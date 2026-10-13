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Корабът „Емил“ е изведен от българската икономическа зона
  Тема: Украйна

Корабът „Емил“ е изведен от българската икономическа зона

13 Октомври, 2026 02:59, обновена 13 Октомври, 2026 03:00 498 0

  • корабът „емил“-
  • корабът „ейбъл“-
  • черно море-
  • георги пеев-
  • дронове

Плавателният съд е на буксир към Босфора и се намира на 65 мили от него. Властите продължават да наблюдават кораба „Ейбъл“

Корабът „Емил“ е изведен от българската икономическа зона - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Корабът „Емил“, който дрейфаше в Черно море след удар с дронове край Одеса, вече е извън българската изключителна икономическа зона. Плавателният съд е поет на буксир от турска компания и се тегли в посока към Босфора.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев съобщи, че към 8:30 часа корабът се е намирал на 65 мили от Босфора. „Турска компания и влекач предостави това обслужване и вече корабът е на 65 мили от Босфора“, каза Пеев. По думите му „Емил“ никога не е бил в българските териториални води, а е изведен и от икономическата зона, и от зоната за търсене и спасяване.

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Движението на плавателния съд продължава да се следи от Бреговия център в Бургас. Междувременно властите наблюдават и кораба „Ейбъл“ – един от двата плавателни съда, поразени от дронове в българската икономическа зона. Той остава на около 60 морски мили от българския бряг, извън обсега на радарите.

Главният експерт в Бреговия център – Бургас Евгени Мавродиев заяви, че местоположението на „Ейбъл“ е потвърдено от кораб, преминал близо до точката. „Корабът „Ейбъл“ продължава да стои там“, каза Мавродиев.

Според Георги Пеев теченията в момента отдалечават „Ейбъл“ от българските води. „Имаме план, по който, ако той наближи към нашите води, ние да реагираме“, посочи министърът.

Пеев съобщи още, че се водят разговори за закупуването на специализиран кораб за спасителни операции. Конкретен срок за придобиването му не беше посочен.

Източници: bntnews.bg, nova.bg, bnrnews.bg


Бургас / България
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