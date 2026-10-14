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Депутатите приеха пълна забрана за отглеждане на животни за ценни кожи

Депутатите приеха пълна забрана за отглеждане на животни за ценни кожи

14 Октомври, 2026 13:12 527 13

  • забрана-
  • отглеждане-
  • животни-
  • кожи

За промяната в Закона за ветеринарномедицинската дейност гласуваха единодушно всички политически партии

Депутатите приеха пълна забрана за отглеждане на животни за ценни кожи - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пълна забрана за отглеждане на норки и други животни за ценни кожи у нас прие на първо четене парламента. За промяната в Закона за ветеринарномедицинската дейност гласуваха единодушно всички политически партии.

В законопроектът внесен в Народното събрание от Антон Кутев и група народни представители са предвидени сериозни санкции при нарушения - за физически лица глобата е от 800 до 1500 евро, а за фирми - от 2500 до 4500 евро при първо и до 10 000 евро при повторно нарушение.

Забраната не важи за кожи като вторичен продукт от месопреработката и не засяга тези от лов.

В момента няма действащи ферми за норки у нас, последната е с временно преустановена дейност от 2025 г. Записването на забраната в закон щяла да гарантира, че няма да се повтори отглеждането на норки за кожи у нас, както и на всички други видове животни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми да забранят

    5 0 Отговор
    И собственото си отглеждане и хранилката от нашите пари.

    13:15 14.10.2026

  • 2 Кучето лае!

    5 0 Отговор
    Сега да приемат и отглеждане на кучета на синджир!

    13:16 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор
    Какъв вкус имат норките?

    Коментиран от #6

    13:17 14.10.2026

  • 5 Жоржета

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "???":

    О не она си има...„🐿”..

    13:21 14.10.2026

  • 6 Трендафил

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    На маринован чоорап

    13:22 14.10.2026

  • 7 Въй

    0 0 Отговор
    Норки на осморки.

    13:27 14.10.2026

  • 8 Сега може

    2 0 Отговор
    и да забранят отглеждането на прасета със златни за данъкоплатците кожи. Без изключение, дори и за ДПС.

    13:42 14.10.2026

  • 9 Сър Пичук

    7 0 Отговор
    Недолюбвам Кутев, но мога да го поздравя за промяната в Закона за ветеринарномедицинската дейност . Ще спечели окончателно доверието ми, ако внесе закон против съдирането на кожите на обикновените българи.

    13:47 14.10.2026

  • 10 Георги

    1 0 Отговор
    за ценни - добре, а за евтини?

    13:52 14.10.2026

  • 11 МНОООГО НИЗКИ ГЛОБИ

    2 0 Отговор
    ТО ЗА ПРОДАЖБА НА ВРЪЗКА МАГДАНОЗ БЕЗ БОН ГЛОБАТА Е ДЕСЕТОКРАТНА И ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ОБЕКТА ДАЖЕ ИМА.....

    13:58 14.10.2026

  • 12 Пълна забрана

    1 0 Отговор
    А моята Норка като съм 35години с нея какво да я правя? Ще се развеждам,щом е забранено да я гледам повече.

    14:02 14.10.2026

  • 13 глупости

    1 0 Отговор
    между СТАРА ЗАГОРА и магистралата фермата си работи и вонята от пилешките развалени отпадъци с които ги хранят е толкова силна че по главния път не се диша , къде са тези природозащитници , явно някой им плаща за да мълчат

    14:04 14.10.2026

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