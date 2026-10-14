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Капитан Махмуд Адам: HS Dignity беше празен
  Тема: Украйна

Капитан Махмуд Адам: HS Dignity беше празен

14 Октомври, 2026 15:41 416 3

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  • моряци

Корабът е плавал към Браила, когато е бил поразен от дрон край Шабла. Петима моряци са спасени, а 11 остават в неизвестност

Капитан Махмуд Адам: HS Dignity беше празен - 1
HS Dignity, Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Потъналият край Шабла кораб HS Dignity е плавал без товар и на борда му не е имало оборудване, свързано с войната. Това заяви капитан Махмуд Адам, мениджър на компанията, управляваща плавателния съд, пред NOVA.

„Той беше празен. Не е имало нищо важно вътре. Корабът отиваше към Браила“, каза Адам. По думите му на борда не е имало нищо, което би могло да предизвика атака от Русия или Украйна.

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HS Dignity е пътувал от алжирското пристанище Мостаганем към румънския град Браила, когато е бил поразен от дрон в 01:20 часа на 13 октомври, на около 17 морски мили източно от Шабла. Корабът е плавал под флага на Гвинея-Бисау, бил е дълъг 136 метра и е имал товароподемност над 8600 тона. Данните за маршрута, часа на удара и потъването са потвърдени от Министерството на транспорта и съобщенията.

Петима са спасени, 11 се издирват

На борда е имало 16 моряци. Петима са спасени, а издирването на останалите 11 продължава. Сред откритите живи са старши помощник-капитанът, главният механик, вторият механик, един матрос и един машинен моряк.

„Засега не знаем много. Петима души от екипажа ни са спасени. Но издирването на останалите продължава. На място има шест лодки и два хеликоптера, които продължават да издирват останалите от екипажа“, заяви капитан Махмуд Адам пред NOVA.

Четирима от спасените моряци са пристигнали във Варна. По данни, цитирани от БТА, трима от тях са сирийци, а четвъртият е египтянин. Те са били в сравнително добро състояние и без наранявания. Петият спасен моряк се очакваше да пристигне по-късно.

Търсенето е подновено с кораб на ВМС

Операцията по издирването е подновена в 10:30 часа на 14 октомври. В района на около 17 морски мили източно от Шабла участва кораб на Военноморските сили, съобщи Министерството на транспорта и съобщенията, цитирано от Dir.bg. Предния ден активната фаза е била прекратена заради настъпването на тъмната част на денонощието, сложната хидрометеорологична обстановка и 16 часа непрекъснати спасителни действия.

В първоначалното издирване са участвали девет кораба и два хеликоптера. Към мястото на потъването са се насочили и търговските кораби Azov Concord и SCANDI ASSERTER, които са оказали помощ на намерените моряци.

Два кораба са ударени с пет минути разлика

Пет минути преди удара по HS Dignity, в 01:15 часа, дрон е поразил CHELSEA-3 на около 15 морски мили източно от Бяла. Корабът е плавал под малтийски флаг от турското пристанище Гиресун към Джурджулещ и също е бил без товар. Всички 15 души от екипажа му са спасени.

Причините за атаките и произходът на дроновете все още не са установени. Разследването продължава.

Източници: telegraph.bg, nova.bg, dnes.dir.bg


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Някой

    1 0 Отговор
    ще хапне застраховчицата,и май няма да са ония срещу които реве целокупната паветноевропейска измет

    15:44 14.10.2026

  • 3 честен ционист

    3 0 Отговор
    Щом са били празни, значи са разстоварили при Ганя дефицитните стоки. Кой плава с празен трюм с тия цени на мазута?

    15:50 14.10.2026

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