Изслушват военния министър за атаката срещу корабите

Военният министър Димитър Стоянов ще бъде изслушан днес в парламентарната Комисия по отбрана за атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

Изслушването е насрочено след решението на България да поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за продължаване на разследването. Премиерът Румен Радев е изпратил писма до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Все още няма останки от дроновете

Министерският съвет съобщи, че България е поискала съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност. Целта е да бъдат изследвани всички налични материални доказателства, сателитни данни и друга информация, събрана във връзка с нападението. До момента не са открити останки от дроновете, които биха помогнали за установяването на техния произход.

„Трябва да бъдат намерени отломки от дроновете, атакували двата търговски кораба в Черно море, за да се установи чии са, към момента няма такава информация“, е заявил Димитър Стоянов, цитиран от Българската телеграфна агенция.

Няма да има нови военни операции

Ден преди изслушването министърът е заявил, че не се предвиждат нови военни операции в района на атаките. Очаква се пред депутатите той да представи информация за действията на българските институции, хода на разследването и необходимата международна техническа подкрепа.

Премиерът Румен Радев е заявил, че България ще направи всичко необходимо за безспорното установяване на отговорността за нападението. По думите му след изясняване на извършителя страната ще предприеме възможните дипломатически и правни мерки съгласно международното право.

Източници: nova.bg, bta.bg, bntnews.bg