Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Изслушват военния министър за атаката срещу корабите

Изслушват военния министър за атаката срещу корабите

13 Октомври, 2026 06:24 320 2

  • димитър стоянов-
  • атака с дронове-
  • черно море-
  • комисия по отбрана-
  • нато

Димитър Стоянов ще даде информация пред парламентарната Комисия по отбрана след поисканата помощ от ЕС и НАТО за разследването

Изслушват военния министър за атаката срещу корабите - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военният министър Димитър Стоянов ще бъде изслушан днес в парламентарната Комисия по отбрана за атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

Изслушването е насрочено след решението на България да поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за продължаване на разследването. Премиерът Румен Радев е изпратил писма до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Все още няма останки от дроновете

Министерският съвет съобщи, че България е поискала съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност. Целта е да бъдат изследвани всички налични материални доказателства, сателитни данни и друга информация, събрана във връзка с нападението. До момента не са открити останки от дроновете, които биха помогнали за установяването на техния произход.

„Трябва да бъдат намерени отломки от дроновете, атакували двата търговски кораба в Черно море, за да се установи чии са, към момента няма такава информация“, е заявил Димитър Стоянов, цитиран от Българската телеграфна агенция.

Няма да има нови военни операции

Ден преди изслушването министърът е заявил, че не се предвиждат нови военни операции в района на атаките. Очаква се пред депутатите той да представи информация за действията на българските институции, хода на разследването и необходимата международна техническа подкрепа.

Премиерът Румен Радев е заявил, че България ще направи всичко необходимо за безспорното установяване на отговорността за нападението. По думите му след изясняване на извършителя страната ще предприеме възможните дипломатически и правни мерки съгласно международното право.

Източници: nova.bg, bta.bg, bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неговата

    0 0 Отговор
    информация винаги е дезинформация ! Омазаха се тотално и фатално до ушите. Съответно и държавата .

    06:35 13.10.2026

  • 2 Малката русалка

    0 0 Отговор
    Все още не са атакувани бг кораби, защото такива почти няма, така че няма нужда морските специалисти от софето излишно да пуашатората.

    06:36 13.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове