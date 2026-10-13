Трагедията край Крапец: Властите издирват оцелели от потопения кораб

Шестима моряци пострадаха, след като корабът „Челси“ беше ударен от дрон на около 15 морски мили от брега срещу Бяла. Всички 15 души от екипажа са спасени, съобщи областният управител на Варна Марио Смърков. Петима са с леки наранявания, а един е с леки изгаряния.

Сигналът за инцидента е получен около 2 часа през нощта. Екипажът е евакуиран с катер на „Гранична полиция“ и е пристигнал на Морска гара във Варна около 7:30 часа. Морякът с изгаряния е транспортиран до Военноморската болница, а други пострадали са откарани за преглед и лечение в МБАЛ „Света Анна“. По информация на областния управител няма тежко пострадали.

Още новини от Украйна

Корабът е останал на вода

На борда на „Челси“ е имало седем украински и осем азербайджански граждани. Плавателният съд е пътувал без товар от Турция към Молдова, след като преди това е превозвал зърно от Украйна до Турция.

По думите на Марио Смърков корабът е останал на вода, но все още няма оценка на щетите. Няма данни за изтичане на гориво или за замърсяване на морето.

Втори инцидент край Крапец

Областният управител съобщи и за втори инцидент северно от Варна, в района на Крапец. По първоначална и непълна информация корабът е потънал, а част от моряците са успели да се качат на спасителни плотове.

В близост до тях е имало плавателен съд, който е участвал в спасителната операция. Към момента на съобщаването е имало информация за най-малко четирима спасени моряци, но няма потвърдени данни за състоянието им или за общия брой хора на борда.

„Информацията за инцидента край Крапец е откъслечна и предстои да бъде изяснена“, уточни Марио Смърков.

И двата случая се разследват. Засега няма официално потвърждение дали инцидентите са свързани.

Източници: btvnovinite.bg