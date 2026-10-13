13 октомври 1944 г. Охрид със злато откупва живота на 25 български войници

Има истории от Втората световна война, които не разказват само за битки и оръжия, а за хора, които в най-тежките времена избират да останат човеци.
Днешната история се случва в момент, когато България е прекратила дипломатическите отношения с Германия и вече е във война с бившия си съюзник, който предприема конкретни действия за неутрализирането на оттеглящите се от Македония български части.
Това припомня Националният военноисторически музей (НВИМ).
На 9 септември 1944 г. по-голямата част от 15-а пехотна охридска дивизия е обкръжена в района на Битоля. Над 5 хиляди български офицери, подофицери и войници са пленени и отведени в лагер.
Месец по-късно, когато от 8 октомври 1944 г. Българската армия вече води настъпателни действия в Македония, германските войски започват отстъпление по направлението Битоля – Охрид – Дебър. На 13 октомври в Охрид пристига германска моторизирана колона, с която са и 25 български войници от пленения 55-и пехотен охридски полк. Възползвайки се от слабата охрана, те успяват да избягат. И тогава охридчани правят нещо невероятно – отварят домовете си и ги укриват.
Германският комендант капитан ІІ ранг Майер Баумгартен поставя ултиматум: до 21 часа войниците да бъдат предадени, иначе квартал „Варош“ ще бъде унищожен с оръдеен огън.
След молба на кмета Илия Коцарев идва ново условие – до 14 часа на следващия ден охридчани трябва да съберат откуп. Първоначално по половин килограм злато за всеки войник, а по-късно сумата е намалена на 10 килограма общо. Но хората не предават нито един. Започват да носят всичко, което имат – венчални пръстени, нанизи с жълтици, обеци, гривни, златни часовници. Събират и 840 златни наполеона, но златото не достига.
Тогава свещеник Тома Каваев, придружен от църковните настоятели, поставя върху купчината позлатения кръст от старинната черква „Св. Климент“, където се пазят мощите на Климент Охридски.
И казва: „Св. Климент ни е пазил и пак ще ни пази.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И ПРЕДИ И СЕГА
11:46 13.10.2026
2 Видьо Видев
Коментиран от #8
11:47 13.10.2026
3 Хмм
11:51 13.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 да се знае и помни
11:55 13.10.2026
6 кой разбрал, разбрал
11:56 13.10.2026
7 Дзак
11:56 13.10.2026
8 Ами
До коментар #2 от "Видьо Видев":мисля, че кръстът ги е стреснал, Свети Климент вразумил немския офицер и спасил града от опожаряване и сега градът е изцяло български и християнски сред албанското окръжение
11:59 13.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мда
12:04 13.10.2026
11 Йеронимус БОШ
12:09 13.10.2026
12 Бат Мишо
До коментар #4 от "история":Не, това също не е вярно в реалната история.
Майор Баумгартен не взема пръстена (нито семейния семеен пръстен, нито венчалния пръстен) на кмета Илия Коцарев.
Митът за взетия от ръката на кмета пръстен идва изцяло от драматичните сцени в художествената литература (новелата „Охридска балада“ на Серафим Северняк) и филмовата адаптация
Коментиран от #13
12:09 13.10.2026
13 Бат Мишо
До коментар #12 от "Бат Мишо":В реалните исторически свидетелства (включително дневника на тогавашния началник на пощата в Охрид Михаил Йоцов и спомените на кмета Илия Коцарев), майор Баумгартен е дълбоко трогнат от саможертвата на гражданите и от факта, че свещеникът е готов да даде църковния кръст. Той отказва да приеме златото, връща го на хората и оттегля конвоя си, без да опожари Охрид и без да получи бегълците. По-късно събраното злато е прибрано от пристигналите в града партизани.
Коментиран от #14
12:10 13.10.2026
14 Бат Мишо
До коментар #13 от "Бат Мишо":моят дядо е участник като царски офицер и съм против да се петни репутацията на вермахта по нашите земи
Коментиран от #15, #16
12:13 13.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тико
До коментар #14 от "Бат Мишо":Вермахтът само "добрини" е правил. Един вид като Червения кръст.
Истината е, че е нямало смисъл от жестокости. Те също са знаели и за изхода от войната. А изходът от Югославия е бил на хиляди километри. Нито са имали ресурси, нито желание.
12:21 13.10.2026
17 Предишния Европейски Съюз
12:23 13.10.2026
18 Хмм
12:39 13.10.2026