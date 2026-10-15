Новини
България »
София »
Русинова: Държавата отказва ремонт на опасния път при Владая
  Тема: Войната на пътя

Русинова: Държавата отказва ремонт на опасния път при Владая

15 Октомври, 2026 08:27, обновена 15 Октомври, 2026 08:32 649 10

  • диана русинова-
  • владая-
  • вакарел-
  • автомагистрали-
  • пътна безопасност

Тя свърза тежката катастрофа край Вакарел с износената настилка и настоя за спешни действия преди зимата

Русинова: Държавата отказва ремонт на опасния път при Владая - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Смъртта на служител на „Автомагистрали“ при катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Вакарел отново постави въпроса за състоянието на пътната настилка и поддръжката на опасните участъци. Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики заяви, че държавата отказва да ремонтира критични отсечки, сред които посочи района на Владая.

Тежкият инцидент е станал на 13 октомври в посока София, при 27-ия километър на „Тракия“. Според БТА служител на „Автомагистрали“ е загинал, а друг е тежко ранен. Работниците са обезопасявали мястото на по-ранно произшествие, когато върху екипа е връхлетял автомобил. Това са потвърдените данни за катастрофата край Вакарел, а не край Владая.

По информация, цитирана от bTV, първата катастрофа е станала при мокра настилка и вероятен аквапланинг. Русинова твърди, че след това и вторият автомобил е загубил сцепление, като в района са станали общо четири произшествия.

„Многократно настоявахме за спешни ремонти. Многократно предупреждавахме за риска, който създава състоянието на настилката, особено при дъжд. Нищо не беше предприето. Днес вече говорим за загинал човек“, заяви Русинова.

Участъкът при Владая е отделен от катастрофата

Владая не е мястото на фаталната катастрофа с работника. Русинова го посочи като отделен критичен участък, при който износеният и полиран асфалт според нея създава сериозен риск при мокро време. Тя настоя ремонтите и възстановяването на пътната маркировка да бъдат извършени преди застудяването.

„Когато трябва да спрете на мокро, шансът да се пребиете дори с 20 км в час е огромен. Там асфалтът трябва да се смени веднага“, каза Русинова пред bTV.

Официалните данни показват, че в района са извършвани ремонтни и контролни дейности. През септември 2025 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщи за приключващ превантивен ремонт на близо 5 км от път I-1 между гара Владая и пътен възел „Даскалово“, включително преасфалтиране при свлачищен участък. На 8 септември 2026 г. движението между КПП „Владая“ и гара Владая е било ограничено за инспекция по пътна безопасност.

Тези данни не потвърждават твърдение за официално прекратяване на всички ремонтни дейности при Владая. Те обаче показват, че участъкът остава предмет на проверки и обществени спорове заради безопасността при мокра настилка. След смъртта на служителя на „Автомагистрали“ Русинова отново призова управляващите да насочат средства към най-рисковите пътища.

Източници: fakti.bg, btvnovinite.bg, bta.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    6 1 Отговор
    Туй нящо е толкова нелицеприятно, че дори зад най святата кауза да застане пак ще я направи да изглежда зле!

    08:31 15.10.2026

  • 2 таквизи ми работи

    4 0 Отговор
    В България държава няма отдавна.Има от онези в синята зала,дето се карат и искат да налагат мненията си.

    08:31 15.10.2026

  • 3 бай Пердах

    5 3 Отговор
    Диана Русинова казва истината,но никой от управниците не я слуша. За съжаление.

    08:34 15.10.2026

  • 4 Никаква файда няма

    6 1 Отговор
    нито от Русинова, нито от центъра в който е на отлична заплата.

    08:40 15.10.2026

  • 5 Пловдив

    2 2 Отговор
    Правителството гледа само как да облизва и лиже червения сладолед и примигват с мигли......

    08:40 15.10.2026

  • 6 патент

    3 1 Отговор
    Държавата отказала ремонти и отишла на море към Хаваите.

    08:40 15.10.2026

  • 7 Облак

    4 0 Отговор
    Как пък все настилката виновна...
    Кухи глави карат - това е!
    Като вали се кара внимателно, скоростта се намалява и се очаква аквапланинг.

    Коментиран от #9

    08:42 15.10.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Последните няколко седмици се повозих и съм минал няколко пъти през Владая... нищо му няма на асфалта там. Там проблема е глупаци, които карат с 40 и глупаци които почват да ги изпреварват дето може и не може
    Крайно време е за контрол и на бавно каращите

    08:53 15.10.2026

  • 9 Ночо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Облак":

    Цяла работа да се оправдае този където уби жената на Владая, тази никаквица е впрегната.

    08:59 15.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове