Русинова: Държавата отказва ремонт на опасния път при Владая

Смъртта на служител на „Автомагистрали“ при катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Вакарел отново постави въпроса за състоянието на пътната настилка и поддръжката на опасните участъци. Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики заяви, че държавата отказва да ремонтира критични отсечки, сред които посочи района на Владая.

Тежкият инцидент е станал на 13 октомври в посока София, при 27-ия километър на „Тракия“. Според БТА служител на „Автомагистрали“ е загинал, а друг е тежко ранен. Работниците са обезопасявали мястото на по-ранно произшествие, когато върху екипа е връхлетял автомобил. Това са потвърдените данни за катастрофата край Вакарел, а не край Владая.

По информация, цитирана от bTV, първата катастрофа е станала при мокра настилка и вероятен аквапланинг. Русинова твърди, че след това и вторият автомобил е загубил сцепление, като в района са станали общо четири произшествия.

Участъкът при Владая е отделен от катастрофата

„Многократно настоявахме за спешни ремонти. Многократно предупреждавахме за риска, който създава състоянието на настилката, особено при дъжд. Нищо не беше предприето. Днес вече говорим за загинал човек“, заяви Русинова.

Владая не е мястото на фаталната катастрофа с работника. Русинова го посочи като отделен критичен участък, при който износеният и полиран асфалт според нея създава сериозен риск при мокро време. Тя настоя ремонтите и възстановяването на пътната маркировка да бъдат извършени преди застудяването.

„Когато трябва да спрете на мокро, шансът да се пребиете дори с 20 км в час е огромен. Там асфалтът трябва да се смени веднага“, каза Русинова пред bTV.

Официалните данни показват, че в района са извършвани ремонтни и контролни дейности. През септември 2025 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщи за приключващ превантивен ремонт на близо 5 км от път I-1 между гара Владая и пътен възел „Даскалово“, включително преасфалтиране при свлачищен участък. На 8 септември 2026 г. движението между КПП „Владая“ и гара Владая е било ограничено за инспекция по пътна безопасност.

Тези данни не потвърждават твърдение за официално прекратяване на всички ремонтни дейности при Владая. Те обаче показват, че участъкът остава предмет на проверки и обществени спорове заради безопасността при мокра настилка. След смъртта на служителя на „Автомагистрали“ Русинова отново призова управляващите да насочат средства към най-рисковите пътища.

Източници: fakti.bg, btvnovinite.bg, bta.bg