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Здравко Марков: 9% ДДС за горивата е популистко решение
  Тема: Икономика

Здравко Марков: 9% ДДС за горивата е популистко решение

12 Октомври, 2026 21:04 820 21

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  • прогресивна българия

Депутатът настоява за таргетирана помощ за най-уязвимите домакинства и бизнеса, а не за намаляване на данъка за всички

Здравко Марков: 9% ДДС за горивата е популистко решение - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Идеята за 9% ДДС върху горивата е „изключително популистка“, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Здравко Марков пред Българското национално радио. По думите му намаляването на данъка за всички потребители няма да работи нито за икономиката, нито за държавния бюджет.

„Ще вземем таргетирани мерки, а не „на калпак“, защото това храни дефицита и ще се пренесе проинфлационно“, каза Марков. Той уточни, че се обсъждат различни варианти, но не даде конкретни параметри. Според него помощта трябва да бъде насочена към най-уязвимата част от потребителите и бизнеса.

Какво предлага ГЕРБ-СДС

ГЕРБ-СДС внесе проект за спешни мерки заради високите цени на горивата. Той включва временно намаляване на акциза върху бензина и дизела, както и изясняване на възможността ДДС върху моторните горива да бъде намален до 9%.

Предложението не е стигнало до пленарната зала заради липса на становище от компетентна комисия и неизтекъл процедурен срок, съобщи Българската телеграфна агенция. От ГЕРБ-СДС настояват финансовият министър да внесе чрез Министерския съвет мотивирано искане до Европейската комисия за временно прилагане на акцизни ставки под минималните европейски равнища.

Според разчетите, представени от депутата Красимир Терзиев, при пълно прехвърляне на данъчното намаление към крайната цена зареждането на 50 литра може да поевтинее с около 20-21 евро. При комбинирано намаляване на акциза и ДДС се очаква спад от приблизително 40 евроцента на литър. От партията предлагат и публичен контрол дали данъчната отстъпка действително достига до потребителите.

Марков не очаква недостиг на дизел

Марков заяви, че отмяната на забраната за износ на дизел няма да доведе до опашки по бензиностанциите. По думите му страната потребява до 190 хиляди тона дизел месечно, докато „Нефтохим Бургас“ произвежда между 240 и 260 хиляди тона.

Той посочи, че рафинерията работи с диверсифицирани доставки и няма непосредствена опасност от недостиг на горива. Според Марков ограничаването на производствения капацитет би могло да доведе до повишаване на цените.

Депутатът каза още, че не очаква риск за електроснабдяването през зимата. По думите му газохранилището в Чирен е било запълнено на 80% към 11 октомври, а „Топлофикация София“ е уверила Министерството на енергетиката, че мрежата ще бъде готова за началото на отоплителния сезон.

Източници: bnrnews.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДрайвингПлежър

    22 0 Отговор
    Хиляда здрави тояги на Здравко!!!

    Да раздаваш пари за бензин на бабички, които нямат коли е страхотно таргетиране?!! Аман от идиоти!

    21:07 12.10.2026

  • 3 Марков депутате от ПБ с 13 хил.евро запл

    19 0 Отговор
    Защо днес в Европа след сделката на Тръмп с Путин дизела е намалял навсякъде с 5 цента а тук е 1.93 евро? И било популистко? Да пълните черните си каси на гърба на обикновения Българин ли?

    21:08 12.10.2026

  • 4 Горски

    11 1 Отговор
    Ударът върху българските граждани е много силен,защото имат най-ниските заплати в ЕС.Съпоставимо с увеличените цени на горивата.Правителството играе роля на страничен наблюдател на случващото се. Сега г-жа фон дер Някояси и оная Кая Никояси да излязат и да кажат, че санкциите работят. И нека да обяснят, срещу кого са тези санкции и кой най-много страда от тях! Няма я майка Русия да ни продава евтини горива. Мащеха Америка ни кара да купуваме скъпи. Всички се правят на учудени ама едни 90 милиарда евро за златно биде трябва някой да ги плати. Как мислите, кой ли ще е? Урсула, урсулианците и всички съвременни политици са заплаха за човечеството. Говори се и се пише за ценови шок, все едно този шок сам се е измислил и се е появил от нищото, а не е резултат не просто от недалновидни, а от откровено глупави и вредни политики, измисляни и провеждани от политиците, които счита себе си за "на света цвета"! С тия политици, колко още ще има да видим - трудно е да си го представим даже.

    21:10 12.10.2026

  • 5 Пич

    11 0 Отговор
    Махнаха акциза на газта, който не е малък, но гледам днес - отново минава 0,60 евро!
    Като намалят дизела и бензина, една седмица ще трае това намаление, после отново нагоре!!! Или - тези намаления вместо в бюджета, ще идат в техните джобове!!!

    21:11 12.10.2026

  • 6 Марков да

    7 0 Отговор
    Бъде отзован и да му се отнеме Българското гражданство ……..

    21:12 12.10.2026

  • 7 Мнение

    4 4 Отговор
    Как се нарича долният слугинаж, който купува отново руски ресурси, но с огромна надценка, наричайки го независимост от Русия???

    Това са марионетките на глобалягите - урсули, мерцове, бг евроатлантици, все престъпна и безволева био маса, продала се за съответните сребърници на кукловодите у фащ!

    Лека полека тикат ЕС към закриване, а дългът на сащ ще бъде прехвърлен на европейците!
    Всичко това е 110% гарантирано, ако купените урсули и техните марионетки в ЕС, не бъдат свалени от власт в най-скоро време!!!

    21:12 12.10.2026

  • 8 БАНКЕР

    6 3 Отговор
    А ако боко върне откраднатитите милиарди които откраднал ,ще даваме заеми на МВФ.

    21:12 12.10.2026

  • 9 Всеки идиот

    10 0 Отговор
    Който влезе в политиката започва да дава акъл и сега трябва да слушаме простотиите на Здравко.

    Коментиран от #20

    21:13 12.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 шлаух

    5 5 Отговор
    Докато беше на власт пожарникарят от с. Банкя защо не въведе 9 процента ДДС?

    Коментиран от #12, #13

    21:15 12.10.2026

  • 12 Защото дизела беше

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "шлаух":

    2.60 лв.литър - 1.30 евро при 100 долара барел. Сега при мунчо 100 долара пак барел - дизел 1.92 евро. Сега схвана ли?

    Коментиран от #21

    21:19 12.10.2026

  • 13 Ддд

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "шлаух":

    Защото горивата НИКОГА не са били толкова скъпи, и толкова продължително време.

    21:25 12.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 дрът кумунис

    2 0 Отговор
    по добре 90% да го направим?

    21:38 12.10.2026

  • 16 Сатана Z

    2 0 Отговор
    В Обединеното кралство ДДС на енергията за бита досега беше 5% а след няколко дена се премахва изцяло на 0%.

    21:47 12.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тити

    2 0 Отговор
    Значи във България е популистко а в Австрия не е как така, става???

    21:53 12.10.2026

  • 19 Ауууццц

    1 0 Отговор
    Абе ей, как ще е проинфлационно, точно обратното. Намаляне от на цената на енергията ЗА ВСИЧКИ ще забави растежа на цените и подпомогне възстановяването на икономическата среда И увеличи потреблението следователно постъпленията в бюджета и НАМАЛЯВАНТО на дефицита. Още един преписвал другар с диплома от зрънчо. ОСТАВКА.

    21:54 12.10.2026

  • 20 Несеиздържа

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Всеки идиот":

    Много са некомпетентни, лелята от сергията ще ги сложи в малкият си джоб. Глупост след глупост ръсят.

    21:56 12.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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