратното, както беше при едно предишно управление. Това ще бъде истинският подход, за да постигнем много по-добри резултати в бъдеще.“ Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков на годишната среща на местните власти в Албена. Той участва в дискусионен панел „Качеството на инвестиционния процес – споделена отговорност между държавата, общините и бизнеса“.

Корабът EMIL е изведен от българската икономическа зона

Корабът EMIL е изведен от изключителната икономическа зона на България и вече се намира на 65 мили от Босфора. Плавателният съд, който беше ударен от дрон край Одеса, е бил дрейфувал близо две седмици в Черно море и е закачен с влекач от Турция. Това обяви в Бургас министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, цитиран от Нова тв.