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Трагедията край Крапец: Властите издирват оцелели от потопения кораб
  Тема: Украйна

Трагедията край Крапец: Властите издирват оцелели от потопения кораб

13 Октомври, 2026 08:58 804 10

  • черно море-
  • кораб „челси“-
  • бяла-
  • крапец-
  • марио смърков

Всички 15 моряци от „Челси“ са спасени. Втори кораб е потънал край Крапец, като има данни за най-малко четирима оцелели

Трагедията край Крапец: Властите издирват оцелели от потопения кораб - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Шестима моряци пострадаха, след като корабът „Челси“ беше ударен от дрон на около 15 морски мили от брега срещу Бяла. Всички 15 души от екипажа са спасени, съобщи областният управител на Варна Марио Смърков. Петима са с леки наранявания, а един е с леки изгаряния.

Сигналът за инцидента е получен около 2 часа през нощта. Екипажът е евакуиран с катер на „Гранична полиция“ и е пристигнал на Морска гара във Варна около 7:30 часа. Морякът с изгаряния е транспортиран до Военноморската болница, а други пострадали са откарани за преглед и лечение в МБАЛ „Света Анна“. По информация на областния управител няма тежко пострадали.

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Корабът е останал на вода

На борда на „Челси“ е имало седем украински и осем азербайджански граждани. Плавателният съд е пътувал без товар от Турция към Молдова, след като преди това е превозвал зърно от Украйна до Турция.

По думите на Марио Смърков корабът е останал на вода, но все още няма оценка на щетите. Няма данни за изтичане на гориво или за замърсяване на морето.

Втори инцидент край Крапец

Областният управител съобщи и за втори инцидент северно от Варна, в района на Крапец. По първоначална и непълна информация корабът е потънал, а част от моряците са успели да се качат на спасителни плотове.

В близост до тях е имало плавателен съд, който е участвал в спасителната операция. Към момента на съобщаването е имало информация за най-малко четирима спасени моряци, но няма потвърдени данни за състоянието им или за общия брой хора на борда.

„Информацията за инцидента край Крапец е откъслечна и предстои да бъде изяснена“, уточни Марио Смърков.

И двата случая се разследват. Засега няма официално потвърждение дали инцидентите са свързани.

Източници: btvnovinite.bg


Бяла / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Делю Хайдутин

    3 5 Отговор
    Дядо Иван е на Крапец Месете погачите!

    09:04 13.10.2026

  • 3 По време на война

    2 3 Отговор
    е така. Не подбираш. След като "демократичният" Запад, в стремежа си да унищожи Русия, не се посвени да изпрати цял един народ на заколение, ние сме следващите.

    09:07 13.10.2026

  • 4 знаят какво ги очаква

    1 1 Отговор
    изборът е техен

    09:08 13.10.2026

  • 5 горски

    4 3 Отговор
    Ами война е....Или забравяте как по времето на ВСВ германските и съюзническите сили потапяха един друг хиляди кораби с храни,суровини и т.н.В момента ние сме страна в конфликта,защото снабдяваме с оръжие и логистика и средства Украйна.Или ставаме неутрални или ще търпим.Ако някой болен мозък може да помисли ,че можем да воюваме моля да го усмирите...

    Коментиран от #9, #10

    09:19 13.10.2026

  • 6 Абе другото тури му пепел

    2 0 Отговор
    Ама на Тимаджии отиде бизнеса. Няма зърно, няма туризъм, само банки и оръжие.

    09:25 13.10.2026

  • 7 на село

    0 1 Отговор
    Този Марио какво си Смърка?!

    09:33 13.10.2026

  • 8 Ха сега де...

    0 1 Отговор
    Е как пък точно срещу Бяла се случват тези атаки? Или да бъдем по конкретни срещу СОК "Камчия", разположен на около 300 декара на брега на морето, по права линия само на по малко от 15 км. северно от Бяла и собственост на кметство Москва?

    09:34 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "горски":

    Прав е колегата,макар че е горски.А ла гер ком а ла гер.Всички наши военни заводи бълват боеприпаси на пълна мощност за Украйна.Ама не било помощ,защото си плащали.Тихомълком ГЕРБ и жълтопаветните изпразниха нашите военни складове.За Украйна заминаха самоходни гаубици,бр онетранспортьори и др.По този начин пряко сме заангажирани във войната,ами се правим на ощипани булки.Набутват ни във войната,а ние спим.Радев прие тайно Буданов- най зловещата фигура във войната.Една надежда остана- Възраждане.Народе,събуди се!

    09:38 13.10.2026

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