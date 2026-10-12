КТ „Подкрепа“: Ваучерите да се облагат с осигуровка

КТ „Подкрепа“ ще предложи ваучерите за храна да се облагат с осигурителна вноска, а не с данък. Идеята е свързана с планираното от 2027 г. облагане на ваучерите със ставка от 7% и увеличаването на максималната им месечна стойност до 200 евро.

Пред Българското национално радио президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов заяви, че синдикатът ще настоява промяната да бъде направена така, че сумите да участват при формирането на осигурителния доход.

„Тази осигурителна вноска ще влезе в осигурителния доход на хората“, каза Манолов.

По думите му това би дало отражение върху размера на обезщетенията при временна нетрудоспособност и майчинство, както и върху бъдещите пенсии. При действащия режим ваучерите за храна са социална придобивка, освободена от данък върху доходите на работниците, а върху стойността им не се начисляват осигурителни вноски.

Какво предвижда обсъжданата промяна

Министерството на финансите предлага от следващата година максималният месечен размер на ваучерите да стане 200 евро, като върху тях се начислява 7% данък. При пълния размер това би означавало около 14 евро данък и нетна стойност от приблизително 186 евро за работника.

Финансовото министерство представя мярката като част от пакет за увеличаване на бюджетните приходи. Окончателните правила трябва да бъдат приети с промените в данъчното и бюджетното законодателство за 2027 г.

Синдикатът оспорва и формулата за минималната заплата

КТ „Подкрепа“ предлага за 2027 г. минималната работна заплата да бъде определена по предишната формула. Според изчисленията на синдиката разликата спрямо новия подход е около 20 евро.

Манолов посочи, че предложението е отправено устно и писмено до правителството. По въпроса за ваучерите предстои да стане ясно дали кабинетът и парламентарното мнозинство ще приемат осигурителния модел вместо планираното данъчно облагане.

Източници: bnrnews.bg, nova.bg