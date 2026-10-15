Русинова: Държавата отказва ремонт на опасния път при Владая

Смъртта на служител на „Автомагистрали“ при катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Вакарел отново постави въпроса за състоянието на пътната настилка и поддръжката на опасните участъци. Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики заяви, че държавата отказва да ремонтира критични отсечки, сред които посочи района на Владая.
Тежкият инцидент е станал на 13 октомври в посока София, при 27-ия километър на „Тракия“. Според БТА служител на „Автомагистрали“ е загинал, а друг е тежко ранен. Работниците са обезопасявали мястото на по-ранно произшествие, когато върху екипа е връхлетял автомобил. Това са потвърдените данни за катастрофата край Вакарел, а не край Владая.
По информация, цитирана от bTV, първата катастрофа е станала при мокра настилка и вероятен аквапланинг. Русинова твърди, че след това и вторият автомобил е загубил сцепление, като в района са станали общо четири произшествия.
Участъкът при Владая е отделен от катастрофата
Владая не е мястото на фаталната катастрофа с работника. Русинова го посочи като отделен критичен участък, при който износеният и полиран асфалт според нея създава сериозен риск при мокро време. Тя настоя ремонтите и възстановяването на пътната маркировка да бъдат извършени преди застудяването.„Когато трябва да спрете на мокро, шансът да се пребиете дори с 20 км в час е огромен. Там асфалтът трябва да се смени веднага“, каза Русинова пред bTV.
Официалните данни показват, че в района са извършвани ремонтни и контролни дейности. През септември 2025 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщи за приключващ превантивен ремонт на близо 5 км от път I-1 между гара Владая и пътен възел „Даскалово“, включително преасфалтиране при свлачищен участък. На 8 септември 2026 г. движението между КПП „Владая“ и гара Владая е било ограничено за инспекция по пътна безопасност.
Тези данни не потвърждават твърдение за официално прекратяване на всички ремонтни дейности при Владая. Те обаче показват, че участъкът остава предмет на проверки и обществени спорове заради безопасността при мокра настилка. След смъртта на служителя на „Автомагистрали“ Русинова отново призова управляващите да насочат средства към най-рисковите пътища.
Източници: fakti.bg, btvnovinite.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
08:31 15.10.2026
2 таквизи ми работи
08:31 15.10.2026
3 бай Пердах
08:34 15.10.2026
4 Никаква файда няма
08:40 15.10.2026
5 Пловдив
08:40 15.10.2026
6 патент
08:40 15.10.2026
7 Облак
Кухи глави карат - това е!
Като вали се кара внимателно, скоростта се намалява и се очаква аквапланинг.
Коментиран от #9
08:42 15.10.2026
8 ДрайвингПлежър
Крайно време е за контрол и на бавно каращите
08:53 15.10.2026
9 Ночо
До коментар #7 от "Облак":Цяла работа да се оправдае този където уби жената на Владая, тази никаквица е впрегната.
08:59 15.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.