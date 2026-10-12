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КТ „Подкрепа“: Ваучерите да се облагат с осигуровка

КТ „Подкрепа“: Ваучерите да се облагат с осигуровка

12 Октомври, 2026 20:43 646 11

  • кт подкрепа-
  • ваучери за храна-
  • осигурителни вноски-
  • данъци-
  • минимална работна заплата

Синдикатът предлага вместо 7% данък върху ваучерите за храна да се начислява осигурителна вноска, която да увеличава осигурителния доход

КТ „Подкрепа“: Ваучерите да се облагат с осигуровка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

КТ „Подкрепа“ ще предложи ваучерите за храна да се облагат с осигурителна вноска, а не с данък. Идеята е свързана с планираното от 2027 г. облагане на ваучерите със ставка от 7% и увеличаването на максималната им месечна стойност до 200 евро.

Пред Българското национално радио президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов заяви, че синдикатът ще настоява промяната да бъде направена така, че сумите да участват при формирането на осигурителния доход.

„Тази осигурителна вноска ще влезе в осигурителния доход на хората“, каза Манолов.

По думите му това би дало отражение върху размера на обезщетенията при временна нетрудоспособност и майчинство, както и върху бъдещите пенсии. При действащия режим ваучерите за храна са социална придобивка, освободена от данък върху доходите на работниците, а върху стойността им не се начисляват осигурителни вноски.

Какво предвижда обсъжданата промяна

Министерството на финансите предлага от следващата година максималният месечен размер на ваучерите да стане 200 евро, като върху тях се начислява 7% данък. При пълния размер това би означавало около 14 евро данък и нетна стойност от приблизително 186 евро за работника.

Финансовото министерство представя мярката като част от пакет за увеличаване на бюджетните приходи. Окончателните правила трябва да бъдат приети с промените в данъчното и бюджетното законодателство за 2027 г.

Синдикатът оспорва и формулата за минималната заплата

КТ „Подкрепа“ предлага за 2027 г. минималната работна заплата да бъде определена по предишната формула. Според изчисленията на синдиката разликата спрямо новия подход е около 20 евро.

Манолов посочи, че предложението е отправено устно и писмено до правителството. По въпроса за ваучерите предстои да стане ясно дали кабинетът и парламентарното мнозинство ще приемат осигурителния модел вместо планираното данъчно облагане.

Източници: bnrnews.bg, nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ма само

    6 1 Отговор
    за кражба мислите бе

    20:45 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 на топ крадците бою и шишо

    5 0 Отговор
    няма ли да им обложите милиардите ???

    20:46 12.10.2026

  • 4 Анонимен

    4 2 Отговор
    Ако ще им смятат данъци или осигуровки, защо направо не ги отменят?

    20:48 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Цвете

    7 0 Отговор
    ТВОЯ МИЛОСТ И ДРУГИЯТ ,ДЕТО Е СИЛНО ПОБЕЛЯЛ СТЕ ПОЗОР ЗА БЪЛГАРИТЕ. ЕГАТИ СИНДИКАТИТЕ .🙊🙈🙉😠🤔

    21:00 12.10.2026

  • 8 видял

    6 0 Отговор
    А тоз на снимката стана милионер от боковата шайка !!В БГ-то няма синдикати ,а само тарикати !!

    21:00 12.10.2026

  • 9 Анонимен

    4 0 Отговор
    Все умуват "как да им вземем нещо от отработеното?". Как да им откраднем спечеленото с труд че да "остане за държавата повече" тоест "за нас търтеите". Вместо да умуват за ваучери намалете депутатите на 120. Защо за Бога при 6 милиона население имаме 240 хрантутници с високи заплати, безплатен транспорт и евтини кюфтета в парламентарния стол?

    21:01 12.10.2026

  • 10 Мунчо кражбата

    1 0 Отговор
    Обложете и купоните за хляб 🙉

    21:08 12.10.2026

  • 11 Капиталистическа подлога

    1 0 Отговор
    Манолов - вярното куче на статуквото. Синдикатите един път не защитиха интересите на работниците. Постоянна комбина с т. нар. "работодателски организации", които всъщноат са сегашният чорбаджилък. Същински Кирияк Стефчов е тоя Манолов

    21:09 12.10.2026

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