Здравко Марков: 9% ДДС за горивата е популистко решение

Идеята за 9% ДДС върху горивата е „изключително популистка“, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Здравко Марков пред Българското национално радио. По думите му намаляването на данъка за всички потребители няма да работи нито за икономиката, нито за държавния бюджет.

„Ще вземем таргетирани мерки, а не „на калпак“, защото това храни дефицита и ще се пренесе проинфлационно“, каза Марков. Той уточни, че се обсъждат различни варианти, но не даде конкретни параметри. Според него помощта трябва да бъде насочена към най-уязвимата част от потребителите и бизнеса.

Какво предлага ГЕРБ-СДС

ГЕРБ-СДС внесе проект за спешни мерки заради високите цени на горивата. Той включва временно намаляване на акциза върху бензина и дизела, както и изясняване на възможността ДДС върху моторните горива да бъде намален до 9%.

Предложението не е стигнало до пленарната зала заради липса на становище от компетентна комисия и неизтекъл процедурен срок, съобщи Българската телеграфна агенция. От ГЕРБ-СДС настояват финансовият министър да внесе чрез Министерския съвет мотивирано искане до Европейската комисия за временно прилагане на акцизни ставки под минималните европейски равнища.

Според разчетите, представени от депутата Красимир Терзиев, при пълно прехвърляне на данъчното намаление към крайната цена зареждането на 50 литра може да поевтинее с около 20-21 евро. При комбинирано намаляване на акциза и ДДС се очаква спад от приблизително 40 евроцента на литър. От партията предлагат и публичен контрол дали данъчната отстъпка действително достига до потребителите.

Марков не очаква недостиг на дизел

Марков заяви, че отмяната на забраната за износ на дизел няма да доведе до опашки по бензиностанциите. По думите му страната потребява до 190 хиляди тона дизел месечно, докато „Нефтохим Бургас“ произвежда между 240 и 260 хиляди тона.

Той посочи, че рафинерията работи с диверсифицирани доставки и няма непосредствена опасност от недостиг на горива. Според Марков ограничаването на производствения капацитет би могло да доведе до повишаване на цените.

Депутатът каза още, че не очаква риск за електроснабдяването през зимата. По думите му газохранилището в Чирен е било запълнено на 80% към 11 октомври, а „Топлофикация София“ е уверила Министерството на енергетиката, че мрежата ще бъде готова за началото на отоплителния сезон.

Източници: bnrnews.bg, bta.bg