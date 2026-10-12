Здравко Марков: 9% ДДС за горивата е популистко решение

Идеята за 9% ДДС върху горивата е „изключително популистка“, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Здравко Марков пред Българското национално радио. По думите му намаляването на данъка за всички потребители няма да работи нито за икономиката, нито за държавния бюджет.
„Ще вземем таргетирани мерки, а не „на калпак“, защото това храни дефицита и ще се пренесе проинфлационно“, каза Марков. Той уточни, че се обсъждат различни варианти, но не даде конкретни параметри. Според него помощта трябва да бъде насочена към най-уязвимата част от потребителите и бизнеса.
Какво предлага ГЕРБ-СДС
ГЕРБ-СДС внесе проект за спешни мерки заради високите цени на горивата. Той включва временно намаляване на акциза върху бензина и дизела, както и изясняване на възможността ДДС върху моторните горива да бъде намален до 9%.
Предложението не е стигнало до пленарната зала заради липса на становище от компетентна комисия и неизтекъл процедурен срок, съобщи Българската телеграфна агенция. От ГЕРБ-СДС настояват финансовият министър да внесе чрез Министерския съвет мотивирано искане до Европейската комисия за временно прилагане на акцизни ставки под минималните европейски равнища.
Според разчетите, представени от депутата Красимир Терзиев, при пълно прехвърляне на данъчното намаление към крайната цена зареждането на 50 литра може да поевтинее с около 20-21 евро. При комбинирано намаляване на акциза и ДДС се очаква спад от приблизително 40 евроцента на литър. От партията предлагат и публичен контрол дали данъчната отстъпка действително достига до потребителите.
Марков не очаква недостиг на дизел
Марков заяви, че отмяната на забраната за износ на дизел няма да доведе до опашки по бензиностанциите. По думите му страната потребява до 190 хиляди тона дизел месечно, докато „Нефтохим Бургас“ произвежда между 240 и 260 хиляди тона.
Той посочи, че рафинерията работи с диверсифицирани доставки и няма непосредствена опасност от недостиг на горива. Според Марков ограничаването на производствения капацитет би могло да доведе до повишаване на цените.
Депутатът каза още, че не очаква риск за електроснабдяването през зимата. По думите му газохранилището в Чирен е било запълнено на 80% към 11 октомври, а „Топлофикация София“ е уверила Министерството на енергетиката, че мрежата ще бъде готова за началото на отоплителния сезон.
Източници: bnrnews.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ДрайвингПлежър
Да раздаваш пари за бензин на бабички, които нямат коли е страхотно таргетиране?!! Аман от идиоти!
21:07 12.10.2026
3 Марков депутате от ПБ с 13 хил.евро запл
21:08 12.10.2026
4 Горски
21:10 12.10.2026
5 Пич
Като намалят дизела и бензина, една седмица ще трае това намаление, после отново нагоре!!! Или - тези намаления вместо в бюджета, ще идат в техните джобове!!!
21:11 12.10.2026
6 Марков да
21:12 12.10.2026
7 Мнение
Това са марионетките на глобалягите - урсули, мерцове, бг евроатлантици, все престъпна и безволева био маса, продала се за съответните сребърници на кукловодите у фащ!
Лека полека тикат ЕС към закриване, а дългът на сащ ще бъде прехвърлен на европейците!
Всичко това е 110% гарантирано, ако купените урсули и техните марионетки в ЕС, не бъдат свалени от власт в най-скоро време!!!
21:12 12.10.2026
8 БАНКЕР
21:12 12.10.2026
9 Всеки идиот
Коментиран от #20
21:13 12.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 шлаух
Коментиран от #12, #13
21:15 12.10.2026
12 Защото дизела беше
До коментар #11 от "шлаух":2.60 лв.литър - 1.30 евро при 100 долара барел. Сега при мунчо 100 долара пак барел - дизел 1.92 евро. Сега схвана ли?
Коментиран от #21
21:19 12.10.2026
13 Ддд
До коментар #11 от "шлаух":Защото горивата НИКОГА не са били толкова скъпи, и толкова продължително време.
21:25 12.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 дрът кумунис
21:38 12.10.2026
16 Сатана Z
21:47 12.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тити
21:53 12.10.2026
19 Ауууццц
21:54 12.10.2026
20 Несеиздържа
До коментар #9 от "Всеки идиот":Много са некомпетентни, лелята от сергията ще ги сложи в малкият си джоб. Глупост след глупост ръсят.
21:56 12.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.