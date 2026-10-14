Депутатите приеха пълна забрана за отглеждане на животни за ценни кожи

Пълна забрана за отглеждане на норки и други животни за ценни кожи у нас прие на първо четене парламента. За промяната в Закона за ветеринарномедицинската дейност гласуваха единодушно всички политически партии.
В законопроектът внесен в Народното събрание от Антон Кутев и група народни представители са предвидени сериозни санкции при нарушения - за физически лица глобата е от 800 до 1500 евро, а за фирми - от 2500 до 4500 евро при първо и до 10 000 евро при повторно нарушение.
Забраната не важи за кожи като вторичен продукт от месопреработката и не засяга тези от лов.
В момента няма действащи ферми за норки у нас, последната е с временно преустановена дейност от 2025 г. Записването на забраната в закон щяла да гарантира, че няма да се повтори отглеждането на норки за кожи у нас, както и на всички други видове животни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ми да забранят
13:15 14.10.2026
2 Кучето лае!
13:16 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Анонимен
Коментиран от #6
13:17 14.10.2026
5 Жоржета
До коментар #3 от "???":О не она си има...„🐿”..
13:21 14.10.2026
6 Трендафил
До коментар #4 от "Анонимен":На маринован чоорап
13:22 14.10.2026
7 Въй
13:27 14.10.2026
8 Сега може
13:42 14.10.2026
9 Сър Пичук
13:47 14.10.2026
10 Георги
13:52 14.10.2026
11 МНОООГО НИЗКИ ГЛОБИ
13:58 14.10.2026
12 Пълна забрана
14:02 14.10.2026
13 глупости
14:04 14.10.2026